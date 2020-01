HubHead Corp. se félicite d'être le premier membre nord-américain de l'Open Industry 4.0 Alliance





HubHead Corp. est à présent membre de l'Open Industry 4.0 Alliance. Cette alliance adopte une approche ouverte et interopérable pour faciliter la transformation numérique dans l'industrie. Les sociétés prévoient de travailler avec les futurs membres pour créer ce qui est connu comme un cadre de travail Open Industry 4.0, basé sur les normes existantes telles que IO-Link, OPC UA et RAMI. Les membres fondateurs sont Beckhoff, Endress+Hauser Group, Hilscher, ifm, KUKA, MULTIVAC et SAP SE. Les autres membres comprennent Voith, Fujitsu et HubHead.

HubHead est un leader dans l'industrie 4.0 en aidant les entreprises à préparer leurs données de base d'actifs et de maintenance pour l'industrie 4.0. HubHead travaille avec les fabricants pour transformer leurs données internes d'ingénierie et de conception de produits en données conformes au Cloud Central pour soutenir la maintenance et les opérations de leurs clients. Les données du Cloud Central sont facilement utilisées par les solutions conformes à Industry 4.0.

Les données normalisées de Cloud Central pour Industry 4.0 permettent d'accélérer les opérations commerciales, de faciliter le déploiement des équipements et d'assurer la pérennité des solutions et des services.

" Nos clients sont enchantés par la promesse de Cloud Central en tant que référentiel central de données sur les actifs pour soutenir leur maintenance et leurs opérations. Mais le succès de Cloud Central dépend de la participation d'une masse critique de fabricants. Nous voyons un rôle important pour les solutions et services de HubHead pour faciliter l'adoption du Cloud Central par les fabricants," explique Greg Dee, Président de HubHead.

HubHead peut également aider les propriétaires exploitants qui utilisent encore des applications de maintenance et de fiabilité héritées qui ne supportent pas encore les standards de l'industrie 4.0 et du Cloud Central. Les solutions et services de HubHead facilitent le traitement des données du Cloud Central par les applications existantes, permettant ainsi aux propriétaires opérateurs de tirer le meilleur parti de leurs investissements.

À propos de HubHead

NRX AssetHub, développé par HubHead Corp, fournit la maintenance, la fiabilité et des professionnels de l'exploitation pour les entreprises à forte intensité d'actifs avec des solutions logicielles de classe mondiale pour la mise en oeuvre d'Industry 4.0. NRX AssetHub aide nos clients à devenir les plus performants dans leurs industries en implémentant Industry 4.0 dans tous leurs systèmes clés, y compris les systèmes de fabrication, de production, de DCS, d'EAM, de CMMS, de fiabilité et autres.

À propos de la Open Industry 4.0 Alliance

Au sein de l'Open Industry 4.0 Alliance, nous créons de la valeur pour nos clients en promouvant des solutions et des services d'industrie 4.0 interopérables et développés de manière globale. Pour y parvenir, nous suivons un cadre commun développé et alimenté par un groupe de leaders de l'industrie.

