LEGO® Education célèbre 40 ans de réinvention de la façon dont les enfants apprennent avec sa nouvelle solution pratique d'apprentissage des matières STEAM





LEGO® Education célèbre son 40e anniversaire avec le lancement mondial de sa nouvelle solution éducative, LEGO® Education SPIKEtm Prime. SPIKE Prime rassemble les briques de LEGO, un hub programmable à ports multiples, des capteurs et des moteurs, le tout alimenté par la passionnante application SPIKE basée sur le langage de codage Scratch, le tout avec 32 plans de cours. SPIKE Prime va continuer l'héritage de LEGO Education, qui depuis 1980 est un pionnier de l'apprentissage pratique, transformant la façon dont les élèves apprennent les matières STEAM (sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques).

Depuis qu'elle a été dévoilée en avril 2019, la solution LEGO Education SPIKE Prime est le produit le plus attendu de LEGO Education. À l'heure où la main-d'oeuvre évolue rapidement, SPIKE Prime offre une expérience d'apprentissage intuitive, naturellement adaptative et hautement inclusive qui aide les élèves à gagner en confiance et à développer les compétences STEAM essentielles dont ils ont besoin pour réussir au 21e siècle. LEGO Education SPIKE Prime est disponible à l'achat aujourd'hui pour la somme de 329,95 USD, et sera présentée au salon Bett Show de Londres du 22 au 25 janvier.

Avec des formations pour les enseignants, des guides de démarrage et des plans de cours gratuits, SPIKE Prime est conçue pour être aussi simple et intuitive pour les enseignants que pour les élèves. Trois cours de formation en personne dispensés par des formateurs d'enseignants certifiés par la LEGO Education Academy sont également disponibles pour garantir que les enseignants auront tout ce dont ils ont besoin pour intégrer SPIKE Prime en toute confiance et avec succès dans les programmes et plans de cours existants.

« En tant qu'éducateur qui essaie toujours de trouver de nouvelles façons d'enseigner les matières STEAM, je suis enthousiasmé par la solution LEGO Education SPIKE Prime car elle intègre mentalité de créateur et éléments créatifs pour aider à intéresser les étudiants de tous les niveaux et à privilégier la pratique », a déclaré Jon Bishop, coordinateur STEM K-12 (de la maternelle à la terminale) pour le district scolaire public de Canton et Maître éducateur LEGO. « Nous savons tous que les sujets STEAM sont importants, et avec SPIKE Prime, vous pouvez les aborder dans n'importe quelle classe - pendant un cours spécifiquement STEAM, ou pendant un cours de robotique, de sciences, de mathématiques ou même d'anglais. La diversité qu'offre SPIKE Prime m'enthousiasme beaucoup et je suis ravi de l'introduire dans mon district scolaire. »

SPIKE Prime s'inscrit dans la lignée des 40 années de solutions d'apprentissage pratique développées par LEGO Education qui sont multidisciplinaires, faciles à mettre en oeuvre et passionnantes quel que soit le niveau des élèves, ainsi que personnalisables de façon à s'adapter aux besoins de n'importe quelle classe, de la maternelle à la Terminale. L'ensemble du portefeuille de LEGO Education, où figure désormais SPIKE Prime, a été spécialement conçu pour inciter les élèves à participer concrètement à des leçons qui les invitent à penser de manière critique et créative, à résoudre les problèmes, et à communiquer efficacement avec les autres. Avec son continuum de solutions d'apprentissage pratique, LEGO Education aide les enseignants à intégrer l'apprentissage pratique des matières STEAM dans la salle de classe, afin d'impliquer tous les élèves et de renforcer leur confiance en eux pendant le processus d'apprentissage.

