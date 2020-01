Ce printemps, découvrez Myrtle Beach avec Porter Airlines





TORONTO, le 15 janv. 2020 /CNW/ - Juste à temps pour la semaine de relâche, Porter Airlines reprend son service saisonnier à destination de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, à compter du 4 mars. Des vols seront disponibles deux fois par semaine, les mercredis et les samedis, jusqu'au 17 mai 2020. Porter offre les seuls vols sans escale à partir du Canada.

En seulement deux heures et demie, les voyageurs arrivent à Myrtle Beach, où le temps est tout aussi chaud que la chaleureuse hospitalité du sud. Avec ses kilomètres de côtes magnifiques, ses levers de soleil époustouflants sur l'océan Atlantique et ses nombreuses attractions, Myrtle Beach est la destination idéale pour toute la famille.

Myrtle Beach est également une destination de golf d'élite comptant plus de 100 parcours dans la région pour défier tous les niveaux d'habileté. Les parcours locaux sont connus pour leur jouabilité et leur entretien impeccable.

Évasions Porter offre des forfaits tout compris, incluant le vol, l'hébergement et les activités.



Des vols de correspondance sont offerts par le biais de Toronto à partir de nombreuses destinations desservies par Porter. Tous les détails concernant l'horaire des vols sont disponibles à www.flyporter.com.

À propos de Porter

Porter Airlines a révolutionné les vols de courte durée grâce à son accueil chaleureux et convivial, ramenant la classe et le raffinement dans le voyage aérien. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Stephenville (à Terre-Neuve), Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (au Québec), et Myrtle Beach (en Caroline du Sud).

Visitez www.flyporter.com ou encore suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

