Novostia obtient une subvention de 2,5 millions d'euros de l'Union européenne pour soutenir le développement de sa valve cardiaque

Airtame, la principale plateforme sans fil de partage d'écran et de collaboration à distance, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel d'Airtame Cloud, un nouveau logiciel en tant que service, conçu pour rendre les écrans plus intelligents. La...

Immervision, développeur et concédant de technologies d'imagerie et d'imagerie optique grand-angle brevetées, basé à Montréal, annonce la signature de deux nouveaux accords de licence portant sur la production et la distribution de lentilles...