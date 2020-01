GDI Services aux immeubles inc. annonce la clôture de l'acquisition d'ESC Automation Inc.





LASALLE, QC, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - GDI Services aux immeubles inc. (TSX: GDI) (la « Société » ou « GDI ») est heureuse d'annoncer qu'elle et sa filiale en propriété exclusive, Ainsworth Inc. (« Ainsworth »), ont clôturé avec succès l'acquisition d'ESC Automation Inc. et ses filiales américaines Delta Connects Inc. et New Patriot Energy Inc. (collectivement, « ESC »).

Tel qu'indiqué précédemment, ESC est un important intégrateur de systèmes de bâtiment hautement réputé en Amérique du Nord, avec un impressionnant portefeuille de services comprenant l'installation et l'entretien de systèmes d'automatisation, de systèmes de sécurité, de systèmes CVC ainsi que de technologies plus récentes comme des systèmes de localisation en temps réel, d'analyse de bâtiments et de gestion énergétique. L'acquisition renforce considérablement les activités d'Ainsworth dans les systèmes d'automatisation des bâtiments au Canada et la positionne comme maître-intégrateur de systèmes capable d'installer et d'entretenir de multiples types de systèmes de bâtiment et de technologies connexes.

Le regroupement d'ESC et d'Ainsworth crée le fournisseur de premier plan dans les systèmes de bâtiment et les services aux installation polyvalentes au Canada, avec plus de 2?400 employés dans toutes les provinces du pays et dans cinq États américains. L'acquisition positionne GDI comme un véritable fournisseur multiservices pour les bâtiments d'aujourd'hui et de demain.

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file dans la prestation de services commerciaux aux immeubles, qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États?Unis tels que des immeubles de bureaux, des hôtels, des centres commerciaux, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des centres de distribution, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI dans la prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène et à la propreté, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique et électrique et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de restauration après sinistre et fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com .

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut concerner les perspectives d'avenir de GDI et traduire ses attentes en ce qui a trait aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats financiers pour les périodes à venir. Dans certains cas, elle peut se reconnaître à l'emploi de termes comme «?pourrait?», «?devrait?», «?s'attendre à?», «?prévoir?», «?anticiper?», «?croire?», «?avoir l'intention de?», «?estimer?», «?prédire?», «?potentiel?», «?possible?», «?continuer de?» ou «?envisager?», ou à l'emploi d'autres termes ou expressions semblables se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs, la performance économique attendue et les objectifs et stratégies de GDI et d'Ainsworth constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs se fondent sur des facteurs et des hypothèses concernent notamment les prévisions et les occasions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires que GDI considère comme raisonnables à la date des présentes. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables, celles?ci pourraient se révéler inexactes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni considérer qu'elle est valable à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

SOURCE GDI Services aux immeubles inc.

Communiqué envoyé le 15 janvier 2020 à 17:17 et diffusé par :