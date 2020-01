/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Guelph/





GUELPH, ON, le 15 janv. 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure concernant l'octroi d'un financement pour le transport en commun en présence de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Lloyd Longfield, député de Guelph, de Stephen Crawford, député provincial d'Oakville et adjoint parlementaire de la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et de Cam Guthrie, maire de la Ville de Guelph.

Date : Jeudi 16 janvier 2020



Heure : 9 h [HNE]



Lieu : Garage de Guelph Transit

170, chemin Watson Sud

Guelph (Ontario)

