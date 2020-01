ANNULÉ : Avis aux médias - Le ministre Wilkinson annoncera du soutien pour une action climatique réalisée en Colombie-Britannique

Les représentants des médias sont priés de noter que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, annoncera du soutien pour réaliser une action climatique et sensibiliser la population en...

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, en compagnie du président et chef de la direction de Vidéotron, Jean-François Pruneau, ainsi que de la présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu,...