Reitmans (Canada) Limitée annonce la nomination de Stephen F. Reitman à titre de chef de la direction et de Daniel Rabinowicz à titre de président de son conseil d'administration





MONTRÉAL, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de Reitmans (Canada) Limitée (la « Société ») annonce la nomination de Stephen F. Reitman au poste de chef de la direction de l'entreprise, en vigueur immédiatement. M. Reitman conservera son rôle actuel de président de la Société.

La Société annonce également la nomination de Daniel Rabinowicz, au poste de président de son conseil d'administration, en vigueur immédiatement.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

La Société est un important détaillant de vêtements spécialisés pour femmes qui compte des magasins de vente au détail dans l'ensemble du Canada. La Société exploite 586 magasins, dont 260 Reitmans, 112 Penningtons, 78 Addition Elle, 81 RW & CO. et 55 Thyme Maternité. La Société est une société publique cotée à la Bourse de Toronto (TSX : RET, RET-A). Pour plus d'information, visitez www.reitmanscanadalimited.com.

Montréal, le 15 janvier 2020

SOURCE Reitmans (Canada) Limitée

Communiqué envoyé le 15 janvier 2020 à 18:11 et diffusé par :