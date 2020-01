Concours de l'Ordre national du mérite agricole - Participer, c'est faire progresser votre entreprise!





QUÉBEC, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce l'ouverture de la période d'inscription du concours 2020 de l'Ordre national du mérite agricole (ONMA). C'est au tour des entrepreneurs agricoles de la Montérégie de profiter de cette expérience unique qui revient seulement une fois tous les cinq ans dans cette région. Les producteurs sont donc invités à s'inscrire d'ici le 1er mai dans les catégories bronze, argent ou or, et ce, peu importe la taille de leur l'entreprise ou leur secteur de production.

Citations :

« Depuis deux ans, je participe à la cérémonie de remise des prix nationaux qui se tient à l'Assemblée nationale et, chaque fois, l'émotion est palpable. C'est les yeux empreints de fierté et d'émotion que les gagnants nationaux reçoivent les honneurs. Cette reconnaissance de leurs pairs, c'est pour eux la récompense d'un travail acharné. Si votre entreprise vous emplit de fierté, je vous encourage à vous inscrire à ce prestigieux concours qu'est l'Ordre national du mérite agricole. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Notre participation à l'ONMA en 2015 a apporté une très belle visibilité à notre entreprise. Le processus dans lequel nous nous sommes engagés nous a permis de prendre du recul et de constater tous les efforts déployés dans notre ferme au cours des années. Nous encourageons fortement les producteurs de la Montérégie à s'inscrire au concours de l'ONMA, non pas seulement pour la belle visibilité qu'il offre, mais surtout pour le sentiment de fierté que cela procure. »

Mme Madeleine et M. Jean-Marie Zumstein, dirigeants de La Production Barry inc. et lauréats des premiers rangs régional et national dans la catégorie bronze du concours de 2015

Faits saillants :

Les participants recevront la visite d'une équipe de juges chevronnés qui évaluera leur entreprise. Mentionnons que cette évaluation s'appuie sur six critères :

la gestion de la production;

la protection de l'environnement;

le développement stratégique de l'entreprise;

la gestion des ressources financières;

la gestion des ressources humaines;

le rayonnement social.

Ils doivent obtenir le nombre de points nécessaires dans leur catégorie pour être décorés de l'Ordre national du mérite agricole. C'est au cours d'une soirée de gala rassemblant tous les participants ainsi que les acteurs du milieu agricole des régions accueillant le concours que les prix régionaux et nationaux seront dévoilés.

Soulignons la participation de notre précieux partenaire appelé à contribuer au succès de ce 131e concours, soit La Coop fédérée. Le Ministère peut aussi compter sur l'appui d'Agropur, de Promutuel Assurance, de La Terre de chez nous et de l'Union des producteurs agricoles à titre de collaborateurs.

Lien connexe :

Les entrepreneurs qui désirent s'inscrire peuvent être accompagnés par les directions régionales du MAPAQ tout au long de leur démarche. Pour plus d'information sur le concours ou pour obtenir les formulaires d'inscription, consultez le site Web www.onma.gouv.qc.ca.

