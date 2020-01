NNG développe une démonstration de faisabilité pour un système avancé d'indication des voies de dernière génération qui utilise des données de modèles environnementaux provenant des unités ADAS





LAS VEGAS, 15 janvier 2020 /PRNewswire/ -- NNG LLC, un acteur de premier plan du marché de la mobilité basée sur la localisation, de l'expérience utilisateur dans les véhicules et des solutions de cybersécurité automobile, a annoncé aujourd'hui le développement d'un module inédit d'analyse de la situation et d'indication de la voie à suivre, destiné à la navigation, qui facilite les fonctions ADAS (système avancé d'aide au conducteur) et les futures applications de conduite autonome.

La démonstration de faisabilité qui s'appuie sur le SDK (trousse de développement logiciel) de navigation modulaire de NNG, utilise les données générées par les capteurs du véhicule, les cartes HD et les modèles environnementaux pour faciliter une indication pointue de la voie à emprunter. La solution révolutionne la manière dont les données issues des modèles environnementaux et des cartes HD sont visualisées dans les interfaces personne-machine (IPM) d'info-divertissement. Elle fournit également une orientation vocale et visuelle de pointe qui prend en compte non seulement les nuances de la géométrie de la route à partir des données des cartes HD, mais aussi les objets qui entourent le véhicule.

En calculant par le biais d'algorithmes l'occupation des voies, la solution de NNG peut prédire la position des autres véhicules sur les voies voisines, ce qui permet à NNG de suggérer des manoeuvres tactiques au conducteur ou au module de conduite autonome. La solution comporte également une synchronisation optimisée de l'orientation à prendre qui permet de réduire considérablement la charge cognitive pesant sur le conducteur, au bénéfice d'une plus grande sécurité routière.

La solution peut également être personnalisée pour répondre aux besoins des marchés sensibles aux coûts. Principalement conçue pour tirer parti des investissements faits par les équipementiers d'origine (OEM) dans les capteurs, l'IA et la technologie de reconnaissance d'images, la solution est aussi en mesure d'utiliser des cartes SD (définition standard) agrémentées de couches de voies basées sur des cartes HD.

« Les récentes améliorations révolutionnaires apportées aux capteurs des véhicules, aux technologies d'IA et à la cartographie HD facilitent non seulement une conduite autonome, mais peuvent également être utilisées pour rendre la conduite manuelle plus sûre en prévenant le conducteur, par le biais d'interfaces personne-machine modernes telles que les affichages tête haute ayant recours à la réalité augmentée », a déclaré Martin Pfeifle, directeur technologique de NNG LLC. « NNG est ravie d'être à l'avant-garde de cette vague d'innovation. »

Présentée pour la première fois sur le CES 2020, la démonstration de faisabilité de NNG devrait être étoffée afin d'être optimisée pour une gamme de cas d'utilisation de navigation et de conduite autonome.

À PROPOS DE NNG LLC

NNG, un éditeur mondial de logiciels automobiles, s'efforce de fournir à tous la meilleure expérience dans les véhicules. L'entreprise apporte des solutions d'une valeur exceptionnelle pour la navigation connectée, la cybersécurité et l'expérience utilisateur.

Réputée pour son logiciel de navigation iGO, elle apporte des solutions qui sont principalement utilisées dans des produits de marque blanche par les grandes entreprises automobiles. La navigation de NNG est installée sur plus de 60 millions de dispositifs à l'échelle mondiale, représentant actuellement 38 marques de voitures, un chiffre qui ne cesse de croître.

Représentée sur tous les continents, NNG compte des bureaux aux États-Unis (4), en Suisse, en Hongrie (2), en Israël, en Chine, en Inde, au Japon et en Russie, ce qui lui permet d'apporter des solutions grandement localisées et d'ajouter les meilleurs contenus disponibles sur chaque marché.

Pour aller plus loin : https://nng.com

Vous pouvez nous suivre sur :

Twitter : @NNG_News

LindedIn : nng.com/LinkedIn

YouTube : nng.com/YouTube

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1062673/NNG_Arilou_Logo.jpg

Contact :

NNG Group

Marketing et communication

Press@nng.com

+36 (1) 872-0000

Communiqué envoyé le 15 janvier 2020 à 08:22 et diffusé par :