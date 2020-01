Tricentis acquiert SpecFlow pour soutenir le développement agile à grande échelle





Tricentis, le leader des tests continus pour DevOps, a annoncé qu'elle avait procédé à l'acquisition de SpecFlow, la solution BDD la plus importante et la plus fiable pour les développeurs .NET du monde entier. L'approche pragmatique de SpecFlow en matière de spécification par l'exemple a aidé les équipes de développement agile à améliorer la collaboration avec les partenaires commerciaux, pour créer et fournir des logiciels de meilleure qualité.

SpecFlow restera une offre open source gratuite pour les communautés de développement et de test de logiciels. SpecFlow+, l'offre commerciale de SpecFlow, et SpecMap, une extension Azure DevOps pour le mappage des témoignages d'utilisateur, sera désormais offerte gratuitement pour répondre aux besoins de mise à l'échelle du BDD dans toute l'entreprise, le tout soutenu par l'innovation de pointe de Tricentis en matière de tests continus.

Avec cette acquisition, Tricentis continue d'étendre son leadership sur le marché des tests open source pilotés par les développeurs. SpecFlow représente la deuxième acquisition de Tricentis sur ce marché, au cours de l'année passée, et de nouvelles acquisitions sont prévues dans les prochains mois. En 2019, Tricentis a acquis TestProject, la toute première plateforme nuagique d'automatisation de test, au monde, utilisant Selenium et Appium. L'acquisition de SpecFlow ajoute une prise en charge de première catégorie, des développeurs BDD et .NET, pour compléter la plateforme de test, open source, exhaustive de Tricentis.

« Le BDD est en train de devenir de plus en plus pertinent pour la transformation numérique des entreprises », a expliqué Wolfgang Platz, fondateur et chef de la stratégie, de Tricentis. « Alors que les besoins de l'entreprise évoluent à la vitesse de DevOps, les équipes ont besoin d'un moyen de documenter le comportement de leurs applications au sein de systèmes hautement intégrés. Sans automatisation des tests intégrée à cette compréhension partagée, la livraison de logiciels entraîne des bogues de production et une mauvaise expérience utilisateur. La capacité de SpecFlow à créer cette compréhension commerciale partagée, associée à des tests automatisés, en fait la plateforme BDD la plus fiable pour le développement .NET. »

SpecFlow a été développé par TechTalk en tant que port open source de Cucumber pour .NET en 2009. Depuis, SpecFlow a rassemblé une très importante communauté open source, avec plus de 9,6 millions de téléchargements et une base d'utilisateurs qui continue de croître, avec plus de 3 000 téléchargements par jour.

SpecFlow fournit un moyen de définir, de gérer et d'exécuter automatiquement des tests d'acceptation lisibles par l'humain, dans les projets .NET. En utilisant une syntaxe lisible par l'humain, connue sous le nom de Gherkin (« Given-When-Then »), SpecFlow aide les équipes de livraison de logiciels à créer une compréhension commerciale commune du comportement de leurs systèmes. Son intégration avec des outils de développement parmi les plus répandus comme Selenium et Microsoft Visual Studio ont fait de SpecFlow la norme BDD qui permet de combler le fossé de communication entre les développeurs, les testeurs et les utilisateurs professionnels.

« Je suis extrêmement fier de la communauté que SpecFlow a développée au fil des ans », a déclaré Christian Hassa, propriétaire et associé directeur de TechTalk. « TechTalk se réjouit d'avoir trouvé un partenaire en Tricentis, qui s'est engagé envers la communauté BDD et qui va nous aider à étendre considérablement notre vision pour SpecFlow tout en continuant d'assurer son indépendance. »

À propos de SpecFlow

SpecFlow est le premier framework open source de développement piloté par le comportement, pour .NET. SpecFlow facilite la collaboration entre les équipes des petites et grandes entreprises, vous permettant d'automatiser les tests écrits dans un langage lisible par l'humain et aidant les parties prenantes à acquérir une compréhension partagée des systèmes logiciels. Pour en savoir plus sur SpecFlow, rendez-vous sur https://specflow.org.

À propos de TechTalk

TechTalk est une entreprise d'Europe centrale, spécialisée dans les méthodes, le développement et le coaching agiles. TechTalk a été l'un des premiers arrivés dans la communauté agile, ayant réalisé le potentiel du développement piloté par le comportement, à un stade précoce, et ayant commencé à développer SpecFlow dès 2008. TechTalk a lancé SpecFlow en tant que projet open source en 2009 pour impliquer la communauté agile et accélérer la croissance et l'adoption de SpecFlow. Pour en savoir plus sur TechTalk, rendez-vous sur https://techtalk.at, ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos de Tricentis

Ayant mis au point la plateforme de tests continus, n° 1 du secteur, Tricentis est réputée pour avoir réinventé les tests logiciels pour DevOps. Grâce à la gestion agile des tests et à une automatisation optimisée capable de prendre en charge plus de 150 technologies, nous fournissons un aperçu automatisé des risques commerciaux de vos versions logicielles ; au lieu de faire obstacle, vos tests deviennent des catalyseurs de l'innovation. Il en résulte une vitesse de livraison logicielle accélérée, une amélioration de la rentabilité et une réduction des risques pour l'entreprise.

Tricentis est le seul fournisseur à avoir obtenu le statut de « Leader » dans les trois principaux rapports d'analystes (autrement dit, la triple couronne, ou « Triple Crown »). Cet honneur est basé sur notre leadership technique, notre innovation et notre clientèle de plus de 1 600 entreprises du classement Global 2000, notamment des entreprises internationales telles que Allianz, ANZ Bank, Cisco, Dolby, Experian, First Data, HSBC, Merck, Office Depot, Samsung, Swiss Re, Starbucks, Telstra, UBS, Vodafone, Whole Foods et WorldPay. Les clients s'appuient sur Tricentis pour atteindre et maintenir des taux d'automatisation de test de plus de 90 %, ce qui implique d'augmenter la couverture des risques tout en accélérant les tests pour suivre la cadence d'Agile et de DevOps.

À l'international, Tricentis est implantée dans les pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Danemark, États-Unis, Inde, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Singapour et Suisse. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.tricentis.com, ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, et Facebook.

