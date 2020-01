Les nouvelles exigences fédérales pour la salubrité des aliments sont maintenant en place pour les fruits et légumes frais

UCB Canada Inc. a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a approuvé CIMZIA® (certolizumab pegol) dans le traitement des adultes atteints d'une forme intensément évolutive de spondylarthrite axiale non radiographique montrant des signes objectifs...

Le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, en partenariat avec Bell Cause pour la cause et Northwestel, a annoncé aujourd'hui une collaboration de 500 000 $ destinée à appuyer l'Institut des Familles Solides afin d'offrir des services en santé...