Califia Farms achève un financement emblématique de 225 millions $ aux côtés d'un groupe de plusieurs investisseurs mondiaux





Ce financement confère à Califia Farms, société leader de boissons et produits alimentaires à base de plantes, des capitaux à long terme et un soutien mondial pour poursuivre son expansion rapide, et le bouleversement des marchés des produits laitiers et des cafés prêts à l'emploi d'une valeur de 1 000 milliards $

LOS ANGELES, 15 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Califia Farms®, société de produits alimentaires et boissons à base de plantes leader et indépendante, qui a été créée par le visionnaire des produits naturels Greg Steltenpohl, annonce avoir conclu l'une des plus grandes levées de capitaux privés du secteur des produits alimentaires naturels, grâce à un financement de série D de 225 millions $ mené par la Qatar Investment Authority (QIA). Parmi les autres investisseurs du financement figurent Temasek, société d'investissement basée à Singapour, Claridge, société basée au Canada, Green Monday Ventures, société basée à Hong Kong, ainsi qu'une famille d'Amérique latine possédant des participations significatives dans les secteurs du café et des produits de consommation.

Le nouveau groupe d'investisseurs prendra une participation minoritaire dans Califia Farms, plusieurs représentants de la QIA, de Temasek et de Claridge rejoignant le conseil d'administration de Califia, aux côtés du fondateur Greg Steltenpohl et des investisseurs existants, à savoir Sun Pacific, Stripes et Ambrosia.

La demande en boissons à base de plantes est actuellement en plein essor à travers le monde, à l'heure où les consommateurs recherchent des alternatives aux produits laitiers, plus saines et savoureuses. Ce tout dernier cycle de financement aidera Califia Farms à s'appuyer sur la réussite de sa plateforme dédiée à l'avoine, ainsi qu'à lancer de nouvelles gammes. Les produits permettront également à Califia d'investir davantage dans l'augmentation de sa capacité de production, dans la R&D de manière substantielle, dans la pénétration approfondie du marché américain, ainsi que dans la poursuite de son expansion mondiale.

Inspirée par la légendaire reine Califia, homonyme de l'État de Californie, Califia Farms a été créée en 2010, et la société est devenue l'une des sociétés de boissons et de produits alimentaires naturels enregistrant la plus forte croissance aux États-Unis et dans plusieurs marchés internationaux. Califia a pour mission de découvrir et partager « le pouvoir des plantes » pour aider les individus à transformer leur santé et à réduire leur « empreinte » carbone1.

Califia entend travailler avec une base d'investisseurs plus globale, à l'heure où la société poursuit sa croissance et l'accomplissement de sa mission. « Le secteur mondial des produits laitiers et cafés prêts à l'emploi, d'une valeur de plus de 1 000 milliards $, s'apprête à poursuivre sa dislocation, dans la mesure où les individus du monde entier tendent à transformer leur santé et leur bien-être via l'adoption de produits alimentaires peu transformés et riches en nutriments, qui sont à la fois meilleurs pour la planète et pour les animaux », a déclaré Greg Steltenpohl, fondateur et PDG de Califia. « Le rôle de Califia consiste à semer les graines de l'avenir. »

« La vitesse de commercialisation se révèle cruciale pour les entreprises de notre stade, et nous sommes ravis que nos nouveaux partenaires partagent notre vision pour devenir la marque indépendante leader du secteur du végétal. Chacun de nos partenaires apporte des ressources significatives et une expertise mondiale afin d'accélérer la prochaine phase de notre croissance », a-t-il ajouté.

Barclays a agi en tant que conseiller financier exclusif et agent de placement exclusif auprès de Califia Farms dans le cadre de la levée de capitaux, et Akin Gump a agi en tant que conseiller juridique.

À propos de Califia Farms (à prononcer « Cal-ih-FEE-ah » comme la Californie)

Inspirée par la reine Califia, homonyme mythique de l'État de Californie, la société basée à Los Angeles Califia Farms a été créée en 2010, et elle est devenue l'une des sociétés de boissons naturelles enregistrant la plus forte croissance aux États-Unis. Réputée pour offrir les boissons à base de plantes les plus savoureuses sur le marché, astucieusement emballés dans des bouteilles incurvées uniques, Califia est aujourd'hui une marque leader dans le domaine des laits végétaux réfrigérés, des crèmes sans produits laitiers, et des cafés prêts à l'emploi sur les canaux des produits naturels et des produits spécialisés. Les boissons de lait végétal haut de gamme de Califia permettent aux individus de faire de délicieux choix « à base de plantes », qui produisent 60 à 80 pour cent de gaz à effet de serre en moins que la consommation de lait de vache2. Dernièrement, Califia a lancé une gamme révolutionnaire de laits d'avoine, de yaourts à boire aux probiotiques sans produits laitiers, et de cafés nitro infusés à froid. Califia a pour mission de redonner aux produits alimentaires leurs vertus nourrissantes d'origine, en ajoutant créativité et innovation pour créer des produits alimentaires et boissons à base de plantes à la fois bons pour vous et pour la planète.