« Bien que beaucoup de choses aient changé au cours des 40 années qui ont suivi la création de LEGO Education, la mission qui nous anime est tout aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était alors », a déclaré Esben Stærk, président de LEGO Education. « L'apprentissage ludique est au coeur de notre entreprise, et notre conviction a toujours été que l'apprentissage pratique renforce la confiance et les compétences dont les enfants ont besoin. Avec l'accélération de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets et de l'automatisation, il est plus important que jamais de fournir aux enseignants des solutions et des ressources telles que SPIKE Prime qui suscitent l'intérêt de tous les élèves dans l'apprentissage des matières STEAM et développent les compétences requises sur le marché du travail du 21e siècle. »

Programme des Maîtres éducateurs de LEGO Education

Alors que LEGO Education célèbre son 40e anniversaire, l'entreprise a également souhaité célébrer également les éducateurs qui inspirent et forment les bâtisseurs de demain. Le Programme des Maîtres éducateurs (Master Educator Program) de LEGO Education reconnaît les enseignants qui partagent la mission LEGO Education en renforçant la confiance en eux des élèves et en leur transmettant des compétences du 21e siècle. Les Maîtres éducateurs sont des héros de tous les jours qui ont un impact dans leurs salles de classe grâce à l'apprentissage pratique de LEGO et qui sont eux-mêmes des apprenants à vie, à la recherche de nouvelles façons de susciter l'intérêt de leurs élèves. Grâce au Programme des Maîtres éducateurs, des enseignants aux vues similaires peuvent partager leurs connaissances et leurs idées pour la réussite des élèves avec le soutien de leurs pairs et de LEGO Education.

Les candidatures pour la cohorte 2020 du Programme des Maîtres éducateurs sont maintenant acceptées. Les enseignants intéressés basés en Australie, en Russie, au Royaume-Uni et aux États-Unis sont invités à postuler avant le 30 avril 2020. Des détails sur le programme, le processus de candidature et l'admissibilité au programme sont disponibles à l'adresse suivante : LEGOeducation.com/MasterEducators.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur l'histoire de LEGO Education depuis 40 ans. Pour en savoir plus sur la nouvelle solution de LEGO Education, visitez : www.legoeducation.com/meetSPIKEprime.

À propos de LEGO® Education SPIKEtm Prime

Conçue pour les élèves de 10 ans et plus, de la sixième à la quatrième

Coût de 329,95 USD par kit, qui peut être partagé par deux élèves à la fois

Basée sur la plateforme de codage Scratch fonctionnant par glisser-déposer et disponible sur iOS, Chrome, Windows 10, Mac et Android

Les 32 leçons aident les enseignants à démarrer et rendent incroyablement facile l'intégration de SPIKE Prime dans une variété de cours allant des sciences aux mathématiques en passant par les sciences sociales et les langues

Possibilité pour de multiples classes de partager les kits au sein d'une école avec construction rationalisée de 45 minutes + le temps du cours

Comprend onze nouveaux éléments novateurs développés par LEGO Education et LEGO Group, vus pour la première fois au sein de SPIKE Prime

Disponible à l'achat sur le site Web de LEGO Education ou auprès de revendeurs agréés

Apporte la créativité et l'intérêt vis-à-vis des matières STEAM dans les programmes parascolaires, les clubs de robotique, les programmes de codage et les espaces de création grâce au kit d'expansion LEGO ® Education SPIKEtm Prime Expansion Set de LEGO Education (vendu séparément)

Le kit d'expansion et l'unité Competition Ready (Prêts pour la compétition) peuvent maintenant être utilisés en compétition par les équipes de robotique, y compris dans le cadre de la FIRST® LEGO® League et de la World Robot Olympiad

À propos de LEGO® Education

LEGO® Education propose des expériences d'apprentissage des matières STEAM, pratiques et ludiques, basées sur le système LEGO® de briques, matériels, logiciels et contenus destinés aux élèves et à leurs enseignants dans les domaines de l'apprentissage en maternelle, primaire et secondaire, ainsi que dans le cadre de programmes et de compétitions parascolaires. Ces solutions créent un environnement propice à un apprentissage actif et collaboratif dans lequel les élèves peuvent acquérir des compétences pour leur avenir, une passion de l'apprentissage qui durera toute la vie, ainsi que confiance en leur capacité d'apprendre et de résoudre les problèmes, ce qui les préparera à la réussite future.

LEGO, le logo LEGO, le logo SPIKE, MINDSTORMS et le logo de MINDSTORMS sont des marques commerciales et/ou des droits d'auteur du LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. Tous droits réservés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 janvier 2020 à 13:05 et diffusé par :