La Ville de Montréal dévoile d'importantes mesures visant à aider l'industrie du taxi à Montréal et à faciliter la transition vers le nouveau cadre législatif

MONTRÉAL, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Lors de sa séance du 15 janvier, le comité exécutif de la Ville de Montréal a apporté d'importantes réductions des tarifs du Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009) de Montréal relatifs aux permis des différents intervenants de l'industrie.

Cette mesure vise à réduire les tarifs payés par les membres de l'industrie du taxi à Montréal pour faciliter la transition vers le nouveau cadre législatif de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, dont la pleine entrée en vigueur est prévue le 10 octobre 2020. Dans le but de soutenir l'industrie dans ce nouveau virage législatif, des changements à la réglementation municipale sont aussi prévus lors des prochaines séances des instances décisionnelles afin d'assouplir les exigences sur le plan de la formation des chauffeurs. Ces mesures s'ajoutent à l'annonce d'une aide financière totalisant 350 000$ accordée par le ministère des Transports du Québec aux propriétaires de taxi désireux d'apposer l'image de marque Bonjour sur leur véhicule.

« Nous sommes conscients des changements auxquels les divers titulaires de permis de l'industrie du taxi devront se conformer, notamment sur le plan des tarifs et de la formation. Il ne fait aucun doute que les modifications tarifaires que nous présentons aujourd'hui aideront les titulaires de permis de propriétaire de taxi, de permis d'intermédiaire en services et de permis de chauffeur dans la transition vers le nouveau cadre législatif », a précisé Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal au comité exécutif.

« L'ajustement des tarifs concernant le transport par taxi de la métropole fera épargner au total plus de 700 000$ aux membres de l'industrie. Notre objectif est de permettre une meilleure transition, mais aussi d'offrir une meilleure agilité aux services de transport par taxi de Montréal. La population a besoin de solutions de mobilité durable et intelligente et c'est pourquoi nous accompagnons également les travailleurs de l'industrie dans leur démarche de modernisation. La réduction des tarifs du Règlement, l'assouplissement des exigences pour la formation des chauffeurs que nous présenterons prochainement, ainsi que l'aide financière octroyée par le MTQ concernant l'image de marque Bonjour vont dans ce sens », a ajouté Sophie Mauzerolle, présidente du conseil d'administration du Bureau du taxi et conseillère associée en urbanisme et mobilité au comité exécutif.

Réduction des tarifs

Les modifications apportées aux tarifs seront les suivantes :

1) Tarifs relatifs aux modalités d'obtention d'un permis de propriétaire et d'un permis d'intermédiaires en services.

-- Parce que les notions de permis de propriétaire de taxi et de permis d'intermédiaire en services seront abolies lors de la pleine entrée en vigueur de la nouvelle loi, le 10 octobre 2020, ces tarifs seront ajustés proportionnellement au nombre de mois pour lesquels ils seront valides lors de la perception des frais au mois de mars 2020 pour les propriétaires, et au mois de juin 2020 pour les intermédiaires en services.

2) Tarifs relatifs aux modalités d'obtention ou de maintien d'un permis de chauffeur.

-- Parce que l'esprit de la nouvelle loi est d'uniformiser toutes les modalités d'obtention d'un permis de chauffeur à travers la province, l'ensemble de ces tarifs sera réduit. Certains seront arrimés avec ceux de la SAAQ.

Mesure à venir : assouplissement des exigences en formation des chauffeurs

La Ville de Montréal prévoit apporter des changements au Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009) lors des prochaines séances des instances décisionnelles afin d'alléger les exigences pour la formation des chauffeurs et permettre la mise en place d'une formation de base d'un minimum de 35 heures plutôt que 150 heures et l'annulation de la formation continue. L'objectif est de favoriser l'entrée de nouveaux chauffeurs dans l'industrie et de s'arrimer à certains projets pilotes.

350 000 $ octroyés par le ministère des Transports du Québec pour le déploiement de l'image de marque parmi les taxis de Montréal

En plus de ces importantes mesures d'assouplissement, la Ville de Montréal se réjouit de l'octroi d'une aide financière de 350 000 $, qui constitue une occasion unique de renforcer la visibilité des véhicules de taxi parmi l'offre en transport montréalais.

Depuis le lancement officiel de l'image de marque à l'automne 2017, plus de 1000 véhicules de taxi de la métropole ont fièrement choisi d'afficher le Bonjour. À l'instar des taxis jaunes de New York ou des blackcabs de Londres, cette signature visuelle distinctive a contribué au rayonnement des services de transport par taxi de Montréal.

En effet, selon une enquête menée par la firme SOM en septembre 2018, près de la moitié des propriétaires de taxi ont noté une amélioration de l'image de leur industrie depuis l'instauration de cette image de marque. La performance globale de l'industrie selon les évaluations de clients-mystères confirme d'ailleurs cette perception puisque cette année, elle a atteint une note record de 91,5 %, soit 4 points de pourcentage de plus qu'en 2016.

