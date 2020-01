La Société Canadian Tire nomme un nouveau chef des finances et un nouveau président et chef de la direction de la Banque Canadian Tire





TORONTO, le 16 janv. 2020 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC, TSX : CTC.A) (« La Société ») a annoncé aujourd'hui la nomination de deux cadres supérieurs : Gregory Craig en tant que vice-président directeur et chef des finances, Société Canadian Tire; et Mahes Wickramasinghe en tant que président, Services Financiers Canadian Tire (SFCT) et président et chef de la direction, Banque Canadian Tire. Les nominations entrent en vigueur le 2 mars 2020.

« Je suis très heureux d'annoncer les nominations de Greg Craig et de Mahes Wickramasinghe, et de souligner l'étendue de nos talents internes. Greg et Mahes sont des cadres supérieurs reconnus pour leur grande expertise en matière de finance et d'activité bancaire, et nous nous réjouissons à l'idée qu'ils contribueront à faire progresser la stratégie et le rendement de Canadian Tire », déclare Stephen Wetmore, président et chef de la direction, Société Canadian Tire.

M. Craig est un comptable professionnel agréé et un comptable en management accrédité qui compte plus de 25 ans d'expérience à la Société Canadian Tire. Au sein de l'entreprise, il a occupé des postes aux responsabilités croissantes dans le secteur de la finance et joué un rôle de premier plan dans l'acquisition de Sport Chek (auparavant le Groupe Forzani) en 2012. Il a par la suite été nommé chef des finances de Sport Chek et de Mark's/L'Équipeur, puis chef des finances du Groupe détail Canadian Tire. Plus récemment, M. Craig a assumé les rôles de président, SFCT et de président et chef de la direction, Banque Canadian Tire. Sous sa direction, la Banque a connu une croissance importante et a lancé avec succès le programme de cartes de crédit Triangle.

M. Craig succède à Dean McCann en tant que chef des finances de la Société Canadian Tire. Comme il a été annoncé précédemment, M. McCann prend sa retraite le 2 mars 2020, mais il continuera d'oeuvrer à titre de directeur de la Banque Canadian Tire et de fiduciaire de CT REIT.

« Dean a connu une carrière exceptionnelle au sein de la Société Canadian Tire. Au nom du Conseil et de toute l'organisation, nous le remercions pour ses nombreuses contributions », poursuit M. Wetmore.

M. Wickramasinghe est un expert-comptable diplômé aux É.-U. et un membre du Chartered Institute of Management Accountants du Royaume-Uni. Il compte une vaste expérience bancaire, ce qui renforcera le rôle des Services Financiers en tant que partie intégrante de la stratégie de croissance globale de la Société Canadian Tire. Il a occupé divers postes supérieurs à la CIBC, notamment ceux de directeur général et chef des finances de la banque Amicus CIBC, et de directeur général pour les services bancaires de la CIBC et la First Carribean International Bank de la CIBC. M. Wickramasinghe s'est joint à la Société Canadian Tire en 2014 en tant que vice-président directeur et chef des dirigeants, supervisant les activités de stratégie d'entreprise, de gestion des risques et de commerce international. Il poursuivra ses fonctions de président du conseil d'administration d'Helly Hansen et de vice-président directeur, Société Canadian Tire.

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est une famille d'entreprises qui comprend un segment de détail, une division des Services Financiers et la Fiducie de placement immobilier CT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage. PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le segment de détail comprend également Mark's/L'Équipeur, un détaillant de premier plan de vêtements de travail et décontractés; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; Sport Chek, Hockey Experts, Sports Experts, National Sports, Intersport et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active; ainsi que Party City Canada, une destination de magasinage unique et chef de file pour les articles de fête et des célébrations saisonnières. Plus de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par notre division des Services Financiers, par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par les marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file mondial dans le domaine du vêtement de sport et de travail, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

