GSTS obtient un contrat visant la mise au point d'une solution d'expédition maritime transformationnelle et annonce la création du consortium OCIANA(MC) chargé de faire avancer le développement et la commercialisation du système OCIANA(MC)





GSTS tirera parti des capacités novatrices des principaux fournisseurs de données maritimes et spatiales

Le Consortium OCIANAMC mettra au point une solution de transport maritime sécuritaire, efficace et respectueuse de l'environnement en ayant recours à l'intelligence artificielle

HALIFAX, le 15 janv. 2020 /CNW/ - Global Spatial Technology Solutions (« GSTS » ou « l'entreprise ») une société d'intelligence artificielle spécialisée dans le secteur maritime, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été choisie par Technologies du développement durable Canada (TDDC) pour élaborer et démontrer une solution avancée de gestion du trafic maritime qui intègre l'intelligence artificielle en appui aux opérations maritimes écologiquement durables. La valeur totale du contrat est estimée à 2,94 millions de dollars canadiens. TDDC aide les entrepreneurs canadiens à accélérer le développement et le déploiement de solutions de technologies propres concurrentielles à l'échelle mondiale.

Cette solution puissante reposera sur OCIANAMC, un système d'intelligence artificielle qui est mis au point par GSTS et qui traite rapidement les données satellitaires à l'aide d'autres ensembles de données recueillies dans le cadre d'activités océaniques, météorologiques et portuaires afin de fournir de l'information d'aide à la décision en temps quasi réel. GSTS a choisi exactEarth, un important fournisseur d'information satellitaire du système d'identification automatique (SIA), comme fournisseur de données de navire. Le SIA est un système de suivi automatisé par satellite qui affiche l'emplacement des navires. En utilisant les données d'exactEarth, la plateforme OCIANAMC aura accès à l'information SIA satellitaire de la plus haute qualité.

L'entreprise a également annoncé qu'elle a signé une entente de consortium pour poursuivre le développement et la commercialisation de la solution de gestion des navires OCIANAMC. Dirigé par GSTS, le consortium OCIANAMC est une équipe intersectorielle représentant des entreprises de calibre mondial qui s'efforcent de trouver des solutions novatrices pour améliorer les opérations maritimes et leur sécurité à l'échelon planétaire. Le consortium OCIANAMC regroupe Canada Steamship Lines, le Conseil national de recherches du Canada, le Port de Montréal et Produits forestiers Résolu, ainsi que d'autres partenaires.

OCIANAMC permettra d'améliorer la capacité de gestion des navires, ce qui se traduira par une diminution des coûts du carburant, une meilleure utilisation des ports et des terminaux, une réduction des émissions et une amélioration de l'efficacité dans le secteur maritime. Le système entraînera un changement fondamental dans la gestion dynamique du trafic mondial favorisant une exploitation plus sécuritaire et plus propre de la flotte ainsi qu'une meilleure évaluation et gestion des risques maritimes.

À la suite d'un processus très rigoureux, TDDC a choisi GSTS pour son expertise dans l'élaboration d'algorithmes d'intelligence artificielle pour le secteur maritime, sa riche expérience dans l'extraction de renseignements exploitables à partir de multiples plateformes et le savoir-faire combiné du consortium OCIANAMC dans tous les aspects des opérations maritimes. Ces entreprises collaboreront en vue de transformer le transport maritime en offrant une combinaison inégalée d'intelligence numérique et artificielle et de capacités d'expédition à l'échelle mondiale.

GSTS

« Ce contrat permettra à GSTS de démontrer sa capacité à répondre à bon nombre des grands enjeux maritimes mondiaux en ce qui a trait à la réduction des émissions, la protection de l'environnement et l'utilisation optimale des ressources portuaires. Il s'agit de la première étape du déploiement d'un système mondial de gestion des navires qui changera la donne. »

Richard Kolacz, chef de la direction de GSTS

TDDC

« Partout au pays, les entrepreneurs canadiens du secteur des technologies propres s'attaquent à des problèmes rencontrés dans tous les domaines. Je n'ai jamais été aussi optimiste face à l'avenir. L'IA que GSTS est en train de développer est le pendant, pour les navires à l'échelon planétaire, du "contrôle de la circulation aérienne", ce qui pourrait contribuer à réduire les émissions de CO 2 dans une mesure qui équivaudrait à retirer 50 millions de voitures de sur les routes! »

Leah Lawrence, présidente-directrice générale, Technologies du développement durable Canada

Canada Steamship Lines

« Les données et l'intelligence artificielle ont le potentiel d'améliorer considérablement la planification et la gestion des voyages dans le domaine du transport maritime. Nous sommes ravis de faire partie du consortium qui aidera GSTS à développer et à commercialiser OCIANAMC. »

