Québecor : objectif 100 % électrique !





L'entreprise annonce son plan d'électrification de ses parcs de véhicules

MONTRÉAL, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, en compagnie du président et chef de la direction de Vidéotron, Jean-François Pruneau, ainsi que de la présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu, Québecor Contenu, France Lauzière, annonce que Québecor lance dès cette année son plan d'action visant à accélérer l'électrification de son parc de véhicules afin de lutter efficacement contre les changements climatiques. Engagée depuis plusieurs années pour la préservation de l'environnement, Québecor poursuit maintenant l'un des objectifs les plus ambitieux pour une entreprise au Canada considérant l'ampleur et la diversité des parcs de véhicules détenus par ses différentes filiales.

Le plan d'électrification des transports de Québecor touchera à terme la quasi-totalité de ses quelque 1 100 véhicules, comptant déjà près de 30 voitures électriques, et s'articulera autour de l'achat de voitures électriques et de la conversion des moteurs à essence de ses camions légers en moteurs électriques.

« Les entreprises ont un rôle important à jouer pour lutter contre les changements climatiques. Québecor a toujours été une pionnière dans ses domaines d'activités ainsi que dans plusieurs sphères de la société. Aujourd'hui, nous sommes fiers de poursuivre notre engagement en participant à la transition énergétique du Québec vers une économie durable. Il permettra à Québecor d'assurer une gestion responsable de ses parcs de véhicules, notamment en augmentant la durée de vie utile de ses camions légers ainsi qu'en diminuant ses émissions de GES grâce à l'hydroélectricité, une des plus grandes richesses naturelles collectives du Québec », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Un plan d'action pour accélérer le courant

Le plan d'action de Québecor s'appuiera d'abord sur l'accélération de l'électrification des quelque 900 véhicules de Vidéotron en jumelant l'achat de voitures électriques neuves et la conversion des moteurs à essence des camions légers par une technologie toute québécoise développée par Ecotuned Automobile. D'ici 2024, plus de 14 M$ seront nécessaires pour transformer plus de 200 véhicules de Vidéotron, ainsi que pour procéder à l'achat de bornes électriques et à la mise à niveau des infrastructures. Une fois l'objectif 100 % électrique atteint, Québecor réduira sa production de gaz à effet de serre (GES) de plus de 50 %, ce qui représente 85 000 allers simples Montréal-Toronto en avion pour une personne.

« Vidéotron fait une fois de plus preuve d'un leadership sans précédent en étant la première entreprise de télécommunication au Canada à s'engager concrètement dans le grand virage d'électrification de ses véhicules. Nous sommes fiers de prendre cet engagement pour nos clients et, grâce à l'expertise développée par nos équipes, de tracer la voie pour d'autres entreprises au Québec », a ajouté Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

Pour sa part, TVA prévoit électrifier la totalité de ses quelque soixante véhicules grand public, notamment ceux de TVA Nouvelles, d'ici cinq ans. L'entreprise se donne également comme objectif de diminuer de 10 % le nombre de ces véhicules, tout en s'assurant de protéger la qualité de la livraison des nouvelles partout au Québec. Ce plan nécessitera des investissements de plus de 3,5 M$.

« Depuis plusieurs années, TVA met de nombreuses mesures en place en faveur de l'environnement et adopte des actions concrètes pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, notamment liées aux plateaux de tournage avec le programme On tourne vert. Ce virage d'électrification des transports s'insère directement au coeur de notre engagement. En tant que média ayant le plus d'impact au Québec, il est important pour nous d'agir comme ambassadeur et de s'imposer des objectifs pour faire face à cette urgence climatique qui nous affecte tous », a souligné France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu, Québecor Contenu.

« L'objectif ambitieux que nous nous sommes donnés avec notre plan d'électrification démontre notre volonté de toujours demeurer à l'avant-garde. Par ailleurs, les autres filiales de Québecor possédant un parc de véhicules seront également parties intégrantes de ce plan d'électrification dans les phases subséquentes », a précisé monsieur Péladeau.

Québecor devient membre de Propulsion Québec

Québecor a également profité de l'occasion pour annoncer son adhésion à Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents du Québec.

« Propulsion Québec est fière de compter parmi ses membres une entreprise audacieuse comme Québecor dont les pratiques environnementales sont exemplaires depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, Québecor confirme son statut de chef de file en développement durable au Québec et au Canada. L'électrification des transports à l'échelle des parcs de véhicules permet d'avoir un impact concret sur notre empreinte carbone collective. Propulsion Québec ne peut que se réjouir de cet engagement et souhaiter qu'il inspire de nombreuses entreprises d'ici et d'ailleurs », a conclu Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui plus de 150 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon sept chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) du Fonds de solidarité de la FTQ et de la Ville de Québec.

