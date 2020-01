Rapport de trafic de Fraport pour l'année 2019 : l'aéroport de Francfort dessert plus de 70,5 millions de passagers





Un nouveau record annuel a été atteint à Francfort malgré une croissance plus lente ; la plupart des aéroports du groupe Fraport dans le monde ont également enregistré de bons résultats

FRANCFORT, Allemagne, 15 janvier 2020 /PRNewswire/ -- L'aéroport de Francfort (FRA) a desservi plus de 70,5 millions de passagers en 2019, établissant un nouveau record historique en dépassant pour la première fois le seuil des 70 millions au cours d'une année civile. Par rapport à l'année précédente, cela représente une augmentation du nombre de passagers de 1,5 %. Suite à une tendance positive au cours du premier semestre 2019 (hausse de 3,0 %), le volume de passagers a largement stagné au cours du second semestre de l'année (hausse de 0,2 %). Au cours des mois de novembre et décembre 2019, le nombre de passagers a diminué, une première depuis novembre 2016. La croissance relativement plus faible du nombre de passagers sur l'ensemble de l'année peut être principalement attribuée au trafic intérieur (en baisse de 3,4 %) et au trafic européen (en hausse de 1,2 %). En revanche, le trafic intercontinental à destination et en provenance du FRA a augmenté de 3,4 % en 2019.

Dr. Stefan Schulte, président du conseil d'administration de Fraport AG, a commenté : « La réduction des services de vols des compagnies aériennes pour le planning hivernal actuel a eu un impact notable sur le volume de passagers à Francfort. Après une phase de croissance extraordinairement forte et longue, au cours de laquelle nous avons gagné près de 10 millions de passagers au cours des trois dernières années, nous pouvons maintenant constater que l'industrie aéronautique entre dans une phase de consolidation. Les incertitudes économiques et géopolitiques plus larges se sont aggravées, tandis que des mesures nationales unilatérales, telles que l'augmentation de la taxe sur le trafic aérien local, imposent un fardeau supplémentaire à l'industrie aéronautique allemande en 2020. »

Le nombre de mouvements d'avions au FRA a augmenté de 0,4 % pour atteindre 513 912 décollages et atterrissages en 2019. Les masses maximales au décollage (MTOW) accumulées ont augmenté de 0,8 % pour atteindre environ 31,9 millions de tonnes métriques. Le volume de marchandises (fret et courrier aériens) s'est contracté de 3,9 % pour atteindre 2,1 millions de tonnes métriques, réfléchissant le ralentissement continu de l'économie mondiale.

En décembre 2019, le trafic de passagers du FRA a diminué de 1,2 % en glissement annuel, pour atteindre 4,9 millions de passagers. Avec 36 635 décollages et atterrissages, les mouvements d'avions ont diminué de 4,4 %. Les masses maximales au décollage ont chuté de 2,9 % pour atteindre un peu moins de 2,4 millions de tonnes métriques. Le volume de marchandises a diminué de 7,2 % pour atteindre 170 384 tonnes métriques.

Les aéroports du portefeuille international de Fraport AG ont continué d'afficher des résultats largement positifs au cours de l'année 2019. Affecté par la faillite du transporteur domestique Adria Airways et d'autres facteurs, l'aéroport de Ljubljana (LJU), en Slovénie, a enregistré une baisse du trafic de 5,0 % au cours de l'année considérée (décembre 2019 : baisse de 21,6 %). En revanche, les deux aéroports brésiliens de Fraport, Fortaleza (FOR) et Porto Alegre (POA), ont enregistré une croissance combinée du trafic de 3,9 % avec 15,5 millions de passagers (décembre 2019 : hausse de 0,3 %). L'aéroport de Lima (LIM), au Pérou, a poursuivi ses solides performances des années précédentes, avec un trafic en hausse de 6,6 % (décembre 2019 : hausse de 5,4%).

Le trafic dans les 14 aéroports régionaux grecs a légèrement augmenté, de 0,9 %, pour atteindre près de 30,2 millions de passagers en 2019 (décembre 2019 : baisse de 2,2%). Suite à des années de croissance dynamique, le trafic dans les aéroports de Varna (VAR) et Bourgas (BOJ) en Bulgarie a diminué de 10,7 %, en raison de la consolidation de leurs offres de vols par les compagnies aériennes (décembre 2019 : hausse de 23,3 %).