Louis-Simon Lippens, directeur principal, Amélioration continue et projets relatifs à la flotte, Groupe CSL

Conseil national de recherches du Canada

« Le Conseil national de recherches du Canada est heureux d'aider à mettre au point des solutions de technologies propres novatrices et intelligentes pour la gestion des risques liés aux navires par l'entremise du système OCIANAMC. En outre, nous sommes impatients d'aider le GSTS à établir des liens avec les ports canadiens et européens tout en explorant les différentes façons dont les capacités d'OCIANAMC peuvent être utilisées pour répondre le mieux possible, plus efficacement et d'une manière plus respectueuse de l'environnement, aux besoins des entreprises de transport maritime. »

Iain Stewart, président du Conseil national de recherches du Canada

Port de Montréal

« Le Port de Montréal est devenu un chef de file en matière de déploiement de solutions axées sur l'intelligence artificielle pour améliorer sa chaîne d'approvisionnement maritime. En appuyant l'initiative OCIANAMC, l'Administration portuaire de Montréal continue d'explorer des solutions d'IA dans le domaine de la gestion et de la prévisibilité des navires. La prévisibilité des navires en amont est d'une importance stratégique pour les ports sur le plan de la synchronisation des chaînes d'approvisionnement océaniques et terrestres afin d'obtenir des opérations fluides et optimisées. »

Serge Auclair, vice-président, Stratégie, Ressources humaines et numérisation, Administration portuaire de Montréal

Produits forestiers Résolu

« Améliorer notre crédibilité en matière d'environnement en prenant les mesures appropriées pour gérer les changements climatiques de façon responsable est l'une des pierres angulaires de la stratégie de développement durable de Résolu. Nous sommes déterminés à réduire notre empreinte environnementale et nous sommes fiers de faire partie du Consortium OCIANAMC pour trouver des moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre chaîne d'approvisionnement. »

Pascale Lagacé, vice-présidente, Environnement, Énergie et Innovation, Produits forestiers Résolu

À propos de GSTS

GSTS est un chef de file en matière de solutions d'intelligence artificielle dans le secteur maritime. Nos solutions visent à sauver des vies, à économiser l'énergie et à protéger l'environnement à l'échelle mondiale grâce à l'utilisation d'applications novatrices fondées sur des analyses et ensembles de données émergents. Elles permettent d'améliorer les opérations axées sur la prise de décisions pour les organismes et les industries des secteurs civil, commercial et de la sécurité. Pour en savoir plus, visitez www.gsts.ca.

À propos de Technologies du développement durable Canada

Technologies du développement durable Canada (TDDC) est une fondation créée par le gouvernement du Canada pour promouvoir l'innovation en matière de technologies propres au Canada en finançant et en soutenant les petites et moyennes entreprises et en mettant au point et démontrant des solutions dans ce domaine.

À propos de Canada Steamship Lines

Canada Steamship Lines est une division du Groupe CSL, un fournisseur de premier plan de services de manutention et de transport maritime de marchandises sèches en vrac, ainsi que le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. CSL, qui a son siège social à Montréal et des divisions d'exploitation régionales dans les Amériques, en Australie, en Europe et en Asie, transporte chaque année des millions de tonnes de marchandises pour des clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

À propos du Conseil national de recherches du Canada

À titre de plus grande organisation fédérale de recherche du Canada, le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) s'associe à l'industrie canadienne pour sortir la recherche du laboratoire et lui trouver des applications commerciales. Cette approche axée sur le marché permet d'innover plus rapidement, de rehausser les conditions de vie des Canadiens et de trouver une solution à quelques-uns des problèmes les plus pressants qui touchent aujourd'hui la planète.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le deuxième port en importance au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées ou non, liquides ou sèches en vrac. Seul port à conteneurs au Québec, c'est un port de destination desservi par les plus grandes compagnies de transport maritime au monde. Il s'agit également d'une plaque tournante intermodale offrant un service unique en Amérique du Nord, avec son propre réseau de chemin de fer directement relié aux deux réseaux ferroviaires nationaux du Canada. L'APM exploite également un terminal de croisière et un centre portuaire. Elle tient compte des facteurs économiques, sociaux et environnementaux dans ses initiatives. Cet engagement est régi par une politique de développement durable dont les principes directeurs sont la participation, la coopération et la responsabilisation. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques annuelles de 2,6 milliards de dollars.

À propos de Produits forestiers Résolu

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, des papiers tissus, des produits du bois, du papier journal et des papiers pour usages spéciaux, qu'elle commercialise dans près de 70 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu a été certifiée conforme, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Résolu a reçu, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, des prix de reconnaissance pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable, ainsi que pour ses pratiques commerciales. Visitez le site www.resolutefp.com pour obtenir de plus amples renseignements.

