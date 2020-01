Indigo agriculture cherche à réimaginer l'agriculture lors des congrès GFFA et Farm & Food 4.0 à Berlin





- La société présentera Indigo Marketplace, Indigo Carbon, et l'initiative Terraton, lors de deux des principaux forums internationaux sur l'agriculture

- Ces solutions visent à résoudre les problèmes de rentabilité agricole et à placer les cultivateurs au centre des efforts de lutte contre le changement climatique

BÂLE, Suisse et BERLIN, 15 janvier 2020 /PRNewswire /-- Indigo Agriculture, une société dédiée à l'exploitation de la nature pour aider les agriculteurs à nourrir durablement la planète, invitera les participants au congrès à repenser l'agriculture lors de deux des plus importants forums internationaux sur l'agriculture qui se dérouleront à Berlin dans le courant du mois.

La société utilisera les plateformes fournies par le célèbre Forum mondial pour l'alimentation et l'agriculture (Global Forum for Food and Agriculture - GFFA), et du congrès international Farm & Food 4.0, pour présenter Indigo Marketplace, Indigo Carbon et l'initiative Terraton. Ensemble, ces plateformes interdépendantes aident à améliorer la rentabilité des exploitations agricoles et permettent aux cultivateurs de jouer un rôle essentiel en contribuant à un système alimentaire et agricole plus bénéfique, tout en luttant contre le changement climatique.

Lors du GFFA, Indigo Agriculture tiendra son stand au sein du prestigieux marché de l'innovation du Forum. Farm & Food 4.0 est le principal congrès pour l'innovation et la numérisation dans le secteur agroalimentaire. Indigo y présentera également ses solutions et participera à la table ronde « l'agriculture régénérative ? repenser les anciennes méthodes ».

Georg Goeres, responsable Europe chez Indigo Agriculture, qui représentera la société, a déclaré : « Nous sommes ravis de participer à ces deux forums internationaux de premier plan qui étudieront les opportunités de construire un système alimentaire et agricole plus durable. Pour réussir, Indigo estime que nous devons adopter une approche axée sur les systèmes afin de réimaginer l'agriculture au profit des personnes et de la planète. »

Indigo Marketplace, une plateforme numérique pour l'achat de céréales, cherche à « démarchandiser » l'agriculture en connectant directement les producteurs céréalier aux acheteurs désireux de payer pour des cultures de haute qualité, cultivées de manière durable et à l'identité protégée. Indigo Carbon est un marché du carbone qui incite financièrement les producteurs à enrichir leur sol en carbone. Cela aide à lutter contre le changement climatique tout en améliorant la santé des sols et la résilience des exploitations face aux conditions météorologiques extrêmes, tout en réduisant le besoin en apports chimiques et engrais. Indigo Carbon est un élément clé de l'initiative Terraton, un effort mondial visant à capturer un milliard de tonnes de dioxyde de carbone de l'atmosphère terrestre et à le stocker dans les sols agricoles.

Ensemble, ces solutions qui s'appuient sur la technologie du traitement microbien des semences et l'agronomie numérique d'Indigo améliorent la rentabilité agricole, la durabilité environnementale de l'agriculture et la santé des consommateurs.

« Notre approche, qui sera déployée en Allemagne et en Hongrie en 2020, soutient le Green Deal récemment annoncé par l'UE », a déclaré M. Goeres. « Nous sommes impatients de participer aux débats avec les producteurs, les scientifiques, les décideurs, les ONG et autres partenaires de l'industrie afin de réimaginer l'agriculture d'une manière qui profitera à tous. »

