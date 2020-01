Un premier semestre très solide pour Fondaction





Faits saillants du premier semestre de l'exercice financier 2019-2020 se terminant au 30 novembre 2019.

Un actif net de 2,4 milliards de dollars, en hausse de 9,1 % par rapport au 31 mai 2019?;

Un rendement à l'actionnaire de 7,0 % pour les 12 derniers mois et de 4,3 % pour le semestre, qui porte la valeur de l'action à 12,67 $?;

Le nombre d'actionnaires est passé de 170?631 au 31 mai 2019 à 175?395 au 30 novembre 2019?;

Les investissements en capital de développement de 1,2 milliard de dollars, excluant les engagements, qui ont généré un rendement de 4,9 % pour le premier semestre?;

Les autres investissements sur les marchés financiers, notamment dans des obligations vertes et dans des titres en actions sans réserve d'énergie fossile, ont généré un rendement de 6,3 % pour le premier semestre ;

Le financement de projets de lutte contre les changements climatiques, qui ont permis d'éviter l'émission de plus de 935?000 tonnes équivalent CO 2 au cours de l'exercice financier précédent.

MONTRÉAL, le 16 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Fondaction annonce qu'à compter d'aujourd'hui, la valeur de son action est fixée à 12,67 $. Le Fonds a ainsi procuré un rendement à l'actionnaire de 7,0 % au cours des 12 derniers mois et de 4,3 % pour les six premiers mois de l'exercice financier ayant débuté le 1er juin 2019.

Au 30 novembre 2019, l'actif net a atteint 2,4 G$, en hausse de 9,1 % par rapport à l'actif net au 31 mai 2019. Cette excellente progression provient à la fois de la croissance nette des souscriptions et du résultat global procuré par les investissements en capital de développement du fonds et par ses autres investissements sur les marchés financiers.

Plus de 175?000 travailleuses et travailleurs québécois ont choisi Fondaction comme véhicule d'épargne au 30 novembre 2019. Fondaction a cessé d'accepter les souscriptions par montant forfaitaire le 17 décembre 2019, et ce jusqu'au 31 mai 2020, afin de respecter le plafond d'émission annuel qui lui est autorisé. Il continue toutefois d'accepter les souscriptions par épargne systématique.

«?Ces résultats démontrent qu'il est possible d'être un acteur positif, entièrement engagé dans la transition vers une économie plus équitable pour les personnes et plus sobre en carbone, tout en dégageant, en même temps, de bons rendements. Je salue l'ensemble des équipes qui ont réalisé cette belle performance financière pour nos actionnaires tout en accentuant la position de leader québécois en développement durable de Fondaction?», a déclaré Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction.

Entièrement investi pour un Québec plus équitable, plus vert et plus performant

Les investissements en capital de développement ont généré un rendement de 4,9 % pour le premier semestre. Fondaction continue de se distinguer par ses choix, avec des investissements dans des entreprises telles que Loki Box Design, de la région de la Capitale-Nationale, qui crée des espaces corporatifs et événementiels à partir de conteneurs maritimes transformés et récupérés?; Munvo, une firme-conseil montréalaise de technologies qui stimule dans ses interventions l'équité en matière de ressources humaines pour conjuguer bien-être et performance?; ou encore dans Art Massif -- Structure de bois, dans Chaudière-Appalaches, un leader québécois en écoconstruction spécialisé dans la conception, la fabrication et l'installation de structures de bois pour tous types de bâtiments.

Enfin, signalons la mise en place avec l'Union des producteurs agricoles de la fiducie UPA-Fondaction dans le but de protéger des terres de la spéculation et de favoriser l'accès à ces terres à la relève agricole, qui a été annoncée au mois de décembre 2019.

Le portefeuille d'entreprises et fonds de Fondaction peut être consulté sur https://www.fondaction.com/entreprise/entreprises-fonds.php.

Un impact reconnu

De plus, en utilisant une méthodologie basée sur la norme ISO 14064-2, la firme Oxia Initiative a évalué que les projets d'impact dans lesquels Fondaction a investi dans l'intention de contribuer à la lutte contre les changements climatiques ont permis d'éviter l'émission de plus de 935?000 tonnes équivalent CO 2 dans l'atmosphère du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, ce qui revient à éviter la présence de 250?000 voitures sur les routes en un an.

Preuve du rôle structurant joué par Fondaction dans la mise en place d'initiatives qui contribuent au développement d'une économie plus sobre en carbone, l'organisation a reçu, en décembre dernier, le prix EnviroLys remis par le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) dans la catégorie Support pour le développement de l'économie verte pour la mise en place du fonds Inlandsis.

Sur les marchés financiers, Fondaction a augmenté sa participation dans les obligations vertes qui totalisent, au 30 novembre 2019, plus de 170 millions de dollars. L'ensemble du portefeuille des autres investissements de Fondaction a dégagé un rendement de 6,3 % pour le semestre. Fondaction a adopté l'indice MSCI -- Ex-fossile, Ex-charbon en 2015 qui exclut les titres en action possédant des réserves d'énergie fossile.

Crédits d'impôt exclusifs de 35 %

Les crédits d'impôt permettent aux actionnaires, pour un même déboursé net, d'augmenter leur capacité d'épargne en vue de la retraite. L'épargne recueillie, principalement par épargne systématique, est investie dans des entreprises prometteuses de façon à favoriser la création et le maintien d'emplois de qualité. En épargnant avec Fondaction, les actionnaires peuvent profiter de crédits d'impôt exclusifs de 35 %, en plus de la déduction REER.

En tenant compte des crédits d'impôt appliqués selon les périodes, et ce, sans considérer l'avantage que peut procurer la déduction pour REER, un actionnaire ayant souscrit à Fondaction par épargne systématique a bénéficié de l'équivalent du rendement composé annuel de 13,4 % pour une période de 10 ans au 30 novembre 2019.

Afin de respecter la limite qui lui est imposée quant à l'émission de ses actions, Fondaction prévoit limiter ses émissions d'actions à 280 millions de dollars pour l'exercice financier 2019-2020 et conséquemment a dû cesser d'accepter les cotisations par montant forfaitaire à compter du 17 décembre 2019 et ce jusqu'au 31 mai 2020. Il est toujours possible de souscrire à Fondaction par un des modes d'épargne systématique décrits en ligne sur le site fondaction.com.

La propriété des actions d'un fonds d'investissement donne lieu à des frais permanents. Le fonds d'investissement doit établir des documents renfermant des renseignements essentiels sur le fonds, où on peut trouver de l'information plus détaillée sur le fonds. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes ou distribution, le cas échéant et ne tient pas compte de frais de rachat ou de frais optionnels, le cas échéant, ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement.

Il s'agit d'un placement dont la valeur et le rendement fluctuent; le passé n'est pas indicatif du futur. Ces titres sont placés au moyen d'un prospectus contenant de l'information détaillée importante à leur sujet. Avant d'investir, veuillez consulter le prospectus au fondaction.com/prospectus.php.

