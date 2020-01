HEXO Corp. annonce les résultats de son assemblée générale annuelle





OTTAWA, 16 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (« HEXO » ou la « Société ») (TSX: HEXO ) a le plaisir d'annoncer les résultats de son assemblée générale annuelle (AGA) des actionnaires tenue le 15 janvier 2020. Tous les articles présentés à l'AGA ont été approuvés, y compris la réélection de Nathalie Bourque, de Vincent Chiara, de Jason Ewart, d'Adam Miron, de Michael Munzar et de Sébastien St-Louis en tant qu'administrateurs de la Société avec la majorité des voix exprimées, et la désignation de MNP LLP à titre d'auditeur de la Société pour la prochaine année. Les administrateurs siégeront jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à l'élection ou la nomination de remplaçants. Les résultats de l'élection des administrateurs à l'AGA sont indiqués ci-dessous :



Candidat Total de voix exprimées Votes favorables % Nathalie Bourque 29 107 773 25 746 370 88,5 Vincent Chiara 29 107 773 25 257 909 86,8 Jason Ewart 29 107 773 27 868 783 95,7 Adam Miron 29 107 773 25 963 687 89,2 Michael Munzar 29 107 773 27 762 036 95,4 Sébastien St-Louis 29 107 773 25 836 250 88,8

Un Rapport sur les résultats du vote tenu pendant l'assemblée sera disponible sous le profil de la société sur SEDAR.

Après l'AGA, on a procédé à la nomination des membres du comité d'audit et du comité des ressources humaines et de régie d'entreprise, à savoir Nathalie Bourque, Vincent Chiara et Jason Ewart, qui sont tous des administrateurs indépendants.

HEXO souhaite également annoncer un changement à son équipe d'innovation, de développement et d'ingénierie : l'équipe relève maintenant de James McMillan, lequel occupe le poste nouvellement élargi de chef du développement. M. McMillan fait partie de HEXO depuis peu après sa création et continue d'être un membre inestimable de l'équipe de haute direction. Le poste de chef de l'innovation a été éliminé?; Véronique Hamel, qui occupait ce rôle depuis janvier 2019, cesse ses fonctions au sein de la Société.

« Nous continuons d'investir dans la recherche et le développement de la technologie du cannabis afin d'assurer à nos consommateurs des expériences prévisibles, uniformes et de qualité, et de créer de la valeur pour nos actionnaires », a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur de HEXO Corp. « J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier Véronique pour sa contribution à HEXO et lui souhaiter bonne chance dans ses projets futurs. »

