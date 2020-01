Synaptive Medical annonce une mise à jour produit de sa technologie chirurgicale phare, Modus Vtm, et de son microscope robotique automatisé





Synaptive Medical, un chef de file de la visualisation chirurgicale robotique, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de mises à jour, aux Etats-Unis et au Canada, de sa technologie chirurgicale phare, Modus V, un microscope numérique robotique entièrement automatisé qui vise à aider les chirurgiens, en salle d'opération, à assurer un processus chirurgical continu. Les dernières mises à jour de ce produit renforcent la plateforme robotique en ajoutant la fonction de visualisation 3D et un système de contrôle à commandes vocales depuis un champ opératoire stérile.

Tirant parti de sa conception optique de pointe, Modus V comprend une optique hautes performances et un traitement vidéo avancé qui fournissent des vues dégagées, claires et désormais tridimensionnelles à n'importe quelle méthode chirurgicale. La fonction de contrôle à commande vocale renforce les caractéristiques d'automatisation existantes du système, notamment le contrôle de l'autofocus et le positionnement de la caméra mains-libres à l'aide d'instruments suivis, pour éliminer le besoin d'ajustements manuels, habituel avec les outils de visualisation classiques. Combiné à un moniteur numérique 3D 4K, ce système favorise une approche de la microchirurgie bien plus ergonomique et efficace.

Cameron Piron, président et cofondateur de Synaptive Medical, a affirmé: "Ces nouvelles fonctionnalités libèrent le potentiel d'utilisation de la plateforme pour tout un éventail de procédures crâniennes et rachidiennes, reflétant notre engagement à fournir aux chirurgiens les outils et les informations dont ils ont besoin pour apporter à leurs patients des soins moins invasifs."

"L'intégration de la commande vocale est une méthode moderne qui créé des liens entre les chirurgiens et leurs technologies, de sorte à leur permettre d'optimiser les bénéfices du système pour offrir un meilleur traitement chirurgical," a ajouté Brad Fernald, Directeur de la Gestion des produits chirurgicaux chez Synaptive.

Synaptive Medical envisage d'élargir l'accès de certaines régions du monde à ces nouvelles fonctionnalités, suite à leur première commercialisation sur les marchés américain et canadien.

À propos de Synaptive Medical

Synaptive Medical Inc., une société de technologies et d'appareils médicaux basée à Toronto, développe du matériel et des technologies logicielles franchissant les obstacles auxquels les hôpitaux sont habituellement confrontés, et améliore les soins aux patients pendant et après leur opération. Les solutions Modus Vtm et BrightMattertm intégrée de Synaptive ? incluant la planification chirurgicale, le guidage et la visualisation, ainsi qu'une plateforme informatique ? fournissent aux grands cliniciens et systèmes de santé les informations dont ils ont besoin pour garantir les meilleurs résultats possibles pour les patients.

