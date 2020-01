Airtame lance Airtame Cloud, marquant une nouvelle orientation sur l'offre combinée de matériel informatique et de logiciels





Airtame, la principale plateforme sans fil de partage d'écran et de collaboration à distance, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel d'Airtame Cloud, un nouveau logiciel en tant que service, conçu pour rendre les écrans plus intelligents. La plateforme ouverte offre la gestion d'appareils et l'accès à une gamme de solutions d'affichage dynamique, permettant aux utilisateurs de créer des bureaux, des environnements de travail et des écoles plus intelligents grâce à leurs écrans.

Airtame Cloud, qui est disponible en version bêta depuis plus d'un an et est déjà utilisé par 6 500 entreprises dans le monde, est une plateforme unifiée qui permet aux utilisateurs de gérer et de mettre à jour leurs écrans à distance. Elle a été mise en service sur la base d'un écosystème ouvert qui s'intègre facilement à une gamme d'applications ; celles-ci peuvent être utilisées pour créer des affichages numériques personnalisés, tels que Google Slides, Microsoft OneDrive, Trello, Dropbox et YouTube, et d'autres intégrations à venir.

Cloud permettra aux utilisateurs de :

Gérer des écrans à distance, décharger les administrateurs IT pour modifier les paramètres et effectuer des mises à jour en masse avec un accès cloud aux écrans compatibles Airtame

décharger les administrateurs IT pour modifier les paramètres et effectuer des mises à jour en masse avec un accès cloud aux écrans compatibles Airtame Booster la productivité et l'engagement par affichage numérique personnalisé dans les salles de réunion, les salles de classe et les espaces communs

par affichage numérique personnalisé dans les salles de réunion, les salles de classe et les espaces communs Économiser l'énergie en allumant et en éteignant les écrans de manière programmée, en fonction des heures de bureau ou de classe

en allumant et en éteignant les écrans de manière programmée, en fonction des heures de bureau ou de classe Éviter les écrans blancs en programmant la lecture d'images et de vidéos en boucle

Le lancement de Cloud marque l'évolution d'Airtame alors qu'elle continue de passer d'une activité matérielle à une activité axée sur les solutions, et plus particulièrement pour animer des bureaux intelligents et des écoles à travers le monde.

« Avec Airtame Cloud, nous fournissons une solution qui permet à nos clients de stimuler l'engagement et la productivité des employés, des étudiants et des visiteurs, que ce soit au bureau, dans une salle de réunion ou en classe », a déclaré Jonas Gyalokay, cofondateur et co-PDG d'Airtame.

« Une partie de notre vision chez Airtame consiste à aider les entreprises et les écoles à créer des bureaux et des salles de classe plus intelligents. Bien que cela commence par les écrans, nous rêvons que cela puisse s'étendre un jour à tous les domaines d'un environnement de travail ou d'une salle de classe, pouvant ainsi contribuer à automatiser l'éclairage, le son, la température ambiante et plus encore.

« Avec l'évolution de l'IdO, il existe une infinité de possibilités pour connecter des appareils et des écrans. Pour servir de point de départ, Airtame Cloud aidera les écoles et les entreprises à réduire leur consommation d'énergie en automatisant les écrans pour qu'ils s'éteignent lorsque personne ne les utilise. Nous sommes impatients d'adopter la technologie pour créer des fonctionnalités matérielles et logicielles supplémentaires de ce type à l'avenir. »

Airtame Cloud sera lancé en offrant deux plans : Airtame Cloud Lite, une version gratuite du produit qui offre les fonctionnalités essentielles requises pour gérer et mettre à jour les appareils Airtame, et Airtame Cloud Plus, une version premium qui permet l'affichage numérique et les fonctionnalités supplémentaires requises pour créer un bureau ou une salle de classe intelligents.

Le lancement fait suite à une série d'étapes importantes pour Airtame, notamment l'annonce récente de son premier partenariat avec Airserver. La société a connu une croissance de 100 % en glissement annuel depuis son lancement sur le marché en 2014.

FIN

Accédez au dossier de presse complet comprenant des images et du matériel vidéo ici.

À PROPOS DE AIRTAME :

Airtame propose une plateforme sans fil de partage d'écran et de collaboration à distance qui permet aux utilisateurs d'afficher instantanément le contenu de n'importe quel appareil personnel avec n'importe quel écran partagé. La plateforme sert à promouvoir l'interactivité et la collaboration lors de réunions, de présentations et dans des salles de classe, ainsi que l'affichage numérique dans les magasins de vente au détail, les environnements des entreprises, les salles de conférence, les hôtels, etc. Airtame a été lancée en 2014 et est devenue une entreprise de plus de 100 personnes, avec des bureaux à New York, Los Angeles, Copenhague et Budapest.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.airtame.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 janvier 2020 à 14:45 et diffusé par :