Invitation aux médias - Mise au jeu dans la négociation sectorielle en éducation





QUÉBEC, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Pour souligner la première rencontre des négociations sectorielles entre les représentants du gouvernement et ceux du réseau scolaire de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), une centaine de membres de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), de l'Association provinciale des enseignants du Québec (APEQ-QPAT), de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et de la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) tiendront une action de mobilisation et de visibilité des plus originales sur le thème du hockey pour appuyer leurs équipes de négociation respectives.

Action de mobilisation



Date : Le jeudi 16 janvier 2020



Heure : 7 h 30 à 8 h 30



Lieu : Parc de l'Amérique-Française, 50, rue de l'Amérique Française, Québec



Quoi : Partie de hockey amicale entre les membres des fédérations

Distribution de café aux passants et animation sur place

Cortège accompagnant les équipes de négociation du Parc de l'Amérique?Française au Comité patronal de négociation à 8 h 30



Qui : Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ

Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ

Heidi Yetman, présidente de l'APEQ-QPAT

Veuillez prendre note qu'il y aura des opportunités d'images et d'entrevues avec les différents porte-paroles sur place.

Profil de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et de ses fédérations du réseau scolaire

La CSQ est présente dans toutes les régions du Québec. Elle représente plus de 200 000 membres, dont près de 100 000 font partie du personnel de l'éducation. De ce nombre, plus de 65 000 membres sont représentés par la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), 30 000 membres sont représentés par la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et 7 200 membres sont représentés par la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE?CSQ). La FSE-CSQ négocie en cartel avec l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT), qui représente les 8 000 enseignantes et enseignants des commissions scolaires anglophones du Québec.

SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)

Communiqué envoyé le 15 janvier 2020 à 15:40 et diffusé par :