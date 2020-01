CIMZIA® (certolizumab pegol) approuvé au Canada dans le traitement de la spondylarthrite axiale non radiographique





OAKVILLE, ON, le 15 janv. 2020 /CNW/ - UCB Canada Inc. a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a approuvé CIMZIA® (certolizumab pegol) dans le traitement des adultes atteints d'une forme intensément évolutive de spondylarthrite axiale non radiographique montrant des signes objectifs d'inflammation mis en évidence par leur taux élevé de protéine C-réactive et/ou des clichés d'imagerie par résonance magnétique (IRM) et qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou qui ne les tolèrent pas.1

La spondylarthrite axiale non radiographique est une maladie inflammatoire chronique qui affecte principalement la colonne vertébrale et les articulations sacro-iliaques. Elle demeure souvent non diagnostiquée et mal prise en charge. Comme son nom l'indique, la spondylarthrite axiale non radiographique ne peut être diagnostiquée avec certitude à l'aide d'une radiographie. Cette affection touche généralement les jeunes adultes, et provoque des maux de dos chroniques et débilitants, ainsi que des raideurs et de la fatigue. De plus, elle a souvent un impact profond sur la vie des patients.

« Nous sommes heureux de cette importante avancée pour la communauté de la spondylarthrite. Une plus grande sensibilisation, un diagnostic plus précoce et un plus grand éventail d'options thérapeutique aideront à améliorer les résultats pour les Canadiens vivant avec cette maladie douloureuse qui tombe souvent entre les mailles du filet et entraîne un fardeau important », a déclaré Gerald Major, président de l'Association canadienne de la spondylarthrite.

Cette nouvelle approbation vise la cinquième indication de CIMZIA, qui est le seul anti-TNF à ne pas comporter de portion constante Fc. CIMZIA constitue une option thérapeutique pour cette affection actuellement associée à d'importants besoins non satisfaits.

L'absence de portion constante Fc est particulièrement importante pour les patientes atteintes de maladies inflammatoires chroniques qui sont enceintes ou qui désirent le devenir, en raison des risques normalement associés au transfert placentaire.2 Comme CIMZIA ne comporte pas de région IgG, il ne se lie pas au récepteur Fc foetal, et ne devrait donc pas traverser la barrière placentaire par l'intermédiaire du récepteur Fc foetal.3

« Le parcours des patients est parfois extrêmement long. En effet, dans certains cas, il s'écoule jusqu'à 10 ans de l'apparition des symptômes jusqu'au diagnostic et à l'utilisation du traitement approprié. Par conséquent, le fait de bénéficier d'une nouvelle option thérapeutique efficace dans la spondylarthrite axiale non radiographique constitue une excellente nouvelle, à la fois pour ceux qui en souffrent et pour leurs médecins qui recherchent un traitement éprouvé permettant de réduire la douleur intense, les raideurs et les autres symptômes lourds de cette maladie », a déclaré le Dr Walter Maksymowych, MD, FRCPC, FACP, professeur et scientifique médical au Département de médecine, Division de rhumatologie, de l'Université de l'Alberta.

« La spondylarthrite axiale non radiographique peut souvent être mal diagnostiquée ou encore être diagnostiquée tardivement. Il s'agit cependant d'une maladie grave, chronique, douloureuse et progressive qui peut être lourdement handicapante. Étant donné le fardeau énorme que représente cette maladie pour les patients qui en sont souvent frappés dans la fleur de l'âge, le fait de bénéficier d'une nouvelle option en matière de traitement peut aider à améliorer la sensibilisation, le diagnostic et, finalement, les résultats », a déclaré le Dr Louis Bessette, MD, MSc, FRCPC, rhumatologue au CHU de Québec et professeur adjoint à l'Université Laval.

Spondylarthrite4

Le terme « spondylarthrite » décrit un groupe de maladies arthritiques inflammatoires ayant des caractéristiques communes, notamment une inflammation de la colonne vertébrale, des yeux, de la peau et du tractus gastro-intestinal. La spondylarthrite axiale affecte la colonne vertébrale et les articulations sacro-iliaques, lesquelles relient le bassin au sacrum, à la base de la colonne vertébrale.

Environ 90 % des patients atteints de spondylarthrite sont porteurs du gène HLA-B27. Les personnes dont un membre de la famille en est atteint courent un risque plus élevé de développer cette maladie, selon qu'elles ont hérité ou non du gène HLA-B27. Environ 0,50 % de la population (soit une personne sur 200) est atteint de spondylarthrite ankylosante. La spondylarthrite axiale, quant à elle, frappe environ 1,4 % de la population.

Spondylarthrite axiale non radiographique et spondylarthrite ankylosante

La spondylarthrite axiale non radiographique et la spondylarthrite ankylosante présentent une symptomatologie et un fardeau pathologique similaires. Par contre, la spondylarthrite ankylosante s'accompagne de signes définitifs de lésions structurelles dans les articulations sacro-iliaques décelables par radiographie, tandis que, dans les cas de spondylarthrite axiale non radiographique, l'examen radiographique ne permet pas de dépister une sacro-iléite définitive. Les examens d'imagerie par résonance magnétique (IRM), qui sont plus sensibles, peuvent mettre en évidence des signes de sacro-iléite active, tels qu'une inflammation des articulations sacro-iliaques. La spondylarthrite axiale non radiographique n'était pas bien dépistée par le passé en raison d'une mauvaise compréhension de la maladie, de sa progression et de son pronostic, ce qui en retardait grandement le diagnostic.

