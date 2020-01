Six entreprises d'ici peuvent compter sur le soutien du gouvernement du Canada

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet

Nucléom inc. Contribution remboursable de 400 000 $ sur un investissement total de 4 525 000 $ Fondée en 2009, Nucléom inc. est une PME qui offre des services de consultation et d'essais non destructifs aux industries nucléaires et pétrochimiques. L'entreprise innovante adapte des outils et des procédures d'inspection, et développe des solutions uniques parmi les plus avancées pour pallier les contraintes de sa principale clientèle. Nucléom opère dans une grappe industrielle importante pour la région de Québec et est intégrée à une chaîne de valeur regroupant plusieurs PME de classe mondiale. Le projet vise l'expansion de l'entreprise par l'acquisition d'équipements et de logiciels de gestion intégrée. La contribution de DEC portera sur l'achat d'équipements informatiques et d'inspection, l'acquisition et l'implantation d'un logiciel ERP, les services d'experts-conseils ainsi que sur l'aménagement d'espaces dédiés à la mise à l'essai de nouvelles procédures d'inspection. Le projet devrait permettre de créer 25 emplois.

Myca Santé inc. Contribution remboursable de 400 000 $ sur un investissement total de 800 000 $ Fondée en 2002, la société Myca Santé inc. développe et commercialise une solution innovante, en format Web, de gestion clinique, de l'administration des rendez-vous à la facturation, incluant la télémédecine (consultation virtuelle). Le projet vise la commercialisation en Australie des services offerts par cette entreprise du secteur des technologies de l'information pour l'industrie médicale. La contribution de DEC portera sur l'ensemble des activités prévues, soit l'embauche de consultants spécialisés, notamment pour des activités de certification, de même que l'implantation d'un bureau en Australie par l'acquisition d'outils informatiques et l'embauche de ressources dédiées aux activités de commercialisation. Le projet devrait permettre de créer quatre emplois.

Can-Explore inc. Contribution remboursable de 375 000 $ sur un investissement total de 1 577 000 $ Fondée en 2014, Can-Explore inc. est une PME innovante de services à valeur ajoutée, intégrée à une chaîne de valeur. Elle est spécialisée dans l'inspection et le diagnostic de structures, notamment les réseaux d'égout. Le projet vise l'amélioration de la productivité et de la capacité d'innovation de l'entreprise. L'aide de DEC à Can-Explore porte sur l'acquisition d'équipements afin d'améliorer les services offerts, l'implantation d'un logiciel ERP et la réalisation d'améliorations locatives d'un espace dédié à la réalisation de tests. Le projet devrait permettre de créer 14 emplois.

S. Huot inc. Contribution remboursable de 346 250 $ sur un investissement total de 1 385 000 $ S. Huot inc. (Huot) est une entreprise manufacturière de la région de Québec qui a près de 100 ans. Huot est spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements lourds, complexes et sur mesure pour les industries minière et forestière (convoyeurs à grande puissance, chutes complexes, chargeurs de navires, etc.), et dans la fabrication d'outillage pour l'industrie aéronautique (outils permettant l'assemblage des avions) et de l'aluminium (moules, tables de coulées, etc.). L'entreprise effectue aussi de l'usinage en sous-traitance industrielle (pièces de grandes tailles pour Hydro-Québec telles que des treuils destinés aux barrages). La majorité des projets réalisés par le client sont d'envergure et entièrement conçus et fabriqués à l'interne. Le projet vise l'amélioration de la productivité de l'entreprise par l'acquisition et l'installation d'équipements spécialisés, plus particulièrement en ce qui a trait à la fabrication d'outils pour l'industrie aéronautique et celle de l'aluminium. Les principales activités qui seront entreprises dans le cadre du projet sont l'acquisition et l'installation de deux centres d'usinage spécialisés à commandes numériques. La contribution de DEC portera sur l'ensemble des coûts visés par le projet, qui devrait permettre de créer deux emplois.

Multi-Action Communication inc. Contribution remboursable de 212 500 $ sur un investissement total de 479 568 $ Multi-Action Communication inc. est une entreprise innovante spécialisée dans la fabrication d'une variété d'étiquettes autocollantes, de commodité (ex. étiquettes pour fruits) et haut de gamme (ex. étiquettes résistantes à des températures entre 40 °C et 600 °C), destinées principalement aux marchés agroalimentaire, industriel et pharmaceutique. Le projet vise la commercialisation sur le marché américain des produits novateurs de l'entreprise. La contribution de DEC portera sur l'ensemble des activités prévues, soit l'embauche de ressources dédiées à la commercialisation, la réalisation de missions de prospection commerciale, la participation à des foires commerciales, des services d'experts-conseils ainsi que la réalisation et la mise à jour d'outils promotionnels, incluant le site Web. Le projet devrait permettre de créer six emplois.

Rugged Monitoring Québec inc. Contribution remboursable de 175 000 $ sur un investissement total de 425 000 $ Fondée en mai 2018, Rugged Monitoring Québec inc. est une entreprise technologique en démarrage à rayonnement international qui développe, fabrique et commercialise des solutions de détection de température à base de fibre optique. Elle offre des solutions complètes comprenant différents types de capteurs optiques, des moniteurs (ou appareils de mesure) incluant les logiciels. Le projet vise à améliorer les capacités de production et d'exportation de l'entreprise. La contribution de DEC portera sur l'ensemble des coûts du projet : la participation à des foires commerciales; l'embauche d'un ingénieur de production et d'experts-conseils sur les marchés étrangers; l'utilisation de démonstrateurs commerciaux; ainsi que l'acquisition d'équipements de production dont une polisseuse. Le projet devrait permettre de créer deux emplois.

