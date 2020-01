À Davos, le SIGEF appelle à l'inclusion et à une vision solidaire du monde pour un avenir intelligent





NEW YORK, 16 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Se faisant l'écho des préoccupations et des objectifs des leaders de l'économie mondiale qui se réuniront à Davos pour jeter les bases d'« un monde de cohésion et durable », SIGEF by Horyou a choisi d'afficher son propre engagement vis-à-vis du développement durable. Il organise donc en marge de l'événement une manifestation qui présente une vision complémentaire et solidaire d'un monde meilleur et inclusif.

S'appuyant sur son thème « Ensemble, construisons un avenir plus intelligent », le SIGEF apportera au sommet de Davos une dimension innovation sociale et éthique mondiale. L'événement aura lieu le matin du 22 janvier au musée Kirchner. Il s'ouvrira par un petit-déjeuner de networking. Le programme s'articulera autour de quatre panels, qui traiteront des défis les plus difficiles que doit relever l'économie mondiale.

Technologies disruptives, avenir de la finance, objectifs de l'ONU en matière de développement durable et autonomisation des femmes ; tels sont les sujets qui seront débattus. « Le SIGEF s'est donné pour mission de résoudre les problèmes mondiaux les plus importants et nous sommes ravis d'entamer des discussions de haut niveau devant le public expert de Davos. Dans cette nouvelle ère technologique, il nous tient à coeur de forger un avenir intelligent pour la planète en réunissant, dans leur diversité, certains acteurs des changements positifs que nous souhaitons voir », explique Yonathan Parienti, fondateur et PDG de Horyou, l'organisateur du SIGEF.

Parmi les intervenants confirmés du SIGEF : Mme Karen Wilson, Partenariats stratégiques à l'OCDE, Mme Katja Iversen, présidente de Women Deliver, M. Charles Bendotti, directeur général adjoint People & Culture chez Philip Morris International, M. Jérôme Perez, responsable international du développement durable chez Nespresso, Mme Ann Cairns, vice-présidente de Mastercard, Mme Christine Spite, entrepreneure en technologie et conseillère WWF, Dr. Nikolaus S. Lang, directeur général et associé principal chez Boston Consulting Group, M. Xiaochen Zhang, président de FinTech4Good, M. Adi Mimran, capital-risqueur chez Cyrus AI, Dr Tomabechi, innovateur et entrepreneur en technologie, Mme Vera Futorjanski, experte et conseillère en innovation, M. Vincent Subilia, directeur général de la chambre de commerce de Genève et membre du parlement de Genève, Anna Kletsidou, responsable de la durabilité sociale et des droits humains chez Philip Morris International.

Organisateurs et sponsors principaux du SIGEF à Davos :

Horyou, le réseau social pour l'action solidaire

Philip Morris International

Nespresso

Fondation Horyou

HoryouToken

Cognitive Research Labs

Informations supplémentaires et inscriptions : www.sigefdavos.com.

À propos du SIGEF :

Le SIGEF (Forum de l'innovation sociale et de l'éthique mondiale) est un événement annuel international organisé par Horyou, le réseau social pour l'action solidaire, et la fondation Horyou. Les éditions précédentes se sont déroulées à Genève en 2014 et 2015, à Marrakech en 2016 (en marge de la conférence des parties des Nations unies ? COP22), à Astana en 2017 (en même temps que l'exposition internationale sur l'énergie du futur 2017), à Singapour en 2018 et à Tokyo en 2019. Le SIGEF réunit un panel exceptionnel d'intervenants et de visionnaires de renommée mondiale. Il offre des opportunités incomparables de networking, tout en plaidant en faveur de l'innovation sociale et de l'impact social, et en faisant la promotion des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1077419/SIGEF_Horyou_Kirchner_Museum_Davos.jpg

