Hill+Knowlton Stratégies consolide son expertise en accueillant Pierre Tremblay à la fonction de vice-président

QUÉBEC CITY, le 15 janv. 2020 /CNW/ - Hill+Knowlton Stratégies (H+K) débute en force l'année 2020 en accueillant, au sein de son équipe, Pierre Tremblay, à titre de vice-président affaires publiques et gouvernementales. Doté d'une solide expérience en affaires publiques et en communications stratégiques, incluant plusieurs années avec la Coalition avenir Québec (CAQ), Pierre a une connaissance étendue des enjeux gouvernementaux et politiques au Québec et il est un ajout de taille pour l'équipe de H+K au Québec et au Canada.

« Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un expert en affaires publiques et en communications de la trempe de Pierre dans notre équipe de professionnels chevronnés au Québec. Sa compréhension des orientations et des actions du gouvernement du Québec constitue un véritable atout », souligne Isabelle Verreault, vice-présidente principale et directrice générale du Québec.

Cumulant près d'une dizaine d'années d'expérience en politique québécoise, Pierre occupait jusqu'à tout récemment la fonction stratégique de directeur de cabinet adjoint du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, où il avait la responsabilité de projets majeurs en infrastructure, en transport en commun et dans le domaine maritime. Il a assuré la gestion de dossiers sensibles et hautement médiatisés.

Précédemment, à titre de directeur de cabinet du leader parlementaire, il a notamment veillé à l'organisation des travaux parlementaires de la Coalition Avenir Québec (CAQ), qui formait alors le 2e groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Il a également coordonné le service de recherche de la CAQ, en plus de conseiller les membres du caucus sur les dossiers liés aux secteurs économiques et financiers.

« La connaissance fine de Pierre des différents acteurs et rouages du gouvernement québécois fait de lui un conseiller de valeur et de confiance. C'est avec plaisir que nous l'accueillons à notre bureau de Québec », ajoute Josiane Hébert, vice-présidente et directrice générale adjointe du Québec.

Sur le plan de sa formation, il est détenteur d'un baccalauréat et d'une maîtrise en administration des affaires en finance de l'Université Laval. La nomination de Pierre chez H+K prend effet immédiatement.

