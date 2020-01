WuXi Biologics et Bayer signent un accord d'acquisition portant sur une usine de produits pharmaceutiques en Allemagne





Première usine de produits pharmaceutiques d' Europe à compléter les capacités de fabrication commerciales existantes de WuXi Biologics

à compléter les capacités de fabrication commerciales existantes de WuXi Biologics WuXi Biologics sera le fabricant de réserve du médicament Kovaltrytm de Bayer

SHANGHAI et LEVERKUSEN, Allemagne, 16 janvier 2020 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics (« WuXi Bio ») (2269.HK), une société de plate-forme de technologie de médicaments biologiques mondiale de premier plan qui fournit des solutions de bout en bout pour la découverte, le développement et la fabrication de médicaments biologiques, et Bayer, ont annoncé conjointement un accord d'acquisition en vertu duquel WuXi Biologics Germany GmbH assurera les opérations d'une des usines de fabrication de produits pharmaceutiques finaux de Bayer à Leverkusen, en Allemagne, et achètera l'équipement connexe, de pair avec un contrat de bail à long terme pour le bâtiment.

Selon l'accord de fabrication à négocier, l'usine sera exploitée par WuXi Biologics et servira de site de réserve pour la fabrication du produit final de Kovaltrytm, un facteur antihémophilique (recombinant). La transaction devrait être clôturée dans les prochains mois sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

« Nous sommes ravis de signer cet accord d'acquisition avec Bayer qui nous permet d'accéder rapidement à des capacités et à des installations de fabrication de produits pharmaceutiques de haute qualité », a déclaré Dr. Chris Chen, PDG de WuXi Biologics. « Notre entreprise dans l'UE, aux États-Unis et en Chine a enregistré une solide croissance au cours des quelques dernières années. Cette usine de produits pharmaceutiques supplémentaire renforce notre engagement envers la stratégie 'Global Dual Sourcing within WuXi Biologics'. WuXi Biologics continuera d'élargir sa capacité à l'échelle mondiale en fournissant à ses partenaires internationaux un réseau de chaîne d'approvisionnement de première qualité dont les patients bénéficieront partout dans le monde. »

À propos de Bayer

Bayer est une société internationale spécialisée dans les sciences de la vie des soins de santé et de la nutrition. Ses produits et services sont conçus pour améliorer le bien-être des personnes en soutenant les initiatives déployées pour surmonter les défis de taille que présentent la croissance et le vieillissement de la population globale. En même temps, le groupe vise à accroître sa capacité bénéficiaire et à créer de la valeur par le biais de l'innovation et de l'expansion. Bayer souscrit aux principes du développement durable et la marque Bayer est reconnue pour sa fiabilité, sa qualité et pour la confiance qu'elle inspire partout dans le monde. Au cours de l'exercice 2018, le groupe comptait environ 117 000 employés et a réalisé des ventes de 39,6 milliards d'euros. Les dépenses en capital se chiffraient à 2,6 milliards d'euros, et les dépenses en R&D à 5,2 milliards d'euros. Pour en savoir plus, consulter www.bayer.com .

À propos de WuXi Biologics

WuXi Biologics (code d'action : 2269.HK), cotée à la Bourse de Hong Kong, est une plateforme technologique leader mondiale en matière de produits biologiques en libre accès qui fournit des solutions de bout en bout permettant aux entreprises de découvrir, développer et fabriquer des produits biologiques, du concept à la fabrication commerciale. L'histoire de notre société ainsi que nos réalisations illustrent notre engagement à fournir une offre de service véritablement à guichet unique, ainsi qu'une solide proposition de valeur à nos clients internationaux. Au 30 juin 2019, elle comptait 224 projets intégrés au total, dont 106 projets au stade de développement préclinique, 102 projets au stade de développement clinique initial (phases I et II), 15 projets au stade de développement avancé (phase III) et un projet en cours de fabrication commerciale. Avec une capacité totale estimée de production de produits biopharmaceutiques en Chine, en Irlande, à Singapour et aux États-Unis dépassant les 280 000 litres d'ici 2022, nous fournirons à nos partenaires de bioproduction un réseau mondial de chaîne logistique robuste et de qualité supérieure. Pour en savoir plus sur WuXi Biologics, rendez-vous sur www.wuxibiologics.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1077724/WuXi_Biologics.jpg

