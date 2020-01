Temenos passe un nouveau cap avec le déploiement de l'architecture de microservices Temenos Transact, permettant aux grandes banques de transformer stratégiquement leurs systèmes centraux à échelle, de manière sécurisée et progressive





Les grandes banques peuvent à présent rénover leurs applications bancaires composant par composant sans compromettre leur objectif final d'une transformation complète du système en une architecture nuagique indépendante. L'architecture de microservices de Temenos Transact permet un changement continu avec des avantages commerciaux tangibles à chaque phase.

Les microservices Temenos Transact, comme des comptes, des dépôts ou des emprunts de détail, peuvent être intégrés via des API, quelle que soit la séquence et l'infrastructure existante, de manière rapide et sécurisée, pour aider les banques à saisir le potentiel de la transformation numérique.

Temenos offre aux banques un véritable choix de stratégies de transformation, depuis une rénovation continue durant laquelle les grandes banques remplacent un par un les composants de leur architecture, jusqu'à une approche "construire et rénover" durant laquelle elles peuvent construire une nouvelle pile numérique tout en migrant les produits et les bases de données client depuis leurs précédents systèmes.

Les microservices Temenos Transact peuvent fournir des capacités couvrant toute l'entreprise, comme la tarification en plus des infrastructures existantes comme première mesure de création de valeur pour la banque. Pour une transformation numérique complète, Transact fonctionne en conjonction avec les microservices de Temenos Infinity.

Temenos Transact est conçu à partir d'une technologie nuagique indépendante permettant aux banques de réduire considérablement leur coût total de propriété grâce à une évolutivité nuagique élastique, une technologie de base de données distribuée et une résilience plurinuagique, tout en bénéficiant d'une autonomie vis-à-vis des fournisseurs et des plateformes

Temenos (SIX: TEMN), la société de logiciels bancaires, annonce avoir passé un cap majeur dans la fourniture de son architecture basée sur les microservices pour sa solution nuagique indépendante Temenos Transact. Cette optimisation permet aux banques de premier rang de transformer stratégiquement leurs systèmes bancaires centraux à échelle.

Les grandes banques sont lestées par leurs infrastructures. Le coût et le risque associé au remplacement de ces systèmes complexes, qui ont été personnalisés durant plusieurs décennies, sont élevés. Toutefois, ces systèmes désuets font peser sur les banques des coûts opérationnels élevés, d'importants risques de panne, et un manque de souplesse qui les empêche de proposer des produits innovants et personnalisés. L'urgence de la transformation numérique n'a jamais été aussi pressante.

Temenos accélère à présent le déploiement de ses microservices pour aider les grandes banques à transformer en continu leurs application bancaires centrales. À la différence des systèmes bancaires monolithiques traditionnels, Temenos Transact a des éléments déployables individuellement promouvant la rénovation continue sur la base des besoins commerciaux de la banque. Pour la première fois, il existe aujourd'hui une alternative pour mettre à niveau en toute sécurité les éléments critique des systèmes bancaires centraux, composant par composant, avec un logiciel nuagique indépendant et permettant de voir des avantages concrets. Ces microservices peuvent être déployés indépendamment, dans toute l'entreprise, et les banques peuvent conserver leurs systèmes existants en fonction de leur pertinence. Combinés aux microservices de Temenos Infinity, les banques disposent d'une architecture souple pour les systèmes bancaires centraux et l'expérience client numérique. Ceci offre une alternative à l'approche "construire et migrer", qui permet aux banques de mettre en place une nouvelle pile numérique tout en migrant les produits et les bases de données client à partir des systèmes existants.

Les banques peuvent suivre une feuille de route stratégique à long terme tout en rénovant en continue leurs gammes de produits, comme les dépôts et les comptes, et les systèmes centraux comme l'autorisation des fonds et le maintien des positions, en fonction de leurs priorités commerciales et opérationnelles. Cette stratégie permet aux banques de moduler la séquence de rénovation en fonction des priorités dans le temps.

La stratégie de microservices de Temenos offre aux clients existants de Temenos Transact l'avantage de mises à niveau granulaires, leur permettant de réagir plus rapidement aux opportunités de marché tout en réduisant le coût total de propriété de leur plateforme bancaire centrale. En s'appuyant sur Temenos Continuous Deployment, qui prolonge les opérations Temenos DevOps dans le propre environnement de la banque, les clients Temenos peuvent accélérer la vitesse de fourniture logicielle et proposer rapidement des innovations compétitives.

Pour les banques de plus petite taille, l'approche recommandée est de choisir Temenos Transact comme offre SaaS pour accélérer le déploiement et simplifier les opérations informatiques.