En 2019, le trafic à l'aéroport d'Antalya (AYT), en Turquie, a une fois de plus progressé rapidement, de 10,0 %, pour atteindre près de 35,5 millions de passagers (décembre 2019 : hausse de 2,8 %). L'aéroport de Pulkovo (LED) à Saint-Pétersbourg, en Russie, a vu son trafic augmenter de 8,1 % pour atteindre quelque 19,6 millions de passagers (décembre 2019 : hausse de 5,7 %). À l'aéroport de Xi'an (XIY), en Chine, le trafic a bondi de 5,7 % pour atteindre plus de 47,2 millions de passagers (décembre 2019 : hausse de 4,7 %).

Des photos de qualité pour impression de Fraport AG et de l'aéroport de Francfort sont téléchargeables gratuitement à partir de la bibliothèque d'images du site Internet de Fraport. Nous proposons aussi, uniquement à des fins d'actualités télévisées ou de diffusion d'informations, des séquences filmées disponibles en téléchargement gratuit. Si vous souhaitez rencontrer un membre de notre équipe des Relations auprès des médias lors de votre passage à l'aéroport de Francfort, n'hésitez pas à nous contacter. Les coordonnées pour nous contacter sont disponibles ici.

Chiffres du trafic de Fraport

Décembre 2019

Aéroports du groupe Fraport1

Décembre 2019





Cumul année (CA) 2019









Fraport Passagers Marchandises* Mouvements Passagers Marchandises Mouvements Parts (%) des aéroports entièrement consolidés Mois ? % Mois ? % Mois ? % CA ? % CA ? % CA ? % FRA Francfort Allemagne 100,00 4 868 298 - 1,2 167 692 -7,4 36 635 -4,4 70 556 072 1,5 2 091 174 -3,9 513 912 0,4 LJU Ljubljana Slovénie 100,00 85 513 -21,6 1 030 - 2,5 1 776 -27,1 1 721 355 - 5,0 11 365 -8,2 31 489 -11,3 Fraport Brésil 100,00 1 454 258 0,3 8 157 11,4 12 887 3,7 15 516 902 3,9 85 586 -0,5 137 403 -1,3 FOR Fortaleza Brésil 100,00 692 101 -1,3 5 166 23,9 5 608 - 2,4 7 218 697 8,9 48 355 5,1 59 694 2,4 POA Porto Alegre Brésil 100,00 762 157 1,8 2 991 - 5,1 7 279 8,9 8 298 205 -0,1 37 231 - 6,8 77 709 -4,0 LIM Lima Pérou 80,01 1 961 228 5,4 25 721 -4,3 16 995 6,2 23 578 600 6,6 271 326 - 5,0 197 857 2,7 Aéroports régionaux de Grèce Fraport A+B 73,40 697 028 - 2,2 670 - 1,6 6 930 -5,3 30 152 728 0,9 7 599 - 7,0 245 569 0,6 Aéroports régionaux de Grèce Fraport A 73,40 540 501 - 0,8 554 1,8 4 659 - 6,1 16 680 193 0,4 5 809 - 6,1 131 160 0,1 CFU Corcyre (Corfou) Grèce 73,40 22 521 -4,5 9 -44,7 317 -19,1 3 275 897 - 2,6 180 -1,9 25 312 -3,8 CHQ La Canée (Crète) Grèce 73,40 55 796 -3,3 17 -48,9 502 -9,4 2 983 542 - 0,8 381 -16,1 20 502 4,6 EFL Céphalonie Grèce 73,40 3 538 4,2 0 n/d 110 - 6,8 774 170 1,6 0 -38,0 7 355 2,6 KVA Kavala Grèce 73,40 5 392 -22,9 10 3,3 118 3,5 323 310 -20,6 99 3,9 3 465 -16,5 PVK Aktion/Préveza Grèce 73,40 367 19,2 0 n/d 56 0 625 790 7,2 0 n/d 5 592 3,7 SKG Thessalonique Grèce 73,40 449 698 - 0,2 519 7 3 456 -4,7 6 897 057 3,1 5 145 -5,5 55 738 0,9 ZTH Zakynthos Grèce 73,40 3 189 21,6 0 - 100,0 100 -2,9 1 810 427 0,5 4 -48,5 13 196 0,3 Aéroports régionaux de Grèce Fraport B 73,40 156 527 - 6,7 116 -15,5 2 271 -3,5 13 462 535 1,5 1 790 -10,0 114 409 1,1 JMK Mykonos Grèce 73,40 7 224 -4,0 3 23,5 141 - 5,4 1 520 145 8,9 89 -4,5 18 801 8,8 JSI Skiathos Grèce 73,40 1 088 0,5 0 n/d 44 -20,0 446 219 1,9 0 n/d 4 179 0,5 JTR Santorin (Théra) Grèce 73,40 31 750 -22,3 7 -39,9 444 13,0 2 300 408 2,0 170 - 5,0 21 319 4,7 KGS Kos Grèce 73,40 18 962 -3,8 24 25,6 344 -13,4 2 676 644 0,4 325 11,4 19 797 - 2,6 MJT Mytilène (Lesbos) Grèce 73,40 28 212 0,3 25 -17,3 458 - 11,1 496 577 4,1 349 -9,2 6 571 6,7 RHO Rhodes Grèce 73,40 56 711 - 1,6 39 -29,7 542 2,5 5 542 567 -0,5 626 -19,1 37 468 - 3,1 SMI Samos Grèce 73,40 12 580 - 2,2 19 - 2,7 298 -5,7 479 975 3,7 232 -13,6 6 274 1,1 Fraport Twin Star 60 92 334 23,3 281 - 70,1 832 -2,1 4 970 095 -10,7 4 871 -43,1 35 422 -13,7 BOJ Bourgas Bulgarie 60 12 325 - 5,2 275 -70,4 155 -30,5 2 885 776 - 12,0 4 747 -43,7 19 954 -14,3 VAR Varna Bulgarie 60 80 009 29,3 6 -39,6 677 8,0 2 084 319 - 8,7 123 - 9,3 15 468 -13,0





























