Ultimate Risk Solutions et msg global solutions AG annoncent leur alliance stratégique





Ultimate Risk Solutions (URS) et msg global solutions sont heureux d'annoncer leur alliance stratégique, qui combine la profonde connaissance du secteur l'industrie et les capacités de développement de msg global avec la gamme avancée de gestion des risques d'Ultimate Risk Solutions afin de gérer le capital économique et réglementaire, la modélisation des actifs, la GRE, les réservations, et l'optimisation des prix. L'intention de ce partenariat est de bénéficier mutuellement des compétences de chacun et d'apporter une valeur ajoutée aux deux entreprises en exploitant les ressources, les produits et les services existants.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec l'équipe d'URS », a déclaré Peter Umscheid, PDG mondial de msg. « Les solutions d'URS sont le prolongement logique de nos offres d'assurance et de réassurance de base. »

« Notre alliance stratégique avec msg traduit encore une fois notre engagement permanent à fournir les plateformes les plus avancées et les plus faciles à utiliser en matière de modélisation des risques financiers qui répondent à l'évolution rapide des besoins de nos décideurs d'entreprise », a déclaré Alex Bushel, fondateur et PDG d'URS.

Ce partenariat crée des avantages pour les entreprises et leurs clients en reliant la modélisation des risques et les systèmes d'assurance et de réassurance de base dans le but d'améliorer les capacités de prise de décision et de réduire les ressources requises pour l'extraction et la saisie des données.

À propos de msg global solutions

msg global solutions est un intégrateur de systèmes, un partenaire de développement logiciel et un fournisseur de services managés orientés vers les solutions SAP en matière de comptabilité, de finance, de rapports réglementaires, de gestion des performances et d'expérience client. Opérant à partir de ses bureaux dans le monde entier qui augmentent sans cesse, nos équipes d'experts permettent à nos clients d'assurer l'efficience opérationnelle et d'améliorer les capacités de décision. Bien que notre savoir-faire se situe dans le secteur des services financiers, nos solutions sont utilisées dans de nombreux autres secteurs. Nous faisons partie de msg, un groupe international indépendant d'entreprises comptant plus de 7 500 employés dans le monde. Ces entreprises offrent un large éventail de conseils créatifs et stratégiques, de services intelligents et durables et de solutions IT à valeur ajoutée. Pour en savoir plus sur les solutions globales msg, veuillez visiter le site web www.msg-global.com

À propos d'Ultimate Risk Solutions

Ultimate Risk Solutions, LLC est un développeur de technologies logicielles pour la modélisation des risques financiers. Fondée en 2001, URS est devenue l'un des principaux fournisseurs de technologies dynamiques d'analyse financière et de modélisation des risques pour les assureurs, réassureurs, courtiers en réassurance, sociétés de conseil et autorités réglementaires, et disposant d'une vaste clientèle dans le monde entier. Risk Explorertm est une marque commerciale d'Ultimate Risk Solutions LLC. Pour en savoir plus sur Ultimate Risk Solutions, veuillez visiter le site web https://www.ultirisk.com/

