/R E P R I S E -- Convocation - Journée de presse - Salon International de l'Auto de Montréal/

8 h

Dévoilement de la trousse d'outils destinée aux gestionnaires de flotte et aux employés (Événement organisé par L'institut du véhicule innovant (IVI) et Équiterre, en partenariat avec le Salon de l'Auto) Mot du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoît Charette