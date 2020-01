M800 annonce le lancement de maaiiConnect, une solution multicanal à la pointe de la nouvelle génération de support client





La plate-forme de convergence numérique intègre en toute fluidité des produits voix + vidéo de haute clarté, messagerie intelligente et identité du client au bénéfice d'une expérience hors pair de communication et de support client.

HONG KONG, 16 janvier 2020 /PRNewswire/ -- M800, fournisseur mondial de solutions de télécommunications, a annoncé le lancement de sa plate-forme de convergence numérique maaiiConnect. Ce produit pionnier vise à révolutionner les communications B2C et B2B, en intégrant les canaux de communication numériques et de télécommunications dans une unique interface, rassemblant les appels vocaux et les solutions de messagerie dynamiques instantanées.

Supportée par l'infrastructure propriétaire de M800 et son réseau distribué global, maaiiConnect transforme la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients, en assurant une communication numérique de qualité opérateur. La solution répond a des défis commerciaux classiques, notamment l'usage simplifiée de plusieurs plateformes de communication au travers d'un seul appareil, la stabilisation des appels et des connexions aux messageries, ainsi que l'uniformisation de l'identité de marque et des services personnalisés au travers de chaque canal de communication disponible. Le service est disponible gratuitement, et les entreprises peuvent accéder à des fonctionnalités avancées en souscrivant à un plan payant.

Communiquer entre différents équipements, protocoles et services

maaiiConnect comble l'écart existant entre les réseaux de transmissions des données, de télécommunications et d'Internet. Cette solution de convergence sans équivalent permet aux entreprises de gérer facilement plusieurs canaux multimédia, tels que les réseaux de téléphonie fixe et mobile, la voix sur IP, les sites web, ainsi que les communications de médias sociaux, sur une unique plate-forme, et d'apporter un meilleur support à la clientèle grâce à des interactions fiables et unifiées. L'intégration des numéros de téléphone virtuels, d'appels internationaux, de SVR (serveurs vocaux interactifs) et autres solutions numériques permet de réduire les coûts d'exploitation et de fluidifier les travaux.

En déployant les toutes dernières technologies de télécommunication et numériques, M800 s'engage à aider les entreprises du monde entier à relever leurs défis de communication les plus difficiles.

Une qualité de niveau opérateur. L'infrastructure interne de M800 et sa solution de cloud computing appuyée par un réseau distribué à l'échelle mondiale sont au coeur de la promesse de maaiiConnect . 28 points de présence mondiaux, plus de 160 connexions directes opérateurs et un engagement de service (SLA) de 99,95 % garantissent une qualité d'appel exceptionnelle et une messagerie instantanée sans faille.

Les exigences de sécurité et de conformité irréprochables de M800 répondent aux cyber-risques grâce au cryptage des données, au RGPD de l'Union Européenne, à la norme PCI ainsi qu'à d'autres régulations sectorielles. elles offrent, par ailleurs, une option de stockage et de gestion des données en toute sécurité dans un cloud hybride.

maaiiConnect intègre les données utilisateur de multiples équipements et canaux de communication avec des systèmes en arrière-plan. Une gamme d'outils d'enrichissement des données fournit aux entreprises des informations précieuses afin de mieux répondre aux besoins des clients.

Une transformation digitale complète

La voix et la vidéo, la messagerie électronique intelligente et l'identité sont les pierres angulaires de l'approche à trois volets de maaiiConnect pour aider les entreprises à numériser entièrement leur écosystème de communication. OneDashboard réunit les trois modules pour donner les moyens aux entreprises de disposer de solutions de gestion des données et des services en temps réel.

Voix + vidéo. Une suite complète de solutions pour centres d'appels, des appels hors réseau aux appels sur le réseau, des appels par lien web et code QR, des appels vidéo et des numéros de téléphone virtuels. Les solutions de bureau virtuel comprennent le partage d'écran, le répertoire téléphonique et la gestion des fonctions d'appel telles que les transferts d'appels, les messages vocaux, l'enregistrement, le blocage, pour ne citer que celles-ci.

