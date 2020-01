SFR Business lance une offre de services Push-to-Talk Haut Débit en partenariat avec Motorola Solutions





SFR, deuxième opérateur français, a choisi Motorola Solutions comme partenaire pour lancer une offre de services Push-to-Talk de communications critiques haut débit (MCPTT) conforme aux normes 3GPP. Cette offre de services nouvelle génération permettra aux clients d'améliorer leur efficacité opérationnelle et leur productivité, et de renforcer leur relation client.

La solution PTT de communications critiques haut débit de Motorola Solutions connecte instantanément les utilisateurs et leurs équipes sur le réseau LTE de SFR et leur donne accès à de nombreuses fonctionnalités, telles que la messagerie instantanée, le partage d'images et de vidéos, la géolocalisation et le geo-fencing.

Cette solution offre également des possibilités d'intégration aux réseaux radio bidirectionnels actuellement utilisés par les services d'urgence et les services de sécurité. Cela permet aux utilisateurs de communiquer là où il n'y pas de couverture radio, et de communiquer avec des équipes qui n'ont pas de radios bidirectionnelles, L'offre de services de SFR comprend également le terminal LTE robuste LEX11 de Motorola Solutions, spécialement conçu pour les missions critiques.

Toutes ces technologies sont réunies dans l'offre clé en main de SFR qui couvre aussi bien la plateforme que le réseau et les terminaux.

Cette nouvelle solution PTT de communications critiques haut-débit connaît de nombreux usages dans les secteurs du transport, de la construction, de la santé, des services publiques et de l'industrie. Elle offre également des services d'urgence et peut être facilement étendue à de nouveaux utilisateurs et partenaires, afin de répondre au plus vite à de nouveaux usages métiers.

La SNCF est le premier client de ce service en France

SFR Business a récemment gagné un appel d'offre lancé par la SNCF pour faire évoluer ses moyens de communications vers une solution digitale offrant une haute disponibilité des communications, une couverture géographique avec une portée nationale, et un fonctionnel métier plus évolutif avec de nouveaux services plus simples à mettre en oeuvre.

Ce service PTT de communications critiques haut-débit sera déployée auprès du personnel de la Sûreté Ferroviaire de la SNCF ainsi qu'auprès des équipes en charge de coordonner les trajets de millions de passagers chaque année et permettra de mener à bien sa mission de protection des voyageurs et le bon fonctionnement de son réseau ferré national. Elle sera déployée en début d'année en Ile de France, avant de couvrir le reste de son emprise ferroviaire.

"La nouvelle solution PTT de communications critiques haut débit permettra à nos clients de tirer parti des technologies de communication radio bidirectionnelle et haut débit en s'appuyant sur le réseau mobile de SFR" commente Gregory Rabuel, Directeur Exécutif Grand Public et Entreprises de SFR. "En tant qu'un des leader du marché français des télécommunications, SFR s'engage à offrir des services de la plus haute qualité à ses clients, d'autant plus qu'il s'agit d'une technologie essentielle au bon déroulement des missions critiques".

"Nous sommes très heureux d'avoir été retenus par SFR comme partenaire pour déployer cette solution PTT de communications critiques haut débit sur l'ensemble du territoire" a ajouté Kris Patel, vice président Unified Communications Global chez Motorola Solutions. "Notre plateforme PTT de communications critiques haut débit intégrée offre la meilleure performance en terme de rentabilité, de fiabilité, de flexibilité, de qualité sonore et de fonctionnalités. Nous sommes également ravis que la SNCF ait choisi cette solution pour assurer sa mission de protection des passagers et le bon fonctionnement de son réseau ferré."

A propos de Motorola Solutions

Motorola Solutions est l'un des leaders mondiaux des communications critiques. Nos plateformes technologiques de communication, logiciels de centres de commandement, solutions d'analyse vidéo et services de gestion et d'assistance rendent les villes plus sûres et aident les communautés et entreprises à s'épanouir et prospérer. Chez Motorola Solutions, nous accompagnons la nouvelle ère de la sûreté et de la sécurité publique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: https://www.motorolasolutions.com/fr_fr.html

MOTOROLA, MOTOROLA SOLUTIONS et le Stylized M Logo sont des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC et ne peuvent être utilisées que sous license. Toutes autres marques déposées sont la propriété de leur détenteurs respectifs. ©2020 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés.

Communiqué envoyé le 16 janvier 2020 à 03:05 et diffusé par :