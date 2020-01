Avis aux médias - Les ministres de la Santé, de la Justice et de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées à Vancouver





VANCOUVER, le 15 janv. 2020 /CNW/ - L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, sera à Vancouver.

Accompagnée du maire de Vancouver, Kennedy Stewart, elle visitera Insite, un site de consommation supervisée. Après la visite, la ministre et le maire seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

La ministre Hajdu tiendra également des consultations sur l'aide médicale à mourir avec l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et Procureur général et l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées.

Date : le 16 janvier 2020

Heure : 8 h 30 (HNP)

Lieu :

Centre de prévention des surdoses Molson

166, rue East Hastings

Vancouver, Colombie-Britannique

V6A 1N4

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 15 janvier 2020 à 19:22 et diffusé par :