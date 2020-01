Ajout d'un nouveau moteur atmosphérique de 4 L à l'attrayante version GTS





TORONTO, 15 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Porsche enrichit sa gamme de voitures de sport à moteur central par l'ajout de deux modèles résolument sportifs et richement équipés, à savoir la 718 Cayman GTS 4.0 et la 718 Boxster GTS 4.0. Ces nouvelles voitures de sport à moteur central sont animées par un 6 cylindres à plat atmosphérique de 4 L développant 394 ch et 309 lb-pi de couple. Ce moteur est étroitement lié au moteur de 414 ch qui anime les 718 Spyder et 718 Cayman GT4. Couplé exclusivement à une boîte manuelle à 6 rapports et un système d'échappement sport de série, le moteur des 718 GTS 4.0 garantit des reprises très vigoureuses et une expérience de conduite particulièrement satisfaisante. Les deux modèles bouclent le 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et atteignent la vitesse de pointe sur circuit de 293 km/h. Le système Porsche de gestion active de la suspension (PASM), qui abaisse la caisse de 20 mm par rapport aux 718 Boxster et Cayman, est livré de série, tout comme le différentiel autobloquant mécanique Porsche avec répartition du couple (PTV). Ainsi équipées, les nouvelles 718 GTS 4.0 offrent un excellent équilibre entre l'agilité et le confort de suspension. Ces voitures de sport à moteur central sont destinées aux fervents de conduite, comme en témoigne l'ensemble Sport Chrono doté de l'application améliorée Porsche Track Precision livré de série. Trait caractéristique des GTS, les 718 GTS 4.0 se parent d'un intérieur tendu d'AlcantaraMD de couleur foncée orné d'enjoliveurs noirs contrastants.



Les 718 Cayman GTS 4.0 et 718 Boxster GTS 4.0 pourront être commandées à l'été 2020. Les prix et les dates de livraison dans les Centres Porsche du Canada seront annoncés à l'été.

Le nouveau moteur GTS se démarque par sa puissance supérieure et sa réactivité. Il monte facilement à 7 800 tr/min et son système d'échappement sport livré de série émet le son caractéristique du 6 cylindres à plat. Les 718 GTS 4.0 reçoivent le même système d'échappement sport à deux sorties qui équipe les 718 Spyder et 718 Cayman GT4. Son design en U libère de l'espace à l'arrière pour le bouclier inférieur noir contrastant conçu spécialement pour les modèles GTS. Tout comme sur les 718 Spyder et 718 Cayman GT4, le puissant moteur atmosphérique de 4 L adopte la cylindrée variable qui neutralise une rangée de cylindres à faible charge, l'injection directe avec injecteurs piézoélectriques et l'admission variable pour réduire la consommation.

L'exceptionnelle tenue de route et la précision de la direction procurent une expérience de conduite passionnante alliée au confort souhaitable pour la conduite de tous les jours. Toutes les 718 GTS 4.0 reçoivent de série le système Porsche de gestion active de la suspension (PASM). Axé sur les performances, ce système a permis d'abaisser la caisse de 20 mm par rapport aux modèles 718 Boxster et Cayman de base. La suspension PASM régulière qui abaisse la caisse de 10 mm par rapport aux 718 de base est livrable en option. Les modèles 718 GTS 4.0 reçoivent aussi de série le système Porsche de gestion de la stabilité (PSM) avec mode Sport PSM sélectionnable, l'ensemble Sport Chrono doté de l'application améliorée Porsche Track Precision, les supports adaptatifs Porsche du groupe motopropulseur (PADM) et le différentiel autobloquant mécanique Porsche avec répartition du couple (PTV).

Ces voitures de sport à moteur central sont chaussées de pneus d'été hautes performances (235/35 ZR 20 à l'avant et 265/35 ZR 20 à l'arrière) montés sur des jantes en alliage léger de 20 po peintes en noir lustré. Les freins plus performants des 718 GTS 4.0 sont assortis à la plus grande puissance du moteur. À l'avant, les disques perforés en fonte de 350 mm (au lieu de 330 mm) sont pincés par des étriers rouges à 6 pistons et à l'arrière, les disques sont aussi plus grands (330 mm) que sur les modèles précédents. Les freins PCCB (composite céramique Porsche) figurent au catalogue des options.

Traits caractéristiques des modèles GTS, le déflecteur d'air, la prise d'air du bouclier avant Sport Design en noir intégral et le bouclier inférieur redessiné à l'arrière adoptent le noir, tandis que les lentilles des feux de jour et des feux arrière sont teintées.

La section centrale des sièges Sport Plus de série, ainsi que le volant, la console centrale, le levier de vitesses et les accoudoirs de portes sont tendus d'AlcantaraMD noir. Dans la 718 Cayman GTS 4.0, les montants avant ainsi que le revêtement du pavillon sont aussi tendus d'AlcantaraMD. Avec l'ensemble Intérieur GTS livrable en option, le compte-tours, les ceintures de sécurité et les coutures décoratives, y compris la désignation GTS brodée sur les appuie-têtes et le nom Porsche sur les tapis protecteurs, revêtent la couleur rouge carmin ou craie. Sur les 718 GTS 4.0, les garnitures intérieures sont en fibre de carbone. D'autres matériaux sont livrables en option.

Les 718 GTS 4.0 reçoivent de série le système de gestion des communications Porsche (PCM) avec écran tactile haute résolution de 7 po et l'ensemble Sport Chrono avec application améliorée Porsche Track Precision. Cette fonction est accessible lorsque le client commande le système de navigation optionnel avec Porsche Connect. Issue du sport automobile, cette application pour téléphone intelligent donne accès à des données de performances qui s'affichent à l'écran du PCM et sont enregistrées pour référence future. Le module de navigation en ligne avec infocirculation en temps réel, commande vocale et Porsche Connect est livrable en option, tout comme le système audio BOSEMD avec haut-parleurs ambiophoniques et le système BurmesterMD High-End Surround Sound.

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l'ensemble du réseau qui compte 19 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2019, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 9 025 véhicules en sol canadien, une hausse de 1,4 % par rapport à 2018.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