Qu'il s'agisse de spondylarthrite axiale non radiographique (absence de signes définitifs de sacro-iliite à la radiographie) ou de spondylarthrite ankylosante (présence de signes définitifs de sacro-iliite à la radiographie), le fardeau de la maladie est lourd pour les patients. En effet, ces derniers souffrent souvent d'importantes douleurs dorsales inflammatoires, de raideurs prolongées et graves, de fatigue, de troubles du sommeil et d'une diminution des fonctions physiques. De plus, leur qualité de vie, leur productivité au travail et à la maison ainsi que leur participation aux activités sociales s'en trouvent diminuées.

« L'approbation de CIMZIA dans la spondylarthrite axiale non radiographique constitue une avancée thérapeutique importante qui s'appuie sur plus d'une décennie d'expérience post-commercialisation et sur un profil démontré d'efficacité et d'innocuité », a déclaré Lionel Houle, chef de l'immunologie chez UCB Canada Inc. « L'annonce qui a été faite aujourd'hui est le reflet de tout un héritage marqué par le désir de faire une différence chez des populations de patients ayant des besoins non satisfaits. »

L'approbation de Santé Canada s'appuie sur les données de l'essai C-AXSPAND 5. Cet essai multicentrique de phase 3 mené à double insu contre placebo portait sur 317 patients adultes répartis aléatoirement dans des groupes recevant soit CIMZIA, soit un placebo et des médicaments de base courants, tels que des AINS, des corticostéroïdes, des analgésiques et des antirhumatismaux à action lente. Le critère d'évaluation principal de l'essai a été atteint, car 47,2 % des patients traités par CIMZIA présentaient une amélioration majeure au chapitre de l'indice d'activité de la spondylarthrite ankylosante (ASDAS-MI) à la semaine 52, contre 7,0 % des patients du groupe témoin. L'indice ASDAS-MI permet de déterminer l'atteinte d'un seuil de réponse rigoureux et validé, qui correspond à une diminution de l'indice d'ASDAS d'au moins deux points par rapport aux valeurs de référence ou à l'atteinte de la plus basse valeur possible. L'essai C-AXSPAND est le premier à adopter ce seuil rigoureux comme principale mesure des résultats. Les résultats détaillés de l'essai ont été publiés en ligne le 8 mars 2019 dans la revue Arthritis & Rheumatology.6

Le critère ASAS40 -- un critère d'évaluation secondaire important -- a également été atteint au cours de l'essai. En effet, à la semaine 12, une amélioration de 40 % de l'indice d'évaluation de la spondylarthrite ankylosante (ASAS40) a été observée chez 47,8 % des patients traités par CIMZIA, contre 11,4 % des patients du groupe témoin.

Le profil d'innocuité de CIMZIA chez les patients atteints de spondylarthrite axiale non radiographique était similaire à celui qui a été observé chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, et était conforme au profil d'innocuité observé antérieurement avec CIMZIA.

La dose recommandée de CIMZIA pour les patients adultes atteints de spondylarthrite axiale non radiographique est de 400 mg (2 injections sous-cutanées de 200 mg) au départ (semaine 0), ainsi qu'aux semaines 2 et 4, suivies de 200 mg toutes les 2 semaines ou de 400 mg toutes les 4 semaines.

CIMZIA au Canada1

CIMZIA est le seul anti-TNF pégylé (TNF venant de l'anglais tumor necrosis factor -- facteur de nécrose tumorale) à être dépourvu d'un fragment cristallisable (Fc). CIMZIA a une forte affinité pour le TNF-alpha humain et peut donc neutraliser de façon sélective les effets physiopathologiques du TNF-alpha.

CIMZIA en association avec le méthotrexate est indiqué pour la diminution des signes et des symptômes, l'induction d'une réponse clinique majeure et l'atténuation de la progression des lésions articulaires visibles a? la radiographie chez l'adulte atteint de polyarthrite rhumatoïde active modérée ou sévère. CIMZIA peut être utilisé en monothérapie pour atténuer les signes et les sympto?mes de la polyarthrite rhumatoïde active modérée ou sévère chez l'adulte qui ne tolère pas le méthotrexate.

CIMZIA en monothérapie ou en association avec le méthotrexate est indiqué pour la diminution des signes et des symptômes et l'atténuation de la progression des lésions structurales visibles a? la radiographie chez l'adulte atteint de rhumatisme psoriasique actif modéré ou sévère chez qui le traitement par un ou plusieurs agents de rémission a échoué.

CIMZIA est indiqué pour la diminution des signes et des symptômes chez l'adulte atteint de spondylarthrite ankylosante active ayant présenté une réponse inadéquate au traitement classique.

CIMZIA est approuvé dans le traitement des patients adultes atteints de psoriasis en plaques modéré a? sévère qui sont candidats a? une thérapie systémique.

CIMZIA est approuvé dans le traitement des adultes atteints d'une forme intensément évolutive de spondylarthrite axiale non radiographique montrant des signes objectifs d'inflammation mis en évidence par leur taux élevé de protéine C-réactive et/ou des clichés d'imagerie par résonance magnétique (IRM) et qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou qui ne les tolèrent pas.

Les renseignements importants sur CIMZIA, dont l'information posologique complète et les données d'innocuité, sont présentés dans la monographie du produit qui peut être consulté à l'adresse https://ucb-canada.ca/_up/ucbpharma_ca_en/documents/2019-11-13imzia-pm-en.pdf%20c.

UCB Canada Inc.

UCB Canada Inc., qui est inspirée par les patients et guidée par la science, est une entreprise biopharmaceutique axée sur la découverte et le développement de médicaments et de solutions novatrices destinées à transformer la vie des personnes atteintes de maladies auto-immunes et de troubles du système nerveux central graves. Pour plus d'information, veuillez consulter notre site https://www.ucb-canada.ca/.

