Le Canada s'associe à Canadian Tire pour bâtir l'un des plus grands réseaux de recharge pour véhicules électriques au pays

SCARBOROUGH, ON, le 15 janv. 2020 /CNW/ - Le plan national sur le climat sert la planète et les Canadiens. Les véhicules à motorisation alternative sont appelés à jouer un rôle clé dans la transition vers un avenir plus propre. Comme les Canadiens font des choix plus verts qu'avant, le gouvernement du Canada leur propose davantage d'options pour leur permettre de se déplacer en voiture tout en limitant la pollution.

Le député Han Dong a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, un investissement de 2,7 millions de dollars dans la construction de 54 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques près de magasins Canadian Tire du centre et de l'ouest du pays.

Ces fonds, tirés de l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement de Ressources naturelles Canada, s'ajoutent aux quelque 1,3 million de dollars annoncés en 2016 pour la construction de 28 bornes de recharge rapide par AddÉnergie à des magasins Canadian Tire, ce qui fera du réseau de recharge de ce magasin l'un des plus grands au pays, avec 104 stations.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique contribue aussi pour 275?000 $ aux bornes de recharge dans le cadre de son Clean Energy Vehicle Public Fast Charging Program.

Ces investissements permettront aux conducteurs de recharger leurs véhicules électriques près de chez eux, au travail et dans leurs lieux de loisir à travers le Canada, ce qui encouragera l'adoption des véhicules électriques.

Le financement fédéral fait partie de l'enveloppe de 182,5 millions de dollars que le gouvernement du Canada a allouée au déploiement d'un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, à l'installation de stations de gaz naturel le long des principales routes et autoroutes, à l'aménagement de stations à hydrogène dans des centres métropolitains et à l'innovation technologique. Enfin, il permettra d'établir des codes et des normes binationales avec les États-Unis de manière à garantir l'harmonisation des infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement et ainsi simplifier la vie des conducteurs de véhicules écologiques qui circulent en Amérique du Nord.

Le gouvernement du Canada continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes qui créent de bons emplois, préparent un avenir vert pour le Canada et nous aident à atteindre nos objectifs de lutte contre les changements climatiques au pays et à l'international.

En 2016, Ressources naturelles Canada a accordé près de 1,3 million de dollars à AddÉnergie pour la construction de 28 bornes de recharge rapide qui font aussi partie du réseau de bornes Canadian Tire.

a accordé près de 1,3 million de dollars à AddÉnergie pour la construction de 28 bornes de recharge rapide qui font aussi partie du réseau de bornes Canadian Tire. Soucieux de donner aux Canadiens la possibilité de conduire et d'acheter des véhicules propres, le gouvernement du Canada investit plus de 300 millions de dollars dans des infrastructures pour véhicules à émissions faibles ou nulles.

investit plus de 300 millions de dollars dans des infrastructures pour véhicules à émissions faibles ou nulles. En offrant un incitatif pouvant atteindre 5? 000 $ et une déduction fiscale complète aux entreprises, le gouvernement du Canada rend l'achat d'un véhicule zéro émission plus facile et plus abordable.

«?Nous investissons dans des infrastructures pour véhicules zéro émission afin qu'il soit plus facile pour les Canadiennes et Canadiens de conduire et d'acheter des véhicules écologiques. En augmentant la quantité de véhicules électriques sur nos routes, nous jouirons d'espaces de vie plus sains, réduirons la pollution et contribuerons à la création de bons emplois dans la classe moyenne.?»

Han Dong

Député de Don Valley-Nord

«?Fière entreprise canadienne, Canadian Tire veut s'attaquer aux défis que présentent les changements climatiques dans l'ensemble de ses activités. Le réseau de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques que nous créons avec l'aide de différents partenaires comme Ressources naturelles Canada est un bon exemple des transformations qu'opère notre entreprise non seulement pour répondre aux besoins de tous les conducteurs, mais aussi pour aider nos clients à réduire leurs émissions.?»

Andrew Davies

Vice-président principal, Automobile, La Société Canadian Tire

«?Grâce au programme CleanBC, il est plus facile pour les habitants de la Colombie-Britannique d'opter pour un véhicule électrique. Les nouvelles bornes de recharge rapide rendent le transport écologique plus accessible en élargissant l'un des plus vastes réseaux de recharge au Canada.?»

Michelle Mungall

Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières de la Colombie?Britannique

