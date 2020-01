Schneider Electric annonce la nomination d'Alithya à titre d'intégrateur de systèmes Alliance certifiés pour les systèmes de contrôle dans le cadre du programme Alliance IS





Alithya continuera de mettre à profit les technologies novatrices de Schneider Electric pour aider les clients à se moderniser et à effectuer la transformation numérique.

MISSISSAUGA, ON, le 15 janv. 2020 /CNW/ - Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, a annoncé qu'Alithya s'est jointe au programme des intégrateurs de systèmes Alliance de l'entreprise à titre d'intégrateur de systèmes Alliance certifiés pour les systèmes de contrôle.

Le programme des intégrateurs de systèmes Alliance de Schneider Electric est un vaste réseau composé de plus de 1 000 fournisseurs de solutions et intégrateurs de systèmes indépendants provenant de diverses industries, ce qui permet d'offrir le meilleur service aux clients du monde entier. Le programme allie les connaissances spécialisées de chaque partenaire indépendant aux meilleures solutions technologiques qu'offre Schneider Electric.

« Les systèmes automatisés actuels offrent d'énormes occasions d'améliorer l'efficacité au sein de nombreuses industries », a déclaré Adrien Lemaire, gestionnaire national de canal des intégrateurs de systèmes, Schneider Electric. « Nous croyons que la meilleure façon de saisir ces occasions consiste à collaborer avec des partenaires experts dont les connaissances permettent de mieux servir les clients. Alithya, par exemple, propose des conseils stratégiques et analytiques en matière de logiciels d'entreprise. »

Reconnue comme un chef de file en matière de stratégie et de transformation numérique, Alithya a développé plusieurs spécialités, notamment en tant que fournisseur de services de conception de logiciels. À ce titre, Alithya conçoit des systèmes de contrôle, développe des logiciels et fournit des services de technologie de l'information. Son expertise s'étend de la salle de commande à la salle du conseil, de la conception et du développement de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle de surveillance, en passant par les systèmes IHM/SCADA, les historiques de données d'une installation, la cybersécurité et les solutions informatiques, y compris les solutions d'analytique.

« Je souhaite la bienvenue à Alithya et suis reconnaissant de la relation durable qui vient de se forger entre nos deux organisations », a déclaré Olivier Cousseau, vice-président de l'automatisation industrielle chez Schneider Electric. « Ce partenariat nous fera bénéficier d'un mélange unique de talents et de capacités qui nous permettront d'offrir des services à la clientèle exceptionnels. »

En se joignant à Schneider Electric en tant qu'intégrateur de systèmes Alliance certifiés, Alithya met à profit les solutions novatrices de Schneider Electric pour aider ses clients à se moderniser dans des domaines comme l'industrie 4.0, l'Internet industriel des objets, les analyses, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.

« Nous sommes très heureux d'avoir noué cette alliance avec Schneider Electric », a déclaré Nigel Fonseca, vice-président principal, Ontario et Ouest du Canada chez Alithya. « Combinées à la vaste expérience d'Alithya en matière de systèmes de contrôle et d'information, la plateforme et la large gamme de logiciels et de matériels de Schneider permettent d'offrir à nos clients des solutions de pointe et de favoriser l'accélération de leur transformation numérique. »

À propos de Schneider Electric

Chez Schneider, nous croyons que l'accès à l'énergie et à l'univers numérique est un droit fondamental pour tous. Nous offrons à tous le pouvoir de faire plus avec moins, de façon à ce que la vie s'illumine, partout, pour tous et en tout temps.

Nous fournissons des solutions d'efficacité intégrées, combinant énergie, automatisation et logiciels. Nous combinons technologies énergétiques d'avant-garde, automatisation en temps réel, logiciels et services associés, dans le but d'offrir des solutions intégrées pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous nous engageons à libérer le potentiel infini que recèle une collectivité globale, innovante et ouverte, qui s'accorde avec nos valeurs sincères de pertinence, d'inclusion et de responsabilisation.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file en matière de stratégie et de transformation numériques en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alithya compte plus de 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise, à savoir la stratégie d'affaires, les services d'applications, les solutions d'entreprise et les données et les analyses. Alithya offre des solutions, des services et des compétences de pointe de manière à concevoir des outils visant à répondre aux besoins uniques de ses clients dans divers secteurs, notamment les suivants : services financiers, manufacturiers, énergie, télécommunications, transport et logistique, services professionnels, soins de santé et services gouvernementaux. Comme la responsabilité sociale d'entreprise est au coeur de l'approche de la direction, Alithya favorise une bonne gouvernance, la diversité et le développement en milieu de travail, des pratiques écologiques et l'engagement social au sein des collectivités où elle exerce ses activités. Pour en savoir plus, visitez www.alithya.com/fr.

