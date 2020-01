QNB Group: résultats financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019





DOHA, Qatar, 15 janvier 2020 /PRNewswire/ -- QNB, la plus grande institution financière de la région Moyen-Orient et Afrique (MEA), a annoncé ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Le bénéfice net pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 a atteint 14,4 milliards QAR (3,9 milliards USD), soit une augmentation de 4 % par rapport à l'exercice précédent. Le total des actifs a augmenté de 10 % comparé à décembre 2018 pour atteindre 945 milliards QAR (259 milliards USD), l'un des meilleurs résultats de l'histoire de QNB Group.

Le Conseil d'administration a recommandé à l'assemblée générale de distribuer des dividendes en espèces de 60 % de la valeur nominale de l'action (QAR0,60 par action). Les résultats financiers pour 2019 ainsi que la distribution des bénéfices sont soumis à l'approbation de la Banque centrale du Qatar (QCB).

Une forte croissance des prêts et avances de 10 % , atteignant 679 milliards QAR (186 milliards USD), a contribué à la croissance de l'actif total. Ceci a été principalement financé par une forte génération de dépôts clients qui a contribué à augmenter les dépôts des clients de 10 %, pour atteindre 684 milliards QAR (188 milliards USD) au 31 décembre 2018. QNB a atteint un ratio prêts/dépôts sain de 99,2 % au 31 décembre 2019.

L'efficacité opérationnelle a donné lieu à un fort ratio d'efficacité (coût/revenu) de 25,9 %, en plus de générer des sources de revenus durables, ce ratio étant considéré comme l'un des meilleurs parmi les grandes institutions financières de la région.

Le ratio des prêts non productifs par rapport aux prêts bruts s'élevait à 1,9 % au 31 décembre 2019, l'un des plus faibles parmi les institutions financières de la région MEA, reflétant la haute qualité du carnet de prêts du groupe et la gestion efficace du risque de crédit. La politique conservatrice du Groupe en matière de provisionnement a donné lieu à un ratio de couverture de 100 % au 31 décembre 2019.

Le total des capitaux propres a augmenté de 7 % pour atteindre 95 milliards QAR (26 milliards USD) au 31 décembre 2019. Le bénéfice par action a atteint 1,45 QAR (0,40 USD), comparativement à 1,44 QAR (0,39 USD) en décembre 2018.

Au 31 décembre 2019, le ratio d'adéquation du capital du groupe s'élevait à 18,9 %, soit en hausse par rapport aux exigences minimales réglementaires de la Banque centrale du Qatar et du Comité de Bâle.

Statistiques du groupe

QNB Group sert une clientèle d'environ 25 millions de clients soutenue par 29 000 employés opérant à partir de plus de 1 100 sites et 4 300 distributeurs automatiques de billets.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1076437/QNB_Group_Headquarters.jpg

