SécurIndemnité, Sobeys et Rexall s'associent pour lancer « ValeurSantéMC » - Un programme exclusif de gestion de la santé





MISSISSAUGA, ON, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - SécurIndemnité a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique avec les pharmacies Rexall et Sobeys dans le but de créer le premier programme national de santé complet au Canada qui combine les avantages traditionnels relatifs à la santé avec un réseau de pharmacies privilégiées (RPP).

Cette offre unique regroupe l'expertise de la gestion des demandes de remboursement, du courrier et de la pharmacie de détail, de la livraison de médicaments spécialisés et des capacités de consultation avec les patients sous un seul programme, géré par un seul point de contact, avec des économies inégalées.

« Nous sommes ravis de constater qu'avec l'annonce d'aujourd'hui, les patients peuvent espérer vivre une meilleure expérience de soins de santé grâce à un meilleur accès aux médicaments efficaces et aux rabais offerts par l'un des plus vastes réseaux de vente par correspondance et au détail du Canada », dit Paul Hardwick, président de SécurIndemnité.

« Notre participation au programme ValeurSanté nous permettra d'offrir aux participants de nos régimes des solutions en pharmacie novatrices et axées sur le patient par le biais des pharmacies Sobeys, Safeway, Foodland, IGA, Thrifty Foods, FreshCo et Lawtons Drugs, déclare Vivek Sood, vice-président directeur, Activités connexes de Sobeys inc. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires et nos patients pour offrir des soins de santé significatifs de manière rentable et pratique. »

« Rexall est fier de prendre part à ce partenariat, car il s'appuie sur nos principales priorités : offrir de la valeur, de la commodité et de meilleurs résultats cliniques à nos patients et clients, a déclaré Nicolas Caprio, chef de l'exploitation et directeur général de Rexall. Les membres de ValeurSanté bénéficieront d'une expérience de soins de santé plus omnicanale, que ce soit des rabais sur les achats dans les boutiques Rexall partout au Canada ou un accès amélioré à des services personnalisés de gestion des médicaments. »

Le programme est proposé dans les modèles de financement des services administratifs seulement et des services entièrement assurés, et n'est accessible qu'à travers le réseau d'assureurs de SécurIndemnité, d'administrateurs tiers et de courtiers partenaires qui ont l'expertise pour guider les promoteurs de régime à travers le programme et le processus décisionnel.

À propos de SécurIndemnité inc.

SécurIndemnité inc. est une entreprise chef de file de l'industrie en gestion des soins de santé et en technologie qui offre des services personnalisés et à valeur ajoutée de gestion des demandes de remboursement et d'administration des régimes de soins de santé aux sociétés canadiennes et aux autres promoteurs de régimes de soins de santé depuis plus de 35 ans. Pour de plus amples renseignements, visitez www.claimsecure.com/fr/. SécurIndemnité fait partie de la famille mondiale de McKesson Corporation.

À propos des pharmacies Rexall

Avec un patrimoine remontant à plus d'un siècle, Rexall est l'un des principaux exploitants de pharmacies et possède une histoire dynamique d'innovation et de croissance. Notre priorité est de prendre soin de la santé des Canadiens, une personne à la fois. Avec plus de 400 pharmacies au Canada, les 8 000 employés de Rexall sont dévoués à fournir des soins aux patients et un service à la clientèle exceptionnels. Rexall fait partie du Rexall Pharmacy Group Ltd. et est fière de faire partie de la famille mondiale de McKesson Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez rexall.ca.

À propos de Sobeys inc.

Fière entreprise canadienne ayant son siège social à Stellarton, en Nouvelle-Écosse, Sobeys répond aux besoins en épicerie de la population canadienne depuis 1907. Filiale en propriété exclusive d'Empire Company Limited (TSX : EMP.A), Sobeys exploite un réseau de plus de 1 500 magasins corporatifs et affiliés dans les dix provinces canadiennes sous diverses bannières de détail, notamment les épiceries Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo, Thrifty Foods et Farm Boy, ainsi que les pharmacies Lawtons et plus de 350 postes d'essence.

Sobeys compte plus de 420 pharmacies au Canada, dont Sobeys, Safeway, Foodland, IGA, Thrifty Foods, FreshCo et Lawtons Drugs, chacune pourvue d'une équipe dévouée dont la mission est d'aider les clients à gérer leurs besoins en matière de médicaments et de soins médicaux. Qu'il s'agisse de conseils sur ce qu'il faut prendre en cas de toux ou de rhume ou d'aide à la gestion d'un nouveau médicament sur ordonnance, les équipes de Sobeys s'engagent à offrir des services pratiques et personnalisés pour la santé et le bien-être de la famille des clients.

