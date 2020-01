La réalité de la retraite : Les retraités canadiens partagent leur expérience - Sondage de RBC





Ils ne prennent pas toujours leur retraite à la date prévue

Ils sont moins nombreux qu'ils le prévoyaient à passer l'hiver dans le Sud

TORONTO, le 16 janv. 2020 /CNW/ - Les retraités canadiens ont ceci à dire à ceux qui approchent de la retraite : celle-ci pourrait fort bien être différente de ce que vous vous imaginiez, selon le Sondage RBC sur les mythes et les réalités de la retraite.

Dans leurs réponses au sondage mené tous les deux ans auprès des Canadiens de 50 ans ou plus, les retraités mettent en lumière trois fausses idées sur la date du départ à la retraite, l'endroit où ils vivront et les activités qu'ils mèneront à la retraite.

Alors que les personnes vieillissantes représentent une part croissante de la population canadienne, les réponses des retraités leur indiquent qu'elles ont intérêt à planifier leur retraite pour réduire l'écart entre leurs attentes et la réalité.

« Nous savons que la majorité des Canadiens n'ont pas de plan de retraite et que ceux qui en ont un sont mieux préparés et plus confiants, affirme Brigitte Felx, planificatrice financière, RBC. Un plan permet de faire le bilan de ses options afin de ne pas devoir faire de grandes concessions quant au mode de vie. »

Les retraités canadiens ont démenti trois idées courantes sur la retraite :

Vous croyez que vous saurez longtemps à l'avance quand vous prendrez votre retraite ?

Plus de la moitié (55 %) des préretraités de 50 ans ou plus s'attendent à connaître la date de leur départ à la retraite plus d'un an à l'avance, mais seulement 39 % des retraités de 50 ans ou plus ont effectivement pris leur retraite à la date prévue... et 16 % n'ont eu aucun préavis.



Vous vous attendez à hiverner sous des cieux plus cléments à votre retraite ?

Plus du quart (29 %) des préretraités s'attendent à hiverner alors qu'en réalité, seulement 18 % des retraités passent l'hiver dans le Sud. Ces derniers préfèrent passer du temps avec leur famille (51 %) et leurs amis (48 %).



Vous prévoyez retourner sur le marché du travail à la retraite ?

La moitié (50 %) des préretraités prévoient travailler à la retraite. Or, seulement 11 % des retraités ont indiqué avoir effectivement recommencé à travailler à temps plein ou à temps partiel. Quelles sont les principales raisons qui poussent les préretraités à prévoir recommencer à travailler ? Rester actif sur le plan mental (64 %) et physique (48 %) ; chasser l'ennui (44 %) ; et obtenir un revenu (43 %).

Mme Felx souligne qu'il n'est jamais trop tard, même dans la cinquantaine ou la soixantaine, pour planifier sa retraite et prendre des décisions fiscalement avantageuses qui optimiseront son épargne et ses placements en prévision de la retraite.

« Le plus grand mythe de tous est probablement la conviction qu'il est trop tard, passé un certain âge, pour planifier la retraite, poursuit Mme Felx. Ce n'est pas du tout le cas. Les Canadiens redéfinissent la retraite, et il existe de nombreuses options financières à explorer jusqu'au départ à la retraite. »

Sondage RBC sur les mythes et les réalités de la retraite - Comparaisons entre les régions

Réponses Retraités (réalités) ----- Préretraités (attentes) Can. C.-B. Alb. Sask. Man.* Ont. Qc Prov.

de

l'Atl.* Occupations à la retraite... Hiverner Retraités 18 % 19 % 32 %* 23 % 17 % 15 % 10 % Préretraités 29 % 23 % 31 % 38 % 30 % 28 % 30 % Occupations à la retraite... Passer du temps avec sa famille

(autre que son conjoint) Retraités 51 % 45 % 54 %* 55 % 48 % 60 % 50 % Préretraités 48 % 51 % 49 % 49 % 48 % 47 % 46 % Occupations à la retraite... Passer du temps avec ses amis Retraités 48 % 47 % 40 %* 48 % 46 % 50 % 58 % Préretraités 44 % 48 % 40 % 32 % 48 % 41 % 42 % Date de la retraite connue plus d'un an auparavant Retraités 38 % 40 % 50 %* 37 % 38 % 44 % 29 % Préretraités 55 % 50 % 54 % 56 % 55 % 60 % 54 % Date de la retraite inconnue auparavant Retraités 16 % 18 % 15 %* 17 % 15 % 16 % 21 % Préretraités 9 % 10 % 11 % 14 % 7 % 10 % 7 % Oui, travailler à la retraite Retraités 11 % 11 % 10 %* 18 % 9 % 11 % 9 % Préretraités 50 % 57 % 53 % 58 % 50 % 37 % 55 %

* Résultats fondés sur un petit échantillon

À propos du Sondage RBC sur les mythes et les réalités de la retraite 2019

Le présent communiqué énonce les conclusions du Sondage RBC sur les mythes et les réalités de la retraite 2019 mené par Ipsos du 2 au 8 avril 2019. Aux fins de ce sondage, 2 000 Canadiens de 50 ans ou plus ont été interrogés par l'intermédiaire du site Ipsos Je-dis et autrement. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population du Canada selon les données du dernier recensement et que les résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. Les données fournies dans ce communiqué découlent d'un échantillon de 900 non-retraités de 50 ans ou plus dont les actifs investissables s'élèvent à 100 000 $ ou plus, et de 100 pré-retraités de 50 ans ou plus dont les actifs investissables sont de moins de 100 000 $. La crédibilité des sondages en ligne Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, les résultats sont considérés comme précis à ±3,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, pour l'échantillon complet de baby-boomers non retraités, à ±3,7 points de pourcentage pour ceux dont les actifs investissables s'élèvent à 100 000 $ ou plus, et à ±11,2 points de pourcentage pour ceux dont les actifs investissables sont de moins de 100 000 $.

À propos des ressources de planification de la retraite de RBC

La plateforme Web Planification de la retraite à RBC peut vous aider à planifier une retraite de 30 ans ou plus. Elle contient des liens donnant accès à des planificateurs financiers et à des planificateurs en placements et retraite qui peuvent vous aider à déterminer le mode de vie que vous souhaitez à la retraite, vos sources de revenus à la retraite et les éléments à prendre en considération avant de demander vos prestations du RPC ou du RRQ. En plus de conseils financiers, nous proposons gratuitement MonConseiller, un outil exclusif qui permet aux clients de s'adresser à un conseiller pour établir des objectifs et élaborer un plan, et pour revoir et modifier avec lui leur portrait financier global. De plus, la plateforme sociale gratuite Boomerang de RBC Projet Entreprise s'adresse aux baby-boomers qui souhaitent faire des découvertes ainsi qu'échanger et créer des liens avec leur collectivité grâce à des activités interactives de partage des compétences (accessible pour le moment à Toronto seulement).

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 85 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com. Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

SOURCE RBC Banque Royale

Communiqué envoyé le 16 janvier 2020 à 05:30 et diffusé par :