Aux aéroports mis en équivalence

























AYT Antalya Turquie 51 871 457 2,8 n/d n/d 6 382 -3,3 35 483 190 10,0 n/d n/d 206 599 9,6 LED Saint-Pétersbourg Russie 25 1 345 769 5,7 n/d n/d 12 662 -0,5 19 581 262 8,1 n/d n/d 168 572 1,9 XIY Xi'an Chine 24,5 3 769 520 4,7 42 387 30,4 28 612 3,4 47 220 745 5,7 381 869 22,2 345 106 4,6

































Aéroport de Francfort2











Décembre 2019 Mois ? % CA 2019 ? % Passagers 4 868 689 - 1,2 70 560 987 1,5 Marchandises (fret aérien + poste aérienne) 170 384 -7,2 2 128 476 -3,9 Mouvements d'avions 36 635 -4,4 513 912 0,4 MTOW (en tonnes métriques)3 2 370 398 -2,9 31 872 251 0,8 PAX/vol PAX4 142,4 3,5 146,8 1,2 Taux d'occupation des sièges (%) 76,2

79,6

Taux de ponctualité (%) 75,0

72,6











Aéroport de Francfort Part PAX ? %5 Part PAX ? %5 Répartition géographique Mois

CA

Trafic continental 58,8 -4,3 63,7 0,4 Allemagne 11,0 -3,0 10,5 - 3,4 Europe (sauf Allemagne) 47,9 -4,5 53,2 1,2 Europe de l'Ouest 39,1 - 5,2 44,0 0,9 Europe de l'Est 8,7 - 1,4 9,2 2,8 Trafic intercontinental 41,2 3,7 36,3 3,4 Afrique 5,3 1,6 4,7 8,8 Moyen-Orient 6,1 1,5 5,2 2,0 Amérique du Nord 14,0 10,9 12,8 3,9 Amérique centrale et du Sud 4,8 2,4 3,4 3,7 Extrême-Orient 11,1 - 1,8 10,1 1,2 Australie 0 n/d 0 n/d

Définitions : 1 Selon la définition de l'ACI : Passagers = trafic commercial uniquement (arr+dép+transit comptant pour un), Marchandises = trafic commercial et non-commercial (arr+dép sans transit, en tonnes), Mouvements = trafic commercial et non-commercial (arr+dép), chiffres préliminaires ; 2 Trafic commercial et non-commercial : passagers (arr+dép+transit comptant pour un, en incluant l'aviation générale), Marchandises (arr+dép+transit comptant pour un, en tonnes), Mouvements (arr+dép) ; 3 Trafics entrant uniquement ; 4 Trafics de vols réguliers et charter ; 5 variations absolues par rapport à l'année précédente en % ; *Marchandises = fret + poste

Contact

Fraport AG

Torben Beckmann

Communication d'entreprise

Relations avec les médias

60547 Francfort, Allemagne

Téléphone : +49 69 690 70553

E-mail : t.beckmann@fraport.de

Site Internet : www.fraport.com

Facebook : www.facebook.com/FrankfurtAirport

Pour de plus amples informations sur Fraport AG, veuillez cliquer ici.

Communiqué envoyé le 15 janvier 2020 à 16:57 et diffusé par :