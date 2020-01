Développement économique de l'Estrie - Québec appuie la modernisation de l'entreprise Usinatech





MELBOURNE, QC, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue plus de 3,9 millions de dollars à Usinatech, un fabricant de pièces mécaniques de haute précision pour l'industrie automobile et celle des véhicules récréatifs, afin d'améliorer la robotisation de son usine, un investissement global de près de 5 millions de dollars.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et le député de Richmond, M. André Bachand, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le projet d'investissement d'Usinatech consiste à optimiser ses procédés, à automatiser plusieurs cellules de production et à assurer une connectivité 4.0 des équipements. Plus précisément, l'entreprise compte acquérir et intégrer des équipements de production de dernière technologie, dont six nouveaux robots.

L'entreprise, déjà très moderne avec ses quelque 150 machines d'usinage CNC, veut ainsi accroître sa productivité afin d'améliorer sa compétitivité par rapport au marché manufacturier international. Elle vise aussi à augmenter ses ventes et à diversifier ses marchés. Son projet de modernisation lui permettra non seulement d'atteindre ces objectifs, mais aussi de pallier la rareté de main-d'oeuvre de production tout en créant dix emplois dans les secteurs des hautes technologies et de la robotique.

L'aide gouvernementale se répartit comme suit : un prêt de 1,96 million de dollars est accordé dans le cadre de l'initiative manufacturière par l'entremise du programme ESSOR, alors qu'un prêt de 1,96 million de dollars est consenti à même les fonds propres d'Investissement Québec.

Citations :

« Les industries et leurs entreprises se transforment et s'automatisent. C'est de cette façon qu'elles pourront accroître leur productivité et gagner de nouvelles parts de marché. Je salue donc la décision d'Usinatech de poursuivre son virage 4.0 en optimisant à présent ses procédés. Le gouvernement du Québec est ravi de soutenir cette entreprise dynamique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Quelle fierté de voir cette entreprise estrienne se moderniser davantage et choisir la voie technologique pour assurer sa croissance! Je me réjouis d'autant plus des retombées régionales à venir dans le cadre de ce projet d'investissement majeur d'Usinatech. Toutes mes félicitations à l'équipe pour cette belle progression à Melbourne et en Estrie! »

André Bachand, député de Richmond

« Investissement Québec est fier de soutenir des entreprises manufacturières comme Usinatech, qui optent pour des technologies de pointe afin d'accroître leur performance et d'assurer leur croissance à long terme. L'entreprise, reconnue dans son domaine, pourra ainsi diversifier ses marchés et poursuivre son expansion. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Je remercie Investissement Québec et le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour le soutien financier octroyé. Notre entreprise prend le virage 4.0 de façon déterminée, ce qui lui permettra de poursuivre sa croissance et sa diversification sur le marché manufacturier international. »

Rudy Pelletier, président d'Usinatech Inc.

Faits saillants :

Reconnue dans le domaine de la fabrication de pièces mécaniques de haute précision depuis plus de trente ans, l'entreprise estrienne Usinatech possède également une usine au Mexique et exporte ses produits sur les marchés canadien, américain, européen et asiatique.

L'initiative manufacturière est un mouvement mobilisateur qui vise à assurer la prospérité des entreprises québécoises en les incitant à innover pour relever trois grands défis - soit pallier l'écart de compétences et la rareté de main-d'oeuvre, innover dans leurs procédés et leurs produits et vendre à l'extérieur du Québec - et les rendre encore plus compétitives dans la course à la révolution industrielle 4.0. À ce jour, cette initiative a permis de générer 838 projets d'innovation pour des investissements totaux de 7,4 milliards de dollars (au 31 mars 2019).

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

