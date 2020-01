AgraFlora Organics annonce un bénéfice brut de 47 % pour sa filiale allemande de distribution de cannabis médical





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 15 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. («?AgraFlora?» ou la «?Société?») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance est heureuse d'annoncer les revenus non audités suivants pour 2019 de sa filiale allemande détenue à 100 %, Farmako GmbH («?Farmako?»). Le 3 janvier 2020, AgraFlora a annoncé que la société avait conclu l'acquisition, précédemment annoncée, de The Good Company GmbH («?The Good Company?»). The Good Company est la société mère du distributeur allemand de cannabis médical certifié EU-GDP, Farmako.



Farmako, qui a débuté ses opérations de vente en gros en Allemagne avec ses premiers revenus en mars 2019, a déclaré des revenus bruts de 3?067?668 $ pour l'exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, comprenant notamment une marge brute de 47 % pour des bénéfices bruts cumulés de 1?438?259 $ au cours de l'année.

Farmako est un important distributeur européen de cannabis médical, dont le siège social est situé à Francfort, en Allemagne, avec des sociétés affiliées au Royaume-Uni, au Luxembourg et au Danemark. Le réseau de distribution allemand de Farmako s'étend dans approximativement 20?000 pharmacies et comprend une clientèle de patients de plus de 100?000 personnes.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2?200?000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. La société est également en train de réaménager une usine de fabrication de produits comestibles de 51?500 pieds carrés, conforme aux bonnes pratiques de fabrication «?GMP?» située à Winnipeg, au Manitoba. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.agraflora.com .

