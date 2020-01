La Société canadienne des relations publiques annonce 19 nouveaux membres agréés ARP





TORONTO, le 15 janv. 2020 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) vient d'accorder le statut de membre agréé à 19 de ses membres après qu'ils aient complété avec succès le programme d'agrément 2018-2019 de la Société.

La SCRP félicite les membres suivants qui ont mérité le titre agréé ARP (agréé en relations publiques) cette année :

Jane Antoniak, ARP, MCM

King's University College at Western University

London, Ont.

CPRS Hamilton Josie Cassano Rizzuti, MCM, ARP

ArcelorMittal Dofasco

Hamilton, Ont.

CPRS Hamilton Sophie Charette, PRP, ARP

Conseillère | Communications | Relations publiques

Montréal, Qué.

SQPRP





Tanya Colledge, ARP

Vancouver Coastal Health

Surrey, B.C.

CPRS Vancouver Kate Comeau MSc, RD, ARP

Dietitians of Canada

Halifax, N.-É.

CPRS Nouvelle-Écosse Robin Cook Bondy, ARP

Kwantlen Polytechnic University

Richmond, B.C.

CPRS Vancouver





Holly Cybulski, MA, ARP

Seneca College

Toronto, Ont.

CPRS Toronto Amara Heppell, ARP Ville de Red Deer Red Deer, Alta. CPRS Calgary Ran Ju, PhD, ARP

Mount Royal University

Calgary, Alta.

CPRS Calgary





Angela Kippers, ARP

WorkSafeNB

Saint John, N.B.

CPRS Atlantic Julie Lavigne, MSc, PRP, ARP

Ville de Boucherville

Boucherville, Qué.

SQPRP Carla Marshall, CFEE, ARP City of Burlington Burlington, Ont. CPRS Hamilton





Caeli Murray, MA, ARP

Provincial Health Services Authority (PHSA)

Vancouver, B.C.

CPRS Vancouver Samantha Peck, ARP

Government of Alberta

Edmonton, Alta.

CPRS Calgary Monica Eden Rossa, MSc, ARP

Rossa PR

Toronto, Ont. and Victoria, B.C.

CPRS Toronto





Claire Ryan, MCM, ARP

Cooke Inc.

Saint John, N.B.

CPRS Atlantic David Scholz, ARP

Leger

Toronto, Ont.

CPRS Toronto Julia Rim Shepard, MCM, ARP

World Vision Canada

Toronto, Ont.

CPRS Toronto





Johanna Ward, MA, ARP

BC College of Nursing Professionals

Vancouver, B.C.

CPRS Vancouver





« Je félicite tous les candidats au titre ARP qui ont complété avec succès ce processus d'examen par les pairs d'une durée d'un an, dit Philip Mulder, ARP, FSCRP, FEC (Hon.), FGC (Hon.), président du Conseil national d'agrément de la SCRP. Afin de mériter le titre ARP tant convoité, les candidats ont dû démontrer leur excellence professionnelle, ainsi que leur connaissance de l'éthique et leur expérience, tout en mettant en application le corpus de connaissances en communication. »

Attribué pour la première fois en 1969 à titre de mesure de la compétence et de la réalisation personnelle dans le domaine des relations publiques, le titre ARP est maintenant un symbole internationalement reconnu de la plus haute norme d'excellence mondiale dans l'industrie. Pour obtenir le statut de membre agréé, les candidats doivent subir une évaluation rigoureuse des compétences, de l'expérience et de la pensée stratégique nécessaires à la pratique des relations publiques au niveau supérieur. Ils doivent aussi démontrer qu'ils comprennent la pratique éthique des relations publiques et qu'ils adhèrent au Code de déontologie de la SCRP.

Cette année, la cohorte d'agrément sera honorée par ses pairs dès le premier jour de Transformation 2020, la Conférence nationale de la SCRP qui aura lieu à Québec du 24 au 26 mai 2020.

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est un organisme sans but lucratif dont les membres sont actifs dans la pratique, la gestion et l'enseignement des relations publiques. Avec ses 14 sociétés locales, la SCRP a pour mission de développer une communauté de relations publiques et de gestion de la communication par l'entremise du développement professionnel et de l'agrément, la collaboration avec les leaders d'opinion, un engagement envers l'éthique et un code de déontologie, la défense des intérêts de la profession et le soutien à ses membres à toutes les étapes de leur carrière.