Pour renforcer sa gamme exhaustive de services autonomes (paiements, lutte contre la criminalité financière, gestion des données d'entreprise et analyse), Temenos offre désormais les nouveaux microservices autonomes suivants:

Comptes et dépôts: ce service gère toutes les activités dans la vie des comptes courants, chèque et de dépôt en temps réel. Riche en fonctionnalité, la solution accepte toutes les devises et offre une large variété de méthodes de calcul des intérêts et des règles et événements commerciaux configurables. Entièrement automatisé, ce service s'intègre parfaitement via les API avec des services de distribution et d'autres systèmes centraux comme les paiements, la tarification et la comptabilité. Déployé en tant que microservice, il s'appuie sur l'évolutivité élastique du nuage pour gérer des millions de comptes avec le coût total de propriété le plus bas possible.

Prêt de détail: ce service gère un large éventail de produits de prêts, depuis des prêts à la consommation non garantis simples dans toute devise, jusqu'aux facilités complexes comme des prêts multiples et des obligations collatérales associées. Conçu pour un traitement en temps réel et hautement configurable, le prêt de détail est suffisamment riche et flexible pour remplacer un certain nombre de systèmes au sein de la banque. Via les API, il s'intègre avec le reste de l'écosystème informatique, sur le nuage ou sur site.

Produits d'entreprise: un catalogue de produits autonomes qui permet aux banques de concevoir et commercialiser des produits sur un système unique, en réduisant les coûts et en stimulant la rentabilité des produits. Le service permet aux institutions financières de centraliser toutes les définitions de produit dans un référentiel commun, procurant ainsi un aperçu et un contrôle accrus dans divers secteurs d'entreprise travaillant souvent en silo. Ce service aide les banques à lancer bien plus rapidement de nouveaux produits et des offres commerciales.

Tarification d'entreprise: un moteur de tarification centrale soutenant une personnalisation accrue des services dotés d'IA, et améliorant les délais de commercialisation de tous types de produits, y compris les produits groupés, la tarification relationnelle et les produits tiers. Les banques ont ainsi une maîtrise accrue des frais appliqués, bien souvent dans des applications non reliées. Ceci augmente la rentabilité des banques. Avec la tarification relationnelle, les banques peuvent définir les règles granulaires sur la base des caractéristiques du client et du contexte d'une transaction, et offre donc une expérience bancaire personnalisée à chaque client.

Les microservices de Temenos Transact sont riches en fonctionnalités, permettant ainsi un déploiement rapide sans devoir construire de capacités supplémentaires. Temenos a créé des modèles réutilisables, qui comprennent des solutions de conformité réglementaire et de meilleures pratiques commerciales, pour plus de 150 pays. Ceci aide les banques à commercialiser plus rapidement et fait office de base pour les futures innovations.

Max Chuard, PDG de Temenos, déclare: "À ce jour, les grandes banques ont fait preuve de frilosité à l'égard des projets de transformation numérique. En tant que numéro un des sociétés de logiciels bancaires, nous sommes à l'avant-garde des efforts en faveur d'un changement. Nous fournissons l'architecture de microservices Temenos Transact, qui révolutionnera le secteur bancaire. Cette architecture nuagique basée sur les microservices permet aux grandes banques de libérer leur potentiel en transformant leurs applications bancaires centrales rapidement et à échelle. Les grandes banques peuvent rénover leurs applications bancaires centrales sans compromettre leur objectif final d'une transformation numérique complète vers une architecture nuagique indépendante, un composant à la fois. Il s'agit là d'une approche "construire et migrer" durant laquelle elles peuvent construire une nouvelle pile numérique tout en migrant les produits et les bases de données client depuis leurs précédents systèmes.

"Nous avons un bilan éprouvé en matière d'accompagnement des banques dans leur transformation numérique. Nos clients hautement performants qui utilisent le logiciel Temenos ont obtenu des ratios coût-revenu inégalés de 25,2% et des rendements sur capital de 25,0%, soit deux fois plus que la moyenne sectorielle. Temenos est le seul à disposer de la technologie et de l'expertise nécessaires pour fournir une telle solution."

Les microservices Temenos Transact s'appuient sur une technologie nuagique indépendante afin d'améliorer l'efficience en permettant aux banques de se mettre à échelle de manière rapide et élastique, tout en bénéficiant d'une résilience plurinuagique. Temenos donne aux banques le choix de déployer les logiciels sur site, dans un nuage public ou en tant que Temenos SaaS.

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN), qui a son siège à Genève, est le leader mondial des logiciels bancaires; la société collabore avec les banques et autres établissements financiers pour transformer leurs modes opératoires et les aider ainsi à rester à l'avant-garde d'un marché en évolution. Plus de 3 000 entreprises à travers le monde, dont 41 des 50 plus grandes banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien des transactions de plus de 500 millions de clients des services bancaires. Temenos propose des solutions logicielles native et agnostique du Cloud computing pour le front-office et des services bancaires de base, de paiements, de gestion de fonds et de gestion de patrimoine qui permettent aux banques d'offrir à leurs clients des expériences régulières et sans friction et de gagner en excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des coefficients d'exploitation de 25,2 % et un rendement des capitaux propres de 25,0 %, soit 2 fois plus élevé que la moyenne du secteur. Ces clients investissent également plus de 53 % de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit 2,5 fois la moyenne du secteur, ce qui prouve que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

