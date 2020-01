Immervision annonce la signature de nouveaux accords de licence avec les fabricants de lentilles ACE Solutech Co., Ltd. (Corée) et Zhonglan Electronic Technology Co., Ltd (ZET en Chine)





Immervision, développeur et concédant de technologies d'imagerie et d'imagerie optique grand-angle brevetées, basé à Montréal, annonce la signature de deux nouveaux accords de licence portant sur la production et la distribution de lentilles grand-angle panomorphes brevetées à résolution augmentée, adaptées aux applications grand public et mobiles.

Les nouveaux licenciés officiels produiront en masse des lentilles panomorphes à résolution augmentée. ACE produira les lentilles de 180 degrés de champs de vision (FoV) tandis que ZET fournira les lentilles de 125 FoV. Le nombre de fabricants agréés par Immervision continuant de croître, la technologie de la société peut atteindre plus de fabricants d'équipement d'origine (OEM) qui ont besoin d'un accès à des lentilles grand-angle de pointe pour les domaines de l'aérospatiale, de la sécurité, de la radiodiffusion, de l'automobile et des solutions mobiles.

La lentille panamorphe brevetée d'Immervision est un type de lentille grand-angle spécialement conçue pour fonctionner mieux que les lentilles traditionnelles. Parmi les paramètres optiques améliorés figurent: la distorsion contrôlée, la fonction de transfert de modulation (MTF) , l'ouverture et l'éclairement relatif. Seuls les licenciés certifiés d'Immervision fabriquent des lentilles à grand angle, très grand angle et ultra grand angle, comportant tous ces paramètres améliorés.

Immervision offre en outre une suite d'algorithmes d'imagerie de pointe de fusion par dewarping, suture et capteur s'adaptant à n'importe quelle lentille grand-angle et à n'importe quelle application.

À propos d'Immervision

Immervision permet de doter n'importe quel appareil d'une vision intelligente. Nous concevons des lentilles grand-angle à résolution augmentée pour voir plus, et des systèmes de traitement des images prêts pour l'IA, pour voir plus intelligemment. Notre technologie est destinée à de petites applications professionnelles intelligentes, aux appareils grand public, au secteur médical, de l'automobile, de la robotique et autres industries. La vision est vitale pour comprendre et sécuriser l'environnement et pour informer et distraire le monde. Immervision adapte en permanence sa technologie et octroie des licences aux fabricants de composants, aux équipementiers et aux producteurs de concepts de l'écosystème de l'imagerie.

www.immervision.com

À propos de ACE Solutech Co., Ltd.

ACE Solutech Co., Ltd. est une jeune entreprise qui possède plus de 6 années d'expérience professionnelle. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de lentilles optiques. ACE Solutech Co., Ltd., qui élargit désormais ses capacités technologiques via plusieurs demandes de brevets, développe et fabrique tout un éventail de lentilles optiques appliquées destinées aux secteurs de la biométrie, de l'automobile et de l'IdO.

www.acesolutech.com

À propos de ZET

Fondée en 2011, Zhonglan Electronic Technology Co., Ltd est une société hi-tech scientifique et technologique privée avec des droits intellectuels indépendants. La société développe et produit des assemblages et actionneurs (ou petits moteurs) subminiatures pour lentilles, utilisés principalement dans des téléphones portables.

