LTI connaît une croissance de ses revenus en USD de 8,4 % en glissement trimestriel et de 13,7 % en glissement annuel ; les revenus numériques grimpent de 41 %





Larsen & Toubro Infotech (code BSE : 540005, NSE : LTI), société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le 3e trimestre de l'exercice 2020.

En dollars américains :

Chiffre d'affaires de 394,4 millions USD , soit une croissance de 8,4 % en glissement trimestriel et de 13,7 % en glissement annuel

, soit une croissance de Croissance du chiffre d'affaires en monnaie constante de 8,3 % en glissement trimestriel et de 14,2 % en glissement annuel

En roupies indiennes :

Chiffre d'affaires de 28 111 millions INR ; soit une croissance de 9,4 % en glissement trimestriel et de 13,7 % en glissement annuel

; soit une croissance de et de Bénéfice net de 3 767 millions INR, soit une croissance de 4,6 % en glissement trimestriel, et de 0,3 % en glissement annuel

« Notre remarquable croissance en glissement trimestriel de 8,4 % au troisième trimestre est un résultat du lancement prévu des engagements importants que nous avions annoncés plus tôt. Nous sommes extrêmement satisfaits de la performance supérieure et générale de nos offres verticales et de services, qui souligne la résilience de notre portefeuille diversifié. Notre stratégie et nos investissements pour alimenter l'entreprise de demain résonnent bien auprès de nos clients. Nous continuons de remporter d'importants contrats dans les régions et avons gagné deux de ces engagements au troisième trimestre avec une nouvelle VTC (valeur totale des contrats) nette cumulée de plus de 75 millions USD. »

? Sanjay Jalona, président-directeur général, LTI

Contrats récemment remportés

- Contrat important pluriannuel de plusieurs millions pour transformer les opérations d'application mondiales d'un prestataire de solutions de stockage d'énergie intelligent

- Un organisme gouvernemental suprême a sélectionné LTI pour créer un cadre conceptuel de Gestion des données, intégrant et harmonisant les jeux de données disponibles dans divers secteurs clés à travers un système à fenêtre unique pour une meilleure gouvernance

- Une société d'assurance basée aux États-Unis a choisi LTI en tant que partenaire stratégique pour mettre en oeuvre une initiative de transformation numérique pluriannuelle axée sur l'amélioration de ses produits, de la distribution et de l'infrastructure.

- LTI a été choisie par une autorité de développement publique pour mettre en oeuvre une Plateforme numérique de la prochaine génération afin d'améliorer l'efficacité de leurs systèmes de transport

- S'est vue attribuer un contrat de transformation du patrimoine des données d'entreprise de bout en bout par un chef de file mondial du stockage de l'énergie

- Un conglomérat multinational a engagé LTI pour fournir une maintenance préventive par IA et des solutions de surveillance hébergées dans le Cloud pour les utilisateurs de ses solutions de stockage des données

Témoignage de clients

« Carestream a sélectionné LTI en tant que partenaire stratégique pour la gestion des applications basées sur l'expérience technologique, la couverture géographique et la correspondance culturelle de l'entreprise. LTI a pris rapidement la responsabilité de soutenir une entreprise mondiale et entretenu un niveau élevé de performance de service pendant toute la transition. Nous valorisons l'attention sans relâche sur la satisfaction de la clientèle dans toute l'organisation. »

- Bruce Leidal, directeur des systèmes d'information, Carestream Health, Inc.

Prix et distinctions

- LTI classée dans le Top 10 HFS des prestataires de services d'IdO 2019

- LTI positionnée en tant que Concurrent majeur, et Société aux performances exceptionnelles, dans les services d'applications et numériques dans le domaine bancaire mondial - Évaluation des services PEAK Matrixtm 2020 de l'Everest Group

- LTI reconnue dans le paysage compétitif de Gartner : Prestataires de services d'automatisation du processus robotique - Arup Roy, Cathy Tornbohm, 24 octobre 2019

- LTI positionnée en tant qu'Auteur de performances solides dans The Forrester Wavetm: Prestataires de services SAP pour les entreprises de taille moyenne, T4 2019

- LTI reconnue comme l'un des vendeurs échantillon pour le traitement des réclamations par IA dans The Forrester Tech Tidetm: Gestion des réclamations numériques, T4 2019

- LTI figure comme candidat majeur dans le classement 2020 des PEAK Matrix de l'Everest Group pour la préparation au talent pour les services informatiques de prochaine génération

*Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu'il publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autres désignations. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un objet particulier

Autres points forts parmi les réalisations commerciales

- LTI fait désormais partie de la liste exclusive mondiale de partenaires AWS avec une compétence SAP

- LTI a terminé l'acquisition d'une participation à 100 % de Powerupcloud et est désormais une filiale en propriété exclusive de LTI

À propos de LTI

LTI (NSE : LTI) est une société internationale de conseil technologique et de solutions numériques qui permet à plus de 420 clients de réussir dans un monde convergent. Gérant des opérations dans 32 pays, nous ne ménageons pas nos efforts pour nos clients et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI, qui soutient leurs déploiements d'applications mobiles, sociales, analytiques, IdO et cloud. Depuis notre fondation en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre patrimoine unique nous offre une expertise concrète inégalée pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans toutes les industries. Chaque jour, notre équipe de plus de 30 000 collaborateurs (LTItes) permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques, et d'offrir une valeur ajoutée à leurs clients, employés et actionnaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.Lntinfotech.com, ou suivez-nous sur @LTI_Global

Connectez-vous avec LTI:

Lisez nos Actualités et nos Blogs

Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn

Aimez notre page Facebook

Regardez nos vidéos sur YouTube

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 janvier 2020 à 00:50 et diffusé par :