Une suite complète de solutions pour centres d'appels, des appels hors réseau aux appels sur le réseau, des appels par lien web et code QR, des appels vidéo et des numéros de téléphone virtuels. Les solutions de bureau virtuel comprennent le partage d'écran, le répertoire téléphonique et la gestion des fonctions d'appel telles que les transferts d'appels, les messages vocaux, l'enregistrement, le blocage, pour ne citer que celles-ci. Messagerie électronique intelligente. Une boîte de réception centrale pour tous les services de messagerie, dont les SMS, la messagerie instantanée de maaiiConnect et les réseaux sociaux comme Messenger, WhatsApp, WeChat et Line. Parmi les fonctionnalités avancées, citons le partage de fichiers et les discussions simultanées.

Une boîte de réception centrale pour tous les services de messagerie, dont les SMS, la messagerie instantanée de et les réseaux sociaux comme Messenger, WhatsApp, WeChat et Line. Parmi les fonctionnalités avancées, citons le partage de fichiers et les discussions simultanées. Identité. Une solution intelligente de gestion des clients, comprenant un acheminement intelligent et un répertoire téléphonique dynamique. Les demandes d'appel et de discussion peuvent être acheminées vers les agents les plus qualifiés ou les centres d'aide à la clientèle les plus performants dans le monde entier en fonction de la localisation, de la langue, du fuseau horaire et du comportement en ligne de l'appelant.

Une solution intelligente de gestion des clients, comprenant un acheminement intelligent et un répertoire téléphonique dynamique. Les demandes d'appel et de discussion peuvent être acheminées vers les agents les plus qualifiés ou les centres d'aide à la clientèle les plus performants dans le monde entier en fonction de la localisation, de la langue, du fuseau horaire et du comportement en ligne de l'appelant. OneDashboard. Un seul tableau de bord permet de gérer les communications internes et externes, notamment l'enregistrement des appels, la mise en file d'attente en temps réel, la gestion du répertoire téléphonique et des agents, ainsi que l'analyse en temps réel des registres des communications, afin d'améliorer l'efficacité.

maaiiConnect permet, pour la première fois, aux entreprises de garantir, à leurs clients internes et externes, des connexions voix, vidéo et données de qualité opérateur et de parfaite clarté.

« maaiiConnect témoigne de l'incroyable synergie à l'oeuvre dans notre équipe », a déclaré Peter Chan, fondateur de M800 Limited. « Notre équipe d'experts a à son actif plus de 35 ans d'expérience et de connaissances dans les secteurs des télécommunications, de la téléphonie mobile, des logiciels et de la sécurité. Elle est cimentée par la même passion pour la transformation des communications. »

« Grâce à nos partenaires mondiaux et aux plus de 600 entreprises globales clientes qui nous font déjà confiance, M800 peut être le précurseur de nouveaux projets dans l'espace mondial des communications. Nous allons continuer à créer des capacités de pointe en matière d'engagement client pour les entreprises dans les années à venir », a ajouté M. Chan

S'inscrire

Les entreprises peuvent d'ores et déjà s'inscrire et essayer gratuitement maaiiConnect (Sponsored Plan) afin de profitez de 2 500 minutes d'appel VoIP gratuit sur le réseau par mois, de 15 postes utilisateurs, de fonctions de base et d'un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une mise à jour est disponible par le biais du Plan Business et permet d'ajouter les fonctionnalités d'appels avancés, d'accroitre le nombre de postes utilisateurs et de bénéficier de fonctionnalités commerciales de pointe.

Pour tout complément d'information, veuillez visiter www.m800.com.

À PROPOS DE M800

Ayant à son actif plus de 35 ans d'expérience, M800 est une entreprise pionnière dans les secteurs des télécommunications mondiales, de la téléphonie mobile et de la convergence informatique. L'entreprise a été créée par un groupe d'experts en télécommunications pour révolutionner les communications mondiales. S'appuyant sur une infrastructure et un réseau propriétaires, M800 s'engage à aider les entreprises du monde entier à relever leurs défis de communication les plus difficiles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.m800.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1064626/M800_maaiiConnect.jpg

