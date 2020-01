Centres de données et connectivité réseau : eStruxture et DataHive forgent l'économie numérique de Calgary





Les entreprises de Calgary, alliant la capacité d'espace et la densité de puissance d'eStruxture avec la densité porteuse de DataHive, peuvent, grâce à cette liberté, bâtir une infrastructure TI fiable et rentable

CALGARY, Alberta, 15 janvier 2020 /CNW/ - eStruxture, le plus grand fournisseur canadien de solutions réseau et de centres de données neutres vis-à-vis des opérateurs de nuage, et DataHive, centre d'hébergement télécom au centre-ville de Calgary, annoncent aujourd'hui un partenariat qui les verra offrir sur le marché calgarien des services de premier ordre déclinés en centre de données et interconnectivité.

Dans l'économie d'aujourd'hui pilotée par les données, les clients, alors qu'ils conçoivent une infrastructure TI sur mesure pour leur entreprise, entendent le faire de manière simple et rapide, en réclamant la souplesse nécessaire, sans avoir à engager des dépenses d'investissement élevées. Le partenariat eStruxture-DataHive répond à ce besoin en offrant aux entreprises de Calgary des services de centre de données optimisés, à la pointe du secteur et neutres à l'égard des opérateurs télécoms. En clair, les clients d'eStruxture peuvent accéder maintenant à tous les opérateurs au centre d'hébergement télécom de DataHive au centre-ville. Inversement, les clients de DataHive peuvent mettre à leur avantage l'espace et la puissance importants que fournit eStruxture dans son installation CAL-1 de grande envergure. Ces prestations, dans leur ensemble, donnent aux entreprises de Calgary la capacité nécessaire pour créer et optimiser les solutions de colocation et de connectivité dont elles ont besoin selon leurs besoins de croissance.

Voici, entre autres, les avantages que procure ce service :

Économies d'échelle importantes

Fiabilité exceptionnelle grâce à des systèmes totalement redondants

Souplesse voulue pour augmenter ou réduire l'échelle et changer de fournisseur au gré des besoins de l'entreprise

« À l'expansion de nos services à Calgary, nous nous sommes engagés à aider nos clients à grandir et à élargir leurs activités en leur offrant plus de choix en termes d'espace de colocation entièrement configurable, de densité de puissance élevée de plus de 30 kilowatts par armoire et de diversité d'opérateurs », explique Todd Coleman, PDG d'eStruxture Data Centers. « Notre partenariat avec DataHive donne suite à cet engagement du fait que nos clients bénéficient d'un accès direct et sécurisé à un nombre toujours croissant de fournisseurs réseau et de prestataires de services. »

De son côté, Marjorie Zingle, chef de la direction de DataHive, a déclaré : « La neutralité à l'égard des opérateurs et l'évolutivité sont vitales pour les entreprises numériques d'aujourd'hui. En nous associant à eStruxture, nous mettons en place un centre de connectivité mondial, au service de l'Ouest canadien, de quoi faire aussi de Calgary une ville vraiment connectée à l'échelle internationale. »

eStruxture et DataHive se réjouissent de pouvoir offrir à leurs clients un avantage concurrentiel important en les dotant d'un ensemble complet de solutions d'infrastructure TI qui, parce qu'évolutives, supportent les applications et les charges de travail critiques les plus exigeantes, réduisent les coûts de transfert de données et améliorent la connectivité Internet pour toutes les entreprises de l'Alberta.

À propos d'eStruxture :

eStruxture fournit des solutions réseau et de centre de données neutres vis-à-vis des opérateurs de nuage, conçues en tenant compte de la capacité, des performances et de la flexibilité nécessaires pour exécuter des applications d'entreprise modernes et exigeantes, ainsi que du réglage voulu pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles des processus métier. eStruxture, dont le siège social se trouve à Montréal, donne accès à un écosystème couvrant 900 clients, notamment des télécoms, des prestataires de services en nuage, des médias, des fournisseurs de contenu, des services financiers et des entreprises qui non seulement font confiance à son infrastructure critique et à son soutien centré sur le client, mais aussi comptent dessus pour remplir leur mission. eStruxture offre aux clients de toutes tailles des services aussi divers que la colocation, le nuage privé, les services gérés, la bande passante, la sécurité et le soutien.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.estruxture.com. Suivez-nous sur Twitter @estruxture et LinkedIn www.linkedin.com/company/estruxture/ .

À propos de DataHive

DataHive, établie à Calgary, en Alberta, est une société canadienne appartenant à des intérêts privés. Étant une infrastructure de premier ordre, étudiée dans tous ses aspects, DataHive répond aux exigences de haute disponibilité d'Internet face aux besoins des entreprises à l'échelle mondiale. Hôtel FAI qui héberge les meilleurs fournisseurs de services Internet mondiaux, DataHive, grâce au partenariat avec eStruxture, a été optimisé pour assurer la sécurité, la fiabilité, la performance et l'évolutivité du réseau de centre de données.

