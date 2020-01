Groupe Santé Devonian annonce la mise en place d'un équipement d'extraction de cannabis de pointe dans son usine de Montmagny





Groupe Santé Devonian inc ("Devonian" ou la "Société") (TSXv:GSD), une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement axée sur l'élaboration d'un portefeuille unique de médicaments d'ordonnance et de produits cosméceutiques d'origine botanique, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat de location avec Hzb Pharma Canada Inc. (Hzb). Cet accord comprend l'installation d'équipements d'extraction à la fine pointe de la technologie dans les installations de Devonian à Montmagny (Québec) afin d'extraire des cannabinoïdes du chanvre et du cannabis. Les deux parties prévoient de collaborer au développement de médicaments botaniques à base de cannabinoïdes.

Le processus d'extraction de Hzb utilise de l'éthanol ultra froid afin d'extraire les cannabinoïdes et les terpènes de la matière végétale de cannabis ou de chanvre. Dans le cadre de ce processus, plus de 98% des cannabinoïdes sont récupérés et plus de 90% de l'éthanol sont récupérés et réutilisés.

« Le processus d'extraction à base d'éthanol est l'une des technologies que nous avions l'intention d'utiliser pour notre programme de développement de médicaments pharmaceutiques à base de cannabinoïdes. Il offre la possibilité d'obtenir différents profils de cannabinoïdes et de terpènes pour le criblage de diverses activités biologiques. Nous prévoyons également d'utiliser d'autres technologies d'extraction permettant d'obtenir différents profils de cannabinoïdes et de terpènes, ce qui nous permettra de comparer et, finalement, de sélectionner celui qui présente la meilleure activité pour le développement ultérieur de médicaments. Nous pensons que différentes technologies d'extraction pourraient générer des profils de cannabinoïdes et de terpènes avec des spectres d'activités différents », a déclaré le Dr André Boulet, président et chef de la direction de Devonian.

« La proximité physique des deux sociétés permettra d'établir une solide collaboration au sein de notre programme pharmaceutique», a ajouté le Dr Boulet.

« La conformité du bâtiment occupé chez Devonian va accélérer l'obtention pour HZB de sa License de transformation avec Santé Canada. Étant donné que les deux sociétés partagent la même mission, qui est de développer des produits botaniques en utilisant les normes pharmaceutiques les plus élevées, la proximité avec Devonian ajoutera de la valeur aux deux sociétés en développant, et en étudiant des produits extraits du chanvre et du cannabis afin de démontrer leur efficacité médicale et ce en coopération avec des leaders scientifiques internationaux. Hzb a la capacité d'extraire des huiles de haute pureté et ce des deux plantes avec un processus d'éthanol très productif et offrira donc ces services de production d'huile de cannabis et de chanvre, de qualité pharmaceutique, à des partenaires de culture approuvés par Santé Canada », a ajouté François Coté, PDG de Hzb Pharma Canada Inc.

Au sujet de Devonian

Groupe Santé Devonian inc. est une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui emploie une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie de Devonian est de développer des médicaments d'ordonnance d'origine botanique dérivés d'élément végétal et d'algue pour le traitement des maladies inflammatoires auto-immunes incluant, mais sans s'y limiter, la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Fondé sur une assise de 15 années de recherche, l'objectif de Devonian est également appuyé par les directives réglementaires de la FDA, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, favorisant un processus de développement de produits médicamenteux botaniques d'ordonnance plus efficient que celui des médicaments d'ordonnance classique. La Société est également engagée dans le développement de produits cosméceutiques de grande valeur, mettant à profit la même approche de propriété utilisée avec ses offres pharmaceutiques. Incorporée en 2015, Groupe Santé Devonian inc. a son siège social à Québec, Canada où sont également situées ses installations d'extraction de pointe avec traçabilité complète «?de la semence au comprimé?». Sa récente acquisition de la division commerciale Altius Healthcare multiplie ses occasions de diversification et de croissance. Devonian est une société cotée en bourse de croissance TSX de Toronto (TSXv:GSD).

Pour plus de détails, visitez le www.groupedevonian.com.

Au sujet de Hzb

HZB Pharma Canada Inc. (HZB) est spécialisée dans l'extraction, la distillation et la fabrication de dérivés à partir de la biomasse végétale de cannabis et de chanvre. L'un des principaux atouts de l'entreprise est la haute performance et la capacité supérieure de ses systèmes d'ingénierie éprouvés, qui extraient et distillent le CBD (cannabidiol), le THC (tétrahydrocannabinol) et une foule d'autres composés cannabinoïdes, ainsi que des terpènes, selon les normes les plus élevées de pureté (voir annexe 1). Son procédé d'extraction d'éthanol positionne HZB comme leader de l'industrie en termes de débit volumique (sans impact sur la qualité et la sécurité) et a été optimisé pour fournir des marges lucratives sans précédent. Un autre domaine clé de la robustesse est son équipe de professionnels pharmaceutiques accomplis, qui connaissent bien la fabrication, la conformité, la stratégie clinique de propriété intellectuelle (PI) et la commercialisation de produits de marque pour les marchés médicaux.

Pour plus de détails, visitez le www.hzbcmo.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Devonian. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature «?prospective?» puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses incluent, mais sans s'y limiter, la capacité de Devonian d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques et cosmétiques à valeur ajoutée, la disponibilité de ressources financières pour mener à bien des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de Devonian de se prévaloir des occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans le prospectus en date du 21 avril 2017, sous la rubrique «?Facteurs de risque?». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

