Industrie forestière : un investissement majeur au Saguenay-Lac-Saint-Jean - Investissement de près de 28 M$ de Produits forestiers Résolu pour diversifier sa production

SAGUENAY, QC, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Québec et du Canada consentent une aide financière totale de 11,6 millions de dollars à Produits forestiers Résolu (PFR) pour la construction d'une nouvelle unité de production de filaments cellulosiques à son usine de Kénogami, située dans l'arrondissement Jonquière de la ville de Saguenay, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Pour réaliser ce projet, qui est évalué à 27,7 millions de dollars et qui mènera à la création de près de 20 emplois sur cinq ans, le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), par l'entremise d'Investissement Québec, verse une contribution sous forme de prêt d'un montant maximal de 4,2 millions de dollars dans le cadre du volet 1 du programme ESSOR - Appui aux projets d'investissement. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) alloue quant à lui une subvention de 2,5 millions de dollars via le Programme Innovation Bois, alors que Ressources naturelles Canada accorde une subvention de 4,9 millions de dollars en vertu de son programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, accompagné de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi?Témiscamingue et de la région du Nord?du?Québec, M. Pierre Dufour, et la ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'usine de Kénogami de PFR produit du papier surcalandré (magazines et cahiers publicitaires). En vue de pallier la baisse de la demande pour ce type de papier en raison de la transition des communications imprimées vers des modes électroniques, l'entreprise souhaite diversifier sa production afin de fabriquer des filaments de cellulose servant d'ajout de renforcement à différents matériaux, notamment les pâtes, les papiers, le ciment, les polymères et les adhésifs, et de réduire ses coûts de production. Les filaments cellulosiques sont tirés d'une pâte produite à partir de sous?produits générés par le sciage du bois d'oeuvre, ce qui favorise la valorisation de la matière.

Les filaments de cellulose seront commercialisés par Performance BioFilaments, une coentreprise créée en 2014 par PFR et Mercer International, et qui se consacre au développement d'applications non traditionnelles pour les filaments de cellulose. La technologie d'extraction a été mise au point par FPInnovations, un des plus grands centres scientifiques au Canada en matière de recherche et de développement sur les produits forestiers, dont PFR est membre.

« Présent dans toutes les régions, le secteur forestier génère des retombées économiques à l'échelle du Québec et y occupe une place majeure, avec près de 60 000 emplois directs. Toutefois, sa croissance dépend grandement de sa capacité à innover et à développer des produits et des technologies répondant à de nouveaux besoins du marché. Il m'importe de rappeler que le gouvernement du Québec s'est engagé à soutenir cette industrie, qui doit se moderniser, s'adapter, se diversifier et se réinventer en fonction de l'évolution du contexte économique mondial. Grâce à cet important projet, Produits forestiers Résolu est véritablement dans l'action, ce qui lui permettra de demeurer compétitive. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Voilà l'exemple probant d'une entreprise innovante qui utilise la diversification de ses activités comme levier afin de consolider des emplois de qualité non seulement en ses murs, mais également chez l'ensemble des partenaires avec lesquels elle collabore. Il est souhaitable que d'autres projets du genre voient le jour au cours des prochaines années. À terme, ce serait tout le secteur forestier qui en sortirait gagnant. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Entreprise forestière la plus importante du Québec, Produits forestiers Résolu est un employeur majeur dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À partir d'une ressource qui est à l'origine de notre histoire et de notre développement, nous créons désormais des produits de haute technologie qui permettent de renforcer la position de nos entreprises sur l'échiquier mondial de la bioéconomie. Je me réjouis du virage technologique pris par l'usine de Kénogami, qui l'amène vers de nouvelles applications commerciales et de nouveaux marchés. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

«?Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans le secteur forestier canadien pour encourager la diversification des marchés et mettre l'innovation au service de la croissance propre. Nous sommes fiers de collaborer avec Résolu à cette innovation technologique qui stimulera la compétitivité et créera des emplois bien payés.?»

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

PFR, dont le siège social est situé à Montréal, est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers. La Société vend principalement ses produits aux États?Unis et au Canada . Ses revenus proviennent de la pâte commerciale, des papiers sanitaires et domestiques, des produits de bois, du papier journal et des papiers pour usages spéciaux. PFR possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité au Canada et aux États-Unis. En tout, elle emploie plus de 7 000 personnes, dont environ 3 600 au Québec.

. Ses revenus proviennent de la pâte commerciale, des papiers sanitaires et domestiques, des produits de bois, du papier journal et des papiers pour usages spéciaux. PFR possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité au et aux États-Unis. En tout, elle emploie plus de 7 000 personnes, dont environ 3 600 au Québec. Le programme ESSOR appuie des projets d'investissement réalisés au Québec. Il vise notamment à soutenir les entreprises, en particulier celles du secteur manufacturier, qui veulent investir dans des équipements et des technologies de pointe en vue d'améliorer leur compétitivité. Ce programme soutient également les projets numériques d'entreprises québécoises exerçant des activités à valeur ajoutée et dont le secteur d'activité vit une transformation associée aux nouvelles technologies.

Le Programme Innovation Bois permet de stimuler la réalisation de projets innovants issus de tous les secteurs de l'industrie des produits forestiers, soit les pâtes, les papiers et les bioproduits, les panneaux, le sciage, la construction bois et la bioénergie. L'enveloppe du programme a été bonifiée de 50 millions de dollars lors du discours sur le budget 2019- 2020, et s'élève maintenant à 120 millions de dollars jusqu'en 2023.

s'élève maintenant à 120 millions de dollars jusqu'en 2023. Le programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière encourage le secteur forestier canadien à adopter des technologies innovantes et à fabriquer de nouveaux produits forestiers pour les marchés émergents. En investissant dans des technologies pour ce secteur, nous pouvons offrir des solutions plus écologiques qui contribueront à la lutte contre les changements climatiques et à la transition vers une économie sobre en carbone. Dans son budget de 2019, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 82,9 millions de dollars de plus sur trois ans dans ce programme, et ce, à compter de 2020- 2021. Cet investissement permettra de continuer à encourager la commercialisation et l'adoption à grande échelle de technologies et de procédés innovants dans le secteur forestier canadien.

