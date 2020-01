Cineplex servira GRATUITEMENT son célèbre popcorn aux membres SCÈNE à l'occasion de la Journée internationale du popcorn





Ce dimanche, les cinéphiles de partout au Canada pourront recevoir un sac gratuit de la collation légendaire de Cineplex

TORONTO, le 15 janv. 2020 /CNW/ - (TSX : CGX) - Ce dimanche 19 janvier, Cineplex invite les cinéphiles du pays à se rendre à leur cinéma local pour savourer une portion de leur collation préférée : son maïs éclaté unique et savoureux! À l'occasion de la Journée internationale du popcorn, plus de 10 millions de membres SCÈNE pourront obtenir un sac gratuit (petit format) du célèbre maïs éclaté Cineplex.

Pour profiter de cette offre délicieuse, les membres SCÈNE pourront se présenter dans l'un des 165 cinémas Cineplex du pays et scanner leur carte de membre ou le code à barres de leur application SCÈNE aux comptoirs alimentaires. L'offre est valide pour un (1) sac de maïs éclaté de petit format par membre SCÈNE, et ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion ni à aucun combo proposés aux comptoirs alimentaires. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Cineplex.com/JourneePopcorn2020.

«?Le maïs éclaté va de pair avec l'expérience cinématographique, surtout chez Cineplex?», a déclaré Sarah Van Lange, directrice exécutive des communications de Cineplex. «?Nous sommes très heureux de continuer cette tradition (maintenant dans sa troisième année) que les Canadiens ont adoptée, et de pouvoir célébrer ce délice classique du cinéma lors de la Journée internationale du popcorn?».

Vous ne pouvez pas vous rendre dans un de nos cinémas? Faites livrer notre mais éclaté à votre porte! En partenariat avec Cineplex, SkipTheDishes offrira à chaque invité un (1) sac gratuit de maïs éclaté Cineplex lors de la Journée internationale du popcorn! Pour réclamer votre maïs éclaté gratuit, il vous suffit de télécharger l'application SkipTheDishes, de rechercher «?Cineplex?», et d'ajouter un maïs éclaté de petit format à votre commande. Vous trouverez tous les détails sur cette offre exclusive ICI.

Les amateurs de maïs éclaté sont invités à participer à la Journée internationale du popcorn sur leurs réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #NationalPopcornDay, de même que sur les réseaux sociaux de Cineplex sur Facebook (Facebook.com/CinemasCineplex), Twitter (@CinemasCineplex) ou Instagram (@CinemasCineplex).

Quelques faits saillants sur le maïs éclaté Cineplex :

L'année dernière, Cineplex a servi plus de 300 millions de grains de maïs éclaté lors de la Journée internationale du popcorn. Cette année, Cineplex prévoit surpasser ce nombre!

Cineplex fait éclater environ 29 milliards de grains de maïs au cours d'une année.

Ce n'est que lorsque les films sont devenus parlants en 1927 qu'ils sont devenus un événement culturel en Amérique du Nord, et que les vendeurs de rue ont commencé à servir des collations, y compris du maïs éclaté, aux cinéphiles avant que ceux-ci n'entrent dans le cinéma. Le maïs éclaté est rapidement devenu inséparable de l'expérience cinématographique et l'est encore à ce jour.

Quel grain ancien! Selon les historiens, le maïs éclaté existait déjà 4700 ans avant J.-C.

Le plus ancien «?éclateur de maïs?» connu au monde a été conçu vers 300 après J.-C., et la première machine à faire du maïs éclaté a fait son entrée plus de 1?500 ans après, lors de l'Exposition universelle de Chicago en 1893.

en 1893. Cineplex possède une recette de maïs éclaté exclusive à ses cinémas, et c'est cette recette qui fait toute la différence : un mélange parfait de délicatesse et de saveurs de beurre et de sel.

Il existe deux formes de maïs éclaté : «?champignon?» ou «?papillon?». La forme «?papillon?» est légère et délicate, et elle est servie chaude et fraîche dans nos cinémas. Le maïs éclaté en forme de «?champignon?» est plus rond et compact, ce qui lui permet d'être enrobé de garnitures spéciales et le rend donc idéal pour le maïs éclaté gourmet Poptopia de Cineplex